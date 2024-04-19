Агата Муцениеце рассказала о трудностях на съемках фильма «Тур с Иванушками»

Posted 19 апреля, 14:12
Published 19 апреля, 14:12
Modified 9 сентября, 22:04
Updated 9 сентября, 22:04
Актеры, которые появились в комедийной истории режиссера Марка Горобца, рассказали, чем им запомнились эти съемки.
Агата Муцениеце, которая сыграла роль одной из трех подруг — Кати, рассказала, что никогда не отказывается получать новый опыт на съемочной площадке и исполнять трюки, если есть такая возможность. Так, на съемках «Тура с Иванушками» она впервые смогла покататься на мотоцикле.
Также исполнительнице одной из главных ролей накладывали пластический грим, который сделал ее лицо более опухшим. Над гримом пришлось долго работать, но результат получился по-настоящему пугающим.
Помимо этого, Муцениеце успела пережить много стресса, когда пропал ее сын. В сочинском парке аттракционов, где проходил один из этапов съемки, исполнителям ролей в фильме и их детям разрешили бесплатно кататься на всех аттракционах, поэтому дочь режиссера Алла и сын Агаты Тимофей ушли развлекаться и потеряли счет времени. Подростки не взяли с собой телефоны, а родители начали беспокоиться за них в конце съемочного дня, когда начало темнеть. Встревоженные отец и мать уже искали детей по всему парку, когда Алла и Тимофей неожиданно вернулись сами.
Актриса Валентина Мазунина, которая запомнилась большинству киноманов по роли Вали в сериале «Реальные пацаны», надолго запомнит свое знакомство с участниками культовой поп-группы.
Во время съемок одной из сцен, когда Валентина в образе фанатки «Иванушек» несла певцам большие сумки с собственноручно приготовленной едой, она нечаянно ударила одной сумкой Кирилла Андреева.
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