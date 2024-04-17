Как отреагировали на интервью Дурова в России и на Западе

По словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователей. Также он сообщил, что сервис должен быть бесплатным и нейтральным. Дуров заявил, что выбрал для жизни Дубай как раз потому, что он занимает нейтралитет. А рассказывая о своем пребывании в США, он поделился историей о том, что в Сан-Франциско на него напали грабители и попытались украсть его телефон. По словам Дурова, он отбился от них, но остался шокирован.