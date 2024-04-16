Если склонны к гипертонии: простые советы, которые работают

Старайтесь снизить потребление соли — она задерживает воду в организме, что способствует увеличению АД. Не злоупотребляйте жирными, богатыми холестерином продуктами — особенно в жару. А также ограничьте мучное и сладкое — все, что может привести к лишнему весу. Соблюдайте питьевой режим — не менее 1,5–2 л в день.