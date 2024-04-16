Сложные судьбы актеров фильма о счастье «Я шагаю по Москве»

Posted 16 апреля, 14:42
Published 16 апреля, 14:42
Modified 9 сентября, 21:54
Updated 9 сентября, 21:54
Фильм «Я шагаю по Москве» повествует о том, что и вправду в жизни «бывает все на свете хорошо». 11 апреля легендарной киноленте исполнилось 60 лет, и мы решили рассказать о реальных судьбах ее героев и авторов.
Но в личной жизни мэтра одно за другим разворачивались драматические события.
Его супружеству с Ириной Гинзбург пришел конец уже через год, брак не спасло даже рождение дочери. Вторая жена Любовь Соколова родила драматургу сына, но Георгий расстался и с ней, предпочтя супруге Галину Юркову. Спустя некоторое время сын режиссера Коля погиб при неизвестных обстоятельствах.
В последнем браке мэтр прожил 36 лет, завязав с выпивкой и бросив курить. В 2019 году он умер от остановки сердца на фоне пневмонии и сепсиса в возрасте 88 лет.
Первый брак сценариста и автора текста песни «Я шагаю по Москве» Геннадия Шпаликова разрушился в основном по причине его пристрастия к попойкам. В браке с Инной Гулая у поэта родилась дочь, но сохранить семью не удалось. Жене и дочери сценарист оставил квартиру, а сам ютился в комнате в Сокольниках. В возрасте 37 лет страдающий циррозом поэт покончил с собой.
Первый союз Алексея Локтева, исполнившего роль Володи Ермакова, завершился разрывом, но жена успела подарить актеру сына. Вторая его супруга скончалась в 43 года от рака. Последние годы жизни Локтев провел с Еленой Усенко, которая также родила ему ребенка. Актер погиб в 2006 году в ДТП.
Евгений Стеблов (Саша Шаталов), потерял супругу, подарившую ему сына. Женщина скончалась в результате длительных проблем с сердцем. Сын Стеблова ушел в монастырь, а актер получил поддержку от своей новой спутницы Любови.
Галина Польских, сыгравшая продавщицу ГУМа Алену, в юности вышла замуж за Фаика Гасанова и родила ему дочь Ираду. Счастье длилось недолго. Похоронив бабушку, артистка узнала о гибели мужа в результате наезда автомобиля. Второй брак также был недолгим, но у Польских в нем родилась дочь. В 2011-м внук актрисы потерял ногу в автокатастрофе.
Молодой исполнитель главной роли Никита Михалков женился на Анастасии Вертинской, у артистов родился сын, но союз распался по обоюдному согласию. Михалков вступил в брак с манекенщицей Татьяной Соловьевой, создав наконец крепкую семью.
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