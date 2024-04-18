Гид по электросамокатам: как выбрать и правила езды в городе

Posted 18 апреля, 07:40
Published 18 апреля, 07:40
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Бонус для новичков: советы по хранению и эксплуатации электросамокатов для города.
Условно можно разделить все электросамокаты для взрослых на прогулочные и внедорожные. В первую категорию попадают более легкие и компактные модели. Они не отличаются большой скоростью, зато идеально подойдут для короткой прогулки по городу. Заряда аккумулятора таких устройств достаточно, чтобы проехать около 20 км.
Внедорожные взрослые модели гораздо тяжелее, зато справляются со сложными заездами в гору, движением по грунтовой дороге или старому асфальту. На них вполне реально преодолеть несколько десятков километров без подзарядки. Зато переносить такие модели с места на место труднее — они весят до 30 кг.
Рассмотрим другие варианты классификации электросамокатов для передвижения в городе по группам.
Этот вид электросамокатов для города самый популярный. В большинстве своем они компактны, универсальны и не обладают слишком большим весом. Например, эта модель для взрослых весит всего 15,9 кг. При этом электросамокат способен выдержать нагрузку до 120 кг и развить скорость до 30 км/ч. Аккумулятор емкостью 10 200 мА•ч дает возможность преодолеть до 40 км без дополнительной зарядки. Длина электросамоката 114,3 см, его удобно складывать и возить с собой в багажнике автомобиля. Высокий уровень влагозащиты дает возможность безопасно кататься по городу в дождливую погоду.
Трехколесные электросамокаты для взрослых имеют одно колесо спереди и два сзади. Это более стабильные модели, отдаленно напоминающие трёхколёсный велосипед или маленький скутер. Многие модели для города, такие как, например, эта, оборудованы удобным сиденьем. Вес такого электросамоката — 40 кг, при этом он способен выдержать массу до 110 кг. Модели для взрослых на трех колесах немного уступают в скорости двухколесным, так HEADWAY S1 TURBO развивает скорость всего 25 км/ч. Зато он оборудован более мощным аккумулятором, емкость которого равна 15 600 мА•ч. Это полноценный транспорт для города, оснащенный всем необходимым: передним и задним ходом, сигнализацией, фарами, указателями поворота, звуковым сигналом.
На электросамокатах с сиденьем стоит остановиться подробнее. Этот вид транспорта очень удобен в эксплуатации в условиях города, при этом далеко не все модели отличаются небольшой скоростью движения. Например, такой самокат для взрослых развивает до 45 км/ч. При этом на нем можно проехать до 60 км без подзарядки. Модель выдерживает вес до 150 кг. Электросамокат прекрасно подходит как для поездок по городу, так и для бездорожья — он оснащен надежной системой амортизации. Недостатком модели можно назвать разве что большой вес — 35 кг.
Для прогулок в парке или на улицах города лучше выбрать более легкую и компактную модель. Такие электросамокаты для взрослых тоже могут быть мощными и вполне надежными. К примеру, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro при весе 17,2 кг способен развивать скорость 25 км/ч и выдерживать вес до 100 кг. Аккумулятор на 7650 мА•ч дает возможность проехать без подзарядки расстояние до 35 км. Производитель дает гарантию 12 месяцев. Такая модель прекрасно подойдет не только взрослым, но и подросткам: электросамокат оснащен рекуперативной антиблокировочной тормозной системой и легкой рамой из алюминиевого сплава, что делает транспортировку устройства легкой, а эксплуатацию — безопасной.
Для передвижения по городу взрослым лучше всего выбирать легкую модель электросамоката. В городских условиях важнее всего маневренность и компактность. Для кратковременных прогулок имеет смысл выбрать модель с небольшой емкостью батареи, возможностью переключения скоростей и возможностью легко складывать и переносить устройство.
Чтобы выбрать модель электросамоката для города для взрослых, которая подойдет именно вам, важно учесть личные предпочтения. Определитесь, где именно вы будете использовать самокат? Насколько быстро планируете ездить и хотите ли вы перевозить небольшие грузы? Только после ответа на эти вопросы стоит приступать к подробному рассмотрению критериев выбора.
Многие ошибочно полагают, что самокаты для города — тихоходный вид транспорта. На самом деле на рынке можно встретить современные модели для взрослых, развивающие до 80 — 100 км/ч. Однако они по большей части дорогостоящие, да и в городе на таких самокатах кататься нельзя из-за скоростных ограничений.
Оптимальный вариант для безопасного передвижения — скорость 40 км/ч. Для подростков достаточно модели, движущейся со скоростью 20 км/ч, а детские варианты, как правило, не набирают больше 12 км/ч.
Показатель скорости определяется мощностью и количеством электромоторов. Самыми скоростными считаются полноприводные самокаты с двигателями в переднем и заднем колесах. Мощность электродвигателей для взрослых моделей самокатов начинается от 350 W. Это позволяет развивать скорость больше 40 км/ч. Мощность 500 — 800 W позволяет разогнать транспорт до 55 км/ч. Еще более мощные модели с двигателями 1700 — 2700 W способны развить скорость до 100 км/ч.
