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Posted 17 апреля, 13:52

Published 17 апреля, 13:52

Modified 9 сентября, 21:57

Updated 9 сентября, 21:57

Как отреагировали на интервью Дурова в России и на Западе

Как отреагировали на интервью Дурова в России и на Западе

17 апреля 2024, 13:52
Фото: Фрагмент из видео
Как отреагировали на интервью Дурова в России и на Западе
Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о будущем сервиса, своей жизни за границей и о том, почему он не переехал в Америку.

Павел Дуров нечасто появляется в публичном поле и тем более дает интервью. В последнее время предприниматель публиковал в Сети лишь фотографии своего голого торса. Однако накануне ночью известный американский журналист Такер Карлсон выложил интервью с Дуровым продолжительностью около часа. Реакция на него последовала как в Кремле, так и на Западе.

Реакция на интервью с Дуровым последовала как в Кремле, так и на ЗападеРеакция на интервью с Дуровым последовала как в Кремле, так и на Западе
Реакция на интервью с Дуровым последовала как в Кремле, так и на Западе. Фото: Фрагмент из видео

Например, в России власти в очередной раз обратились к Павлу с призывом удостовериться, что сервис «Телеграм» не используется в качестве инструмента терроризма. Ранее, как сообщает dailymail.co.uk, Кремль посоветовал Дурову быть более внимательным после того, как приложение использовалось для вербовки террористов, напавших на людей в «Крокус Сити Холле».

Дуров же заявил, что были немедленно приняты меры, чтобы неизвестные пользователи не публиковали сообщения, призывающие к новым актам насилия.

Кремль посоветовал Дурову быть более внимательным после того, как приложение использовалось для вербовки террористовКремль посоветовал Дурову быть более внимательным после того, как приложение использовалось для вербовки террористов
Кремль посоветовал Дурову быть более внимательным после того, как приложение использовалось для вербовки террористов. Фото: Фрагмент из видео

Наблюдая за реакцией западных журналистов на интервью Дурова, можно отметить, что их в первую очередь интересовали два вопроса: количество пользователей «Телеграма» и то, какую сторону он займет.

По словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователей. Также он сообщил, что сервис должен быть бесплатным и нейтральным. Дуров заявил, что выбрал для жизни Дубай как раз потому, что он занимает нейтралитет. А рассказывая о своем пребывании в США, он поделился историей о том, что в Сан-Франциско на него напали грабители и попытались украсть его телефон. По словам Дурова, он отбился от них, но остался шокирован.

По словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователейПо словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователей
По словам Дурова, в ближайший год аудитория мессенджера может достигнуть одного миллиарда пользователей. Фото: Фрагмент из видео

Говоря о выборе места жительства, он сказал, что предпочел быть свободным, чем выполнять чьи-либо приказы. Дуров отметил, что привлек слишком много внимания со стороны органов безопасности США, в том числе ФБР. Он сказал, что американские агентства пытались нанять одного из его инженеров, чтобы найти черный ход в платформу.

#Общество#Новости#Видео#Интервью#Россия#Знаменитости#США#Все материалы авторов
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