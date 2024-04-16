Сложные судьбы актеров фильма о счастье «Я шагаю по Москве»

Первый брак сценариста и автора текста песни «Я шагаю по Москве» Геннадия Шпаликова разрушился в основном по причине его пристрастия к попойкам. В браке с Инной Гулая у поэта родилась дочь, но сохранить семью не удалось. Жене и дочери сценарист оставил квартиру, а сам ютился в комнате в Сокольниках. В возрасте 37 лет страдающий циррозом поэт покончил с собой.