Блонд без желтизны: подборка средств по уходу за осветленными волосами от колориста

Шампунь для волос Ollin Professional Silk touch anti-yellow Шампунь Gret Professional Only Blond Маска для нейтрализации желтизны Matrix Total Results Brass Off Маска для нейтрализации желтизны Lador Anti-Yellow Treatment Шампунь для нейтрализации желтизны Luxor Professional Blonde Шампунь для нейтрализации желтизны Dctr.GO Healing System Blonde Шампунь с антижелтым эффектом Kapous Blonde Bar Оттеночная маска для волос Estel Professional Luxury Purple Blond Haute Маска для нейтрализации желтизны Gret Professional Only Blond Тонирующая маска Teotema Silver Mask

Уход за осветленными локонами включает в себя применение специальных средств. Что выбрать, чтобы убрать желтизну и сохранить блонд? Обзор лучших средств по уходу за блондом с советами колористов.