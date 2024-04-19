5 самых завуалированных тактик и манипуляций токсичных людей

Posted 19 апреля, 19:00
Published 19 апреля, 19:00
Modified 9 сентября, 22:02
Updated 9 сентября, 22:02
Одна из любимых манипуляций токсичных людей — заставить вас сомневаться в собственных словах и собственной адекватности. Как это выглядит: «Этого не было, ты всё выдумываешь», «Тебе показалось», «Ты слишком остро всё воспринимаешь, кажется, кому-то нужно отдохнуть».
Цель токсичного человека — посеять в вас зерна сомнения и тем самым взять над вами полный контроль. Прислушивайтесь к себе и доверяйте только своим ощущениям, закрепитесь в реальности — не позволяйте ее искажать токсичному человеку и направлять против вас.
Токсичный человек любит перекладывать ответственность на чужие плечи и обвинять в своих ошибках других людей. Примеры: «Этого бы не случилось, если бы ты была хорошей женой», «Если я такая плохая, давай разойдемся».
Никогда не извиняйтесь за то, в чем не виноваты, и не оправдывайтесь. Если вы начнете испытывать чувство вины за то, чего не совершали, манипулятор получит над вами полный контроль.
Манипуляторы стараются уйти от разговора, который им неприятен, и повернуть ситуацию в свою пользу. Токсичные люди легко меняют тему разговора и подводят собеседника к тому, что им нужно.
Не позволяйте переключить внимание на другую тему. Если почувствовали, что это происходит, скажите: «Сейчас речь не об этом. Вернемся к нашей проблеме». Это обезвредит манипулятора и позволит вам взять ситуацию в свои руки.
Это действие направлено на то, чтобы втянуть в ситуацию третьего человека, манипулируя его мнением. Например: «А вот моя бывшая так не поступала», «Недаром твой друг считает тебя эгоистом», «Моя мама делает это лучше». При сравнении с другими токсичный человек достигает двух целей: притягивает на свою сторону других людей и вызывает у вас неуверенность в себе.
Объясните, что вам не нравится, когда вас сравнивают с другими. Привлеките на свою сторону того, чье мнение пытается использовать манипулятор против вас.
Чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, токсичный человек может притвориться жертвой — вызывать у вас жалость и сочувствие. Примеры: «Ты никогда меня не понимал, а я тебя так люблю», «Только такая, как ты, может меня понять и простить». Бесконечные извинения и позиция жертвы нужны только для одного — вернуть вас под свой контроль.
Не позволяйте манипулировать вашими эмоциями. Если вы все же готовы поверить манипулятору, потребуйте гарантии, что ситуация больше не повторится.
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