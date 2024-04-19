Для любителей экстремального отдыха: 5 мест, где можно поплавать с акулами

Posted 19 апреля, 12:00
Published 19 апреля, 12:00
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
В Мексике можно поплавать с акулами у островов Гуадалупе и Холбокс. Гуадалупе — это скалистый вулканический остров, где вы получите возможность незабываемо провести время в непосредственной близости от белых акул, от которых вас будет отделять только решетка специально сконструированной для таких погружений клетки. Ехать сюда лучше в июле — ноябре, когда можно увидеть по-настоящему крупных акул.
А рядом с островом Холбокс вы сможете полюбоваться на китовых акул, средний размер которых может достигать около 10 метров в длину. Однако эти морские животные совершенно не опасны для человека, так как они питаются преимущественно планктоном и в силу строения челюстей не способны укусить. Так что в случае с китовыми акулами можно поплавать прямо в непосредственной близости от них.
Остров Мальпело — еще одно прекрасное место, где можно поплавать с акулами. Сам остров представляет собой голую скалу у побережья Колумбии, поблизости от него обитает более двухсот молотоголовых и тысячи шелковистых акул. А еще здесь можно встретить гигантских морских окуней, тунца, китовых акул и других интересных и редких представителей местной фауны.
Кто же не знает про знаменитые Галапагосские острова, которые находятся под юрисдикцией Эквадора? Природа здесь уникальна и самобытна, а под водой вблизи островов можно встретить на только китовых акул, которые приплывают сюда, чтобы произвести на свет потомство, но и других морских животных, в том числе — редких.
В частности, если вы решите посетить это место, вам представится уникальная возможность поплавать вместе с тюленями, морскими игуанами, скатами-орланами, пингвинами и солнечными рыбами.
В этой части Французской Полинезии можно не только поплавать с акулами, но и понаблюдать за разноцветными рыбками и моллюсками, а также за кораллами, которые здесь особенно красивы. Можно также покормить из рук рыб-бабочек, полюбоваться вблизи на бархатных скатов и в целом прекрасно провести время.
Мальдивы по праву считаются красивейшим уголком нашей планеты. Здесь обитает множество китовых акул, и это место — одно из лучших, чтобы поплавать с этими величественными морскими обитателями и полюбоваться на красивейшие коралловые рифы. Ценно также то, что акул можно увидеть здесь на протяжении всего года. А еще вблизи архипелага водятся скаты манта и тигровые акулы.
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