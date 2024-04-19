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Posted 19 апреля, 12:00

Published 19 апреля, 12:00

Modified 9 сентября, 22:03

Updated 9 сентября, 22:03

Для любителей экстремального отдыха: 5 мест, где можно поплавать с акулами

19 апреля 2024, 12:00
Если вы любите подводное плавание, рискованные предприятия и новые ощущения, вам стоит попробовать дайвинг с акулами. Это будет незабываемое приключение, сопряженное с яркими эмоциями, а по возвращении домой вы сможете похвастаться тем, что мало кто из ваших знакомых мог решиться на такую авантюру.

Мексика

В Мексике можно поплавать с акулами у островов Гуадалупе и Холбокс. Гуадалупе — это скалистый вулканический остров, где вы получите возможность незабываемо провести время в непосредственной близости от белых акул, от которых вас будет отделять только решетка специально сконструированной для таких погружений клетки. Ехать сюда лучше в июле — ноябре, когда можно увидеть по-настоящему крупных акул.

А рядом с островом Холбокс вы сможете полюбоваться на китовых акул, средний размер которых может достигать около 10 метров в длину. Однако эти морские животные совершенно не опасны для человека, так как они питаются преимущественно планктоном и в силу строения челюстей не способны укусить. Так что в случае с китовыми акулами можно поплавать прямо в непосредственной близости от них.

Колумбия

Остров Мальпело — еще одно прекрасное место, где можно поплавать с акулами. Сам остров представляет собой голую скалу у побережья Колумбии, поблизости от него обитает более двухсот молотоголовых и тысячи шелковистых акул. А еще здесь можно встретить гигантских морских окуней, тунца, китовых акул и других интересных и редких представителей местной фауны.

Эквадор

Кто же не знает про знаменитые Галапагосские острова, которые находятся под юрисдикцией Эквадора? Природа здесь уникальна и самобытна, а под водой вблизи островов можно встретить на только китовых акул, которые приплывают сюда, чтобы произвести на свет потомство, но и других морских животных, в том числе — редких.

В частности, если вы решите посетить это место, вам представится уникальная возможность поплавать вместе с тюленями, морскими игуанами, скатами-орланами, пингвинами и солнечными рыбами.

Таити

В этой части Французской Полинезии можно не только поплавать с акулами, но и понаблюдать за разноцветными рыбками и моллюсками, а также за кораллами, которые здесь особенно красивы. Можно также покормить из рук рыб-бабочек, полюбоваться вблизи на бархатных скатов и в целом прекрасно провести время.

Мальдивы

Мальдивы по праву считаются красивейшим уголком нашей планеты. Здесь обитает множество китовых акул, и это место — одно из лучших, чтобы поплавать с этими величественными морскими обитателями и полюбоваться на красивейшие коралловые рифы. Ценно также то, что акул можно увидеть здесь на протяжении всего года. А еще вблизи архипелага водятся скаты манта и тигровые акулы.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Страны
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