Как северянам добраться до Краснодара — перечислили разные способы

Posted 18 апреля, 11:00
Published 18 апреля, 11:00
Modified 9 сентября, 21:59
Updated 9 сентября, 21:59
Международный аэропорт Краснодара закрыт с февраля 2022 года в связи с временным ограничением на полеты и закрытие воздушного пространства. Ближайший открытый международный аэропорт — сочинский. Поэтому можно приобрести билеты на любой рейс до Сочи, а уже оттуда добраться до нужного города наземным способом — поездом, автобусом или на машине. Дорога займет несколько часов.
Отметим, что воздушные рейсы до Сочи (прямые и с пересадкой) осуществляются практически из всех крупных северных городов: Архангельска, Мурманска, Воркуты, Норильска, Петропавловска-Камчатского, Надыма.
Вокзал Краснодара ежедневно обслуживает десятки электричек и поездов дальнего следования, многие из которых транзитом едут из разных уголков России на курорты Краснодарского края — в Сочи, Анапу, Геленджик и другие. В высокий сезон из северных регионов назначают дополнительные рейсы на южное направление. В обычное время добраться до столицы Краснодарского края оттуда можно только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге.
Прямых автобусных рейсов до Краснодара из северных городов нет. Автобус можно использовать как вид дополнительного транспорта. К примеру, оптимальным является вариант, при котором пассажир прилетает прямым рейсом в Сочи, а оттуда садится на рейсовый автобус и едет непосредственно до пункта назначения. Время в пути — приблизительно 7 часов. Кстати, на поезде преодолеть это расстояние можно за меньший промежуток времени, но такой вариант будет стоить немного дороже.
Также на автобусе можно доехать до Краснодара из Москвы, Санкт-Петербурга или соседнего региона, например из Ставрополя.
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