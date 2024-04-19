5 самых завуалированных тактик и манипуляций токсичных людей

Чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, токсичный человек может притвориться жертвой — вызывать у вас жалость и сочувствие. Примеры: «Ты никогда меня не понимал, а я тебя так люблю», «Только такая, как ты, может меня понять и простить». Бесконечные извинения и позиция жертвы нужны только для одного — вернуть вас под свой контроль.