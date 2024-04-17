Рузиль Минекаев исполнит роль Арлекино в новом «Буратино»

Posted 17 апреля, 12:08
Published 17 апреля, 12:08
Modified 9 сентября, 21:56
Updated 9 сентября, 21:56
По заявлению режиссера Игоря Волошина, фильм выйдет на большие экраны в следующем году.
Главная роль деревянного длинноносого мальчишки досталась 13-летней Виталии Корниенко, с которой киноманы знакомы по телефильмам «Папины дочки. Новые», «Ника» и «Мажор в Сочи». Сообщается, что новый Буратино будет куклой, которая выполнена при помощи компьютерной графики, пишет peopletalk.ru.
Среди известных артистов, занятых в кинофильме, нельзя не упомянуть Александра Яценко, который сыграет папу Карло; Марка Эйдельштейна (ему досталась роль Артемона), Анастасию Талызину и Степана Белозерова (актеры исполнят роли Мальвины и ее друга Пьеро), а также Федора Бондарчука (Карабас-Барабас), Александра Петрова (Кот Базилио) и Викторию Исакову (Лиса Алиса).
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