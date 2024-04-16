Если склонны к гипертонии: простые советы, которые работают

Posted 16 апреля, 03:00
Published 16 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:50
Updated 9 сентября, 21:50
Специалисты отмечают несколько основных факторов риска. Прежде всего, это генетическая предрасположенность. Существуют исследования, доказывающие, что диагностированная гипертония у старшего родственника может повысить вероятность развития этого заболевания у его потомков.
Также необходимо отметить такой фактор, как стрессы. Постоянное психологическое напряжение связано с повышением уровня кортизола и адреналина, что в свою очередь приводит к сужению сосудов, повышается артериальное давление.
Немаловажную роль играет и образ жизни человека. Неправильное питание, сидячая работа, отсутствие активности — все это приводит к избыточной массе тела, верному предвестнику этой болезни.
Главный симптом гипертонии — это повышенное артериальное давление (АД). В норме оно составляет 120/80 — 129/84 мм рт. ст. Более высокие показатели — уже повод обратиться к врачу и начать снижать факторы риска.
Старайтесь снизить потребление соли — она задерживает воду в организме, что способствует увеличению АД. Не злоупотребляйте жирными, богатыми холестерином продуктами — особенно в жару. А также ограничьте мучное и сладкое — все, что может привести к лишнему весу. Соблюдайте питьевой режим — не менее 1,5–2 л в день.
Не переутомляйтесь, соблюдайте правильный режим дня. Особенную осторожность нужно проявлять в отношении физических нагрузок. Откажитесь от интенсивных тренировок в тренажерном зале, от тяжелой работы на даче, особенно в жаркий день.
Избавляйтесь от привычки курить: помните, что даже вейп негативно влияет на сердце и сосуды. Ограничьте потребление спиртных напитков.
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