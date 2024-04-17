Как отреагировали на интервью Дурова в России и на Западе

Posted 17 апреля, 13:52
Published 17 апреля, 13:52
Modified 9 сентября, 21:57
Updated 9 сентября, 21:57
Павел Дуров нечасто появляется в публичном поле и тем более дает интервью. В последнее время предприниматель публиковал в Сети лишь фотографии своего голого торса. Однако накануне ночью известный американский журналист Такер Карлсон выложил интервью с Дуровым продолжительностью около часа. Реакция на него последовала как в Кремле, так и на Западе.
Например, в России власти в очередной раз обратились к Павлу с призывом удостовериться, что сервис «Телеграм» не используется в качестве инструмента терроризма. Ранее, как сообщает dailymail.co.uk, Кремль посоветовал Дурову быть более внимательным после того, как приложение использовалось для вербовки террористов, напавших на людей в «Крокус Сити Холле».
Дуров же заявил, что были немедленно приняты меры, чтобы неизвестные пользователи не публиковали сообщения, призывающие к новым актам насилия.
Наблюдая за реакцией западных журналистов на интервью Дурова, можно отметить, что их в первую очередь интересовали два вопроса: количество пользователей «Телеграма» и то, какую сторону он займет.
По словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователей. Также он сообщил, что сервис должен быть бесплатным и нейтральным. Дуров заявил, что выбрал для жизни Дубай как раз потому, что он занимает нейтралитет. А рассказывая о своем пребывании в США, он поделился историей о том, что в Сан-Франциско на него напали грабители и попытались украсть его телефон. По словам Дурова, он отбился от них, но остался шокирован.
Говоря о выборе места жительства, он сказал, что предпочел быть свободным, чем выполнять чьи-либо приказы. Дуров отметил, что привлек слишком много внимания со стороны органов безопасности США, в том числе ФБР. Он сказал, что американские агентства пытались нанять одного из его инженеров, чтобы найти черный ход в платформу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14