Чтобы совершить прогулку по городу на электросамокате, достаточно емкости аккумулятора 10 А•ч (10 000 мА•ч) и меньше. Если нужно купить транспорт для работы курьером, желательно выбрать аккумулятор большего объема. Всегда стоит брать модели с небольшим запасом ампер-часов. То есть, если нужно проехать без заряда 35 — 40 км, для этого будет достаточно 13 000 мА•ч. Однако, чтобы быть точно уверенным в том, что энергии хватит на весь путь по городу, лучше выбрать модель с запасом — 18 000 мА•ч.
Чтобы более точно рассчитать пробег, то есть запас хода на одном заряде, существует специальная формула:
А•ч × 3 = пробег в км, где А•ч — показатель емкости аккумулятора в ампер-часах.
Формула не дает абсолютно точного результата. Она рассчитана на средние показатели: вес человека 70 — 80 кг, температура 20 °С, ровная прямая дорога. В этом случае на электросамокате с емкостью аккумулятора 10 000 мА•ч можно проехать 30 км. Если условия сложные (например, дорога идет в гору), то вместо 3 в формулу необходимо подставить 2,5 — так результат будет точнее.
Чем больший вес способен выдержать взрослый электросамокат, тем больше весит он сам. Ведь для изготовления надежной модели требуются прочные сплавы. Соответственно, стоить такой транспорт будет чуть дороже. Чтобы не переплачивать, стоит заранее разобраться, какая грузоподъемность будет оптимальной в вашем случае.
Если ваш вес от 50 до 80 кг, можно выбрать любую взрослую модель самоката. Подойдут и легкие, и более крепкие, рассчитанные на больший вес. Если масса тела райдера от 80 до 130 кг, стоит выбирать модель грузоподъемностью 130 — 150 кг. Людям, которые весят от 130 до 160 кг, лучше выбирать модели, рассчитанные на груз от 160 до 180 кг. В таких взрослых самокатах все узлы и детали усилены, так что можно не переживать за безопасность движения.
Не стоит приобретать модели с грузоподъемностью впритык к весу райдера. То есть, если масса вашего тела составляет 100 кг, лучше выбрать самокат, рассчитанный на вес 130 кг. Во-первых, транспорт не будет испытывать максимально возможную для него нагрузку, а во-вторых, у вас будет возможность не только кататься по городу налегке, но и брать в дорогу дополнительный груз, например рюкзак. Прочный электросамокат прослужит дольше и будет быстрее набирать заявленную скорость при движении по городу.
Чтобы новый электросамокат для движения по городу служил долго, важно уметь правильно его эксплуатировать и хранить. К примеру, важно учесть, что, если транспорт защищен от попадания воды, это еще не значит, что его можно часто мочить или оставлять на хранение в сырых местах.
Самокаты, как правило, защищены именно от брызг. Ездить по лужам города на них можно, а вот оставлять на зимнее хранение на открытом балконе или во дворе нельзя.
Также опасна для транспорта пыль. Точнее, ее скопление на внутренних электронных деталях. В большом количестве она вызывает тот же эффект, что и при попадании в системный блок компьютера: устройство начинает «тормозить», быстро перегревается и может даже выйти из строя. Чтобы этого не случилось, внутренние детали электросамоката необходимо чистить три раза в год. После покупки желательно установить пыльники и сделать полную гидроизоляцию всей электроники.
Лайфхаки для продления срока службы электросамоката:
Пожалуй, самый важный лайфхак: помните, что даже самый мощный взрослый электросамокат для города — это не мотоцикл эндуро. Не стоит пытаться выполнять на нем сложные трюки, на полном ходу перепрыгивать через «лежачих полицейских», ступени или бордюры. На сильную тряску не рассчитаны даже крепкие модели для бездорожья. Электроника внутри самоката оснащена амортизационными приставками, но и они не спасают от ударов при активных прыжках на препятствиях.
Отдельно стоит коснуться правильной эксплуатации аккумулятора. Чтобы он долго не терял емкость, важно усвоить несколько правил использования:
Наверняка вы знаете, что оставлять смартфон на зарядке на всю ночь опасно. Это же правило действует и для аккумуляторов электросамокатов. Хотя встроенный контроллер и современные зарядные устройства препятствуют перегреву батареи, техника есть техника — иногда она дает сбои. Например, при подзарядке с большой разницей температур. Райдер покатался на самокате по городу в холодный весенний вечер и, вернувшись домой, сразу поставил транспорт на зарядку. Контроллер слишком холодного литий-ионного накопителя зафиксировал низкий уровень заряда и начал активно «вкачивать» энергию. Батарея постепенно прогрелась до комнатной температуры, процессы в ней активизировались, и в результате выяснилось, что она была не так уж сильно разряжена. Итог такого «перезаряда» — потеря емкости аккумулятора, а иногда даже перегрев и возгорание. К слову, цены на хорошие батареи для электросамокатов иногда доходят почти до половины стоимости самого транспортного средства. Менять их часто — дорогое удовольствие.
