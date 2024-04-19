Для любителей экстремального отдыха: 5 мест, где можно поплавать с акулами

А рядом с островом Холбокс вы сможете полюбоваться на китовых акул, средний размер которых может достигать около 10 метров в длину. Однако эти морские животные совершенно не опасны для человека, так как они питаются преимущественно планктоном и в силу строения челюстей не способны укусить. Так что в случае с китовыми акулами можно поплавать прямо в непосредственной близости от них.