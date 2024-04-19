Где отдохнуть в мае: лучшие туристические направления для россиян

Стереотип о том, что путешествия по городам России — это скучный отдых, состоящий из посещения только музеев и монастырей, давно устарел. Причем речь идет не только о Москве и Санкт-Петербурге, где туристы могут часами любоваться городскими красотами. Например, в Калининграде можно насладиться старинной немецкой архитектурой, а в Нижнем Новгороде посетить набережную Волги. В Волгограде гостей города ждет знаменитый Мамаев курган, а в Красноярске — суровые и великолепные сибирские пейзажи.