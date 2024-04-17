Рузиль Минекаев исполнит роль Арлекино в новом «Буратино»

Среди известных артистов, занятых в кинофильме, нельзя не упомянуть Александра Яценко, который сыграет папу Карло; Марка Эйдельштейна (ему досталась роль Артемона), Анастасию Талызину и Степана Белозерова (актеры исполнят роли Мальвины и ее друга Пьеро), а также Федора Бондарчука (Карабас-Барабас), Александра Петрова (Кот Базилио) и Викторию Исакову (Лиса Алиса).