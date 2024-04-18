Гид по электросамокатам: как выбрать и правила езды в городе

Лицам старше 14 лет на электросамокатах тяжелее 35 кг можно двигаться по велосипедным и велопешеходным дорожкам города. Если таковых нет, взрослым можно ехать по обочине дороги или по правой стороне проезжей части. На легких самокатах (массой менее 35 кг) разрешается ездить по пешеходным дорожкам, но только в тех случаях, когда нет возможности двигаться по велосипедным дорожкам либо когда взрослому нужно сопровождать ребенка младше 7 лет. На проезжую часть или обочину на легких электросамокатах выезжать можно только в тех случаях, когда в данной части города нет ни велосипедных или пешеходных дорожек, ни тротуаров. Допускается выезд электротранспорта только на такие дороги, где действует ограничение скорости 60 км/ч. На проезжую часть с максимально допустимой скоростью 90 км/ч выезжать запрещено.