Агата Муцениеце рассказала о трудностях на съемках фильма «Тур с Иванушками»

Помимо этого, Муцениеце успела пережить много стресса, когда пропал ее сын. В сочинском парке аттракционов, где проходил один из этапов съемки, исполнителям ролей в фильме и их детям разрешили бесплатно кататься на всех аттракционах, поэтому дочь режиссера Алла и сын Агаты Тимофей ушли развлекаться и потеряли счет времени. Подростки не взяли с собой телефоны, а родители начали беспокоиться за них в конце съемочного дня, когда начало темнеть. Встревоженные отец и мать уже искали детей по всему парку, когда Алла и Тимофей неожиданно вернулись сами.