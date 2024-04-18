Как северянам добраться до Краснодара — перечислили разные способы

Прямых автобусных рейсов до Краснодара из северных городов нет. Автобус можно использовать как вид дополнительного транспорта. К примеру, оптимальным является вариант, при котором пассажир прилетает прямым рейсом в Сочи, а оттуда садится на рейсовый автобус и едет непосредственно до пункта назначения. Время в пути — приблизительно 7 часов. Кстати, на поезде преодолеть это расстояние можно за меньший промежуток времени, но такой вариант будет стоить немного дороже.