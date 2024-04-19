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Posted 19 апреля, 05:59

Published 19 апреля, 05:59

Modified 9 сентября, 22:01

Updated 9 сентября, 22:01

Где отдохнуть в мае: лучшие туристические направления для россиян

19 апреля 2024, 05:59
Чтобы хорошо отдохнуть в мае, необязательно ехать на море. Существует масса туристических направлений, где можно провести длинные выходные небанально. Однако и морские курорты сбрасывать со счетов не стоит: возможно, кто-то поставил себе целью потратить все четыре дня на купание и пляжный отдых.

Расскажем, куда лучше поехать в мае в 2024 году, в сегодняшнем материале.

Города России

Стереотип о том, что путешествия по городам России — это скучный отдых, состоящий из посещения только музеев и монастырей, давно устарел. Причем речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, где туристы могут часами любоваться городскими красотами. Например, в Калининграде можно насладиться старинной немецкой архитектурой, а в Нижнем Новгороде посетить набережную Волги. В Волгограде гостей города ждет знаменитый Мамаев курган, а в Красноярске — суровые и великолепные сибирские пейзажи.

Если на майские праздники не хочется путешествовать по суше, можно отправиться в круиз по Волге, Неве, Енисею или Ангаре. Это хороший способ небанально отдохнуть в мае, увидеть множество красивых мест и подышать свежим речным воздухом. Интересным вариантом будет и посещение островов — к услугам туристов Кижи, Валаам, Командорские острова и Курилы.

Ближнее зарубежье

В мае можно прекрасно отдохнуть за границей, в гостеприимной Беларуси, увидеть Беловежскую пущу, Брестскую крепость и Мирский замок.

Любители горных пейзажей могут смело отправляться отдохнуть в Грузию. В мае здесь комфортная погода, которая отлично подходит для прогулок. Туристы могут побывать в столице страны — Тбилиси, посетить древний город Мцхета или современный Батуми. Нужен загранпаспорт!

Отлично отдохнуть в мае можно в Армении с ее древними храмами, современными проспектами и просторными площадями. Непременно стоит посетить знаменитое озеро Севан — одно из главных туристических мест страны. Сейчас туристический сезон еще в самом начале, но уже стоит позаботиться о бронировании мест в отелях.

Морские курорты

Тем, кто решил в мае отдохнуть на море, советуем посетить Сочи. Вода еще прохладная, зато вместо обычной жары в мае здесь комфортное тепло. Если все-таки настигла жаркая погода, зайдите в прохладную Тисо-самшитовую рощу.

Ждут своих туристов Анапа и Геленджик с живописными побережьями и интересными экскурсиями. Эти города стоит выбирать, если хочется недорого отдохнуть с ребенком. Если наличие выхода к морю не является обязательным условием поездки — можно отдохнуть в мае в Краснодаре. Еще один вариант для незабываемого отпуска — Новороссийск с уютным парком, красивой набережной и множеством интересных памятников.

#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов#Страны
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