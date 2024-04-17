Джон Бон Джови намерен покинуть сцену, если его подведет голос

Posted 17 апреля, 15:23
Published 17 апреля, 15:23
Modified 9 сентября, 21:57
Updated 9 сентября, 21:57
Напомним, пару лет назад певцу пришлось перенести операцию на горле. С этого времени он проходит реабилитацию. По словам Бон Джови, если голос не вернётся, то он покинет сцену, потому что такое решение в данной ситуации будет лучшим, сообщает peopletalk.ru.
Рокер заявил, что идеальным графиком для него будет 4 выступления в неделю по 2,5 часа. Он отметил, что в силах вынести такую загрузку. Если же она окажется чрезмерной, то он уйдёт, так как не желает быть «толстым Элвисом».
В настоящее время Бон Джови продолжает петь. По крайней мере он записал новый альбом. После этого он акцентировал внимание на разнице между работой в ходе концертного тура и в студии.
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