После того, как закончился сезон эксплуатации самоката, его нужно правильно убрать на хранение. Первое, что требуется сделать, — вымыть и высушить транспортное средство. Это поможет избежать коррозии и сохранить привлекательный внешний вид.
Если нет желания отмывать электросамокат самостоятельно — можно снять с него аккумулятор и отвезти транспорт на автомойку. Там его тщательно вымоют и просушат. После можно спокойно возвращать батарею на место. Если есть гидроизоляция и самокат еще находится на гарантии, вскрывать его не стоит. Достаточно вымыть транспорт, высушить его и зарядить батарею на 40 — 50%. После этого можно отправлять устройство на хранение в сухое помещение с температурой 10 — 25 °С. Чтобы на корпус не садилась пыль, упакуйте самокат в стрейч-пленку.
С 1 марта 2023 года электросамокаты официально появились в ПДД. Теперь на них тоже распространяются правила дорожного движения по городу. Поэтому важно обращать внимание на знаки и не кататься там, где запрещено движение на электросамокате.
Забота о безопасности должна начинаться еще на этапе подготовки к поездке по городу. Перед началом движения обязательно проверяйте исправность тормозов. Нажмите рычаг газа — он не должен заедать или западать. Проверьте уровень заряда и убедитесь, что его хватит для поездки по городу.
Чтобы не потерять равновесие, ставьте ноги в устойчивую позицию: одна ближе к рулю, другая — к заднему колесу. Старайтесь держать руль двумя руками, избегайте резкого торможения. Разгоняйтесь при движении по городу постепенно, чтобы не терять контроль над управлением.
Передвигаться на взрослом электросамокате по городу можно по велодорожкам. Также движение разрешено:
Обратите внимание на то, что при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам города приоритет остается за пешеходами.
Даже если движение на улице города не слишком интенсивное, помните о безопасности и внимательности. Не пользуйтесь наушниками, не отвлекайтесь на гаджеты — из-за них можно не заметить пешехода или транспорт. Обязательно смотрите по сторонам на поворотах. Сделайте свое движение по городу предсказуемым и безопасным для окружающих: не подрезайте других самокатчиков или пешеходов, не ускоряйтесь слишком сильно, соблюдайте дистанцию. Избегайте поездок по городу в дождь — сырое дорожное покрытие может быть скользким. Если вы катаетесь в вечернее время — используйте светоотражающие элементы.
В настоящее время в Государственной думе разрабатывается законопроект о регулировании движения электросамокатов по городу. В частности, планируется назначить штрафы за «пассажира». Размер взыскания составит до 3 тыс. руб. Тем более что транспортное средство может попросту не выдержать вес двоих людей.
Возможно, в будущем водители электросамокатов будут получать штрафы до 5 тыс. руб. за несоблюдение скоростного режима в городе. Еще строже планируется наказывать за езду по городу в нетрезвом виде — взрослый райдер в алкогольном опьянении может получить штраф в размере до 30 тыс. руб.
Ранее этот законопроект уже был одобрен при условии его доработки. Кабмин обратил внимание на необходимость соотнесения суммы штрафов с опасностью деяния. Поскольку количество ДТП с участием электросамокатов в городах растет, можно не сомневаться, что законопроект будет утвержден, и заранее подготовиться к возможным изменениям в правилах.
В Правилах дорожного движения электросамокаты значатся как средства индивидуальной мобильности (СИМ). Помимо самокатов, к таким средствам относятся гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейтборды и другие подобные виды транспорта. Во избежание аварийных ситуаций в городе движение СИМ регулируется правилами, которые периодически ужесточаются. Однако на текущий момент ПДД не содержат указаний на обязательное ношение шлема во время передвижения на детском или взрослом электросамокате, хотя для некоторых других СИМ правила запрещают езду по городу без шлема.
Согласно ПДД, дети от 7 до 14 лет могут передвигаться на электросамокатах по пешеходным и велосипедным дорожкам, тротуарам города. Так же могут кататься и дети младше 7 лет, но только в сопровождении взрослых.
Лицам старше 14 лет на электросамокатах тяжелее 35 кг можно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам города. Если таковых нет, взрослым можно ехать по обочине дороги или по правой стороне проезжей части. На легких самокатах (массой менее 35 кг) разрешается ездить по пешеходным дорожкам, но только в тех случаях, когда нет возможности двигаться по велосипедным дорожкам либо когда взрослому нужно сопровождать ребенка младше 7 лет. На проезжую часть или обочину на легких электросамокатах выезжать можно только в тех случаях, когда в данной части города нет ни велосипедных или пешеходных дорожек, ни тротуаров. Допускается выезд электротранспорта только на такие дороги, где действует ограничение скорости 60 км/ч. На проезжую часть с максимально допустимой скоростью 90 км/ч выезжать запрещено.
Какой бы электросамокат вы не выбрали, главное не превышать скорость, следовать правилам дорожного движения, сохранять бдительность и уважать других участников движения, в том числе автомобилистов, других самокатчиков и пешеходов. Кроме того, помните, чтобы электросамокат для движения по проезжей части был оборудован звуковым сигналом, световозвращателями и фарами.
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