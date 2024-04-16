Блонд без желтизны: подборка средств по уходу за осветленными волосами от колориста

Posted 16 апреля, 09:35
Published 16 апреля, 09:35
Modified 9 сентября, 21:52
Updated 9 сентября, 21:52
Тонирующее средство для светлых волос, нейтрализующее эффект желтизны. Поддерживает платиновый оттенок холодного блонда и придает локонам сияние.
По отзывам покупателей подходит и для теплого блонда, помогая длительно поддерживать цвет.
Основные характеристики:
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Назначение
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Тонирование и уход за блондом, придание блеска
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Экономично расходуется — объема 500 мл хватает почти на полгода
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Минусы
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При постоянном применении слегка подсушивает кожу головы. Желательно использование увлажняющей маски.
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Доставка
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По всей России
Даниил Фоменко, бьюти-эксперт:
«Начинайте пользоваться оттеночными шампунями сразу же после окрашивания в блонд. Не ждите, пока желтизна покажет себя „во всей красе“, иначе от нее будет не так просто избавиться».
Средство для ухода за блондом эффективно устраняет желтизну волос, восстанавливает локоны и укрепляет их структуру. Помогает надолго сохранять цвет, обеспечивает эластичность и блеск.
Включает натуральные компоненты: природный антиоксидант — экстракт цветка эдельвейса, стимулятор роста волос — экстракт бразильского перца, эфирное масло ветивера — препятствующее выпадению волос, протеины пшеницы — предотвращающие обезвоживание, витамин Е — питание локонов и кожи головы.
Основные характеристики:
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Назначение
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Восстановление, увлажнение, защита для окрашенных волос, уход за блондом
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Содержит натуральные растительные компоненты
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Минусы
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Плохо пенится. Жидковат — требуется большой расход
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Доставка
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По всей России
Анна Пинес, топ-колорист:
«Если вы покрасили волосы в блонд, на полке вашей ванной комнаты должен сразу же появиться шампунь с защитой цвета. В линейках большинства производителей есть и средства с более широким применением — например, защита от желтизны, для поврежденных волос. Найдите средство для ухода с учетом специфики ваших локонов».
Маску используют после применения шампуня для нейтрализации рыжих оттенков и желтизны. По отзывам покупателей, после первого же применения возвращает холодный оттенок блонда. Но для максимального эффекта держать средство для ухода нужно не менее 20 минут.
Кроме того, маска препятствует ломкости прядей, восстанавливает их поврежденную структуру.
Основные характеристики:
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Назначение
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Окрашивание, уход за блондом
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
|
Хорошая, густая текстура, практически без запаха
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Минусы
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Сильно сушит. Лучше использовать не более одного раза в неделю
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Доставка
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По всей России
Евгений Седой, эксперт-креатор по стилю и продуктам для волос:
«Осветленные пряди нуждаются в постоянном питании и тонировании. В домашних условиях уход за блондом сводится к использованию масок, которые позволяют сохранить цвет и выровнять оттенок».
Хорошо убирает рыжину и желтизну, помогает надолго сохранить оттенок блонда. Обеспечивает надежную защиту от пересушивания — препятствует ломкости, восстанавливает поврежденную структуру волос.
После применения средства оттенок блонд становится более сочным и насыщенным.
Основные характеристики:
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Назначение
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Восстановление и защита цвета, увлажнение и уход за блондом
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Смягчает кожу головы, не сушит, препятствует появлению перхоти
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Минусы
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Завышенная цена. Если передержать, кожа может приобрести фиолетовый оттенок.
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Доставка
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По всей России
Игорь Ханин, топ-стилист, колорист, основатель салона красоты:
«Просто мыть голову после окрашивания недостаточно. Чтобы поддержать блонд, необходимо применять специальные маски для осветленных волос. Лучше, если в их составе будут ингредиенты защиты цвета и бережного ухода».
Мягкое средство для ухода предназначено для сохранения оттенка блонда на обесцвеченных, мелированных, седых волосах. Не только помогает восстановить цвет, но и предотвращает появление нежелательных желтых оттенков.
По отзывам пользователей, эффект достигается после 2-3 применений. Кроме того, шампунь придает локонам блеск, мягкость и шелковистость.
Основные характеристики:
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Назначение
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Восстановление и защита цвета, увлажнение, придание блеска
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Приятный запах, хорошо держит цвет блонд
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Минусы
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Плохая упаковка
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Доставка
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По всей России
Татьяна Степанова, врач-трихолог:
«Нельзя постоянно пользоваться шампунями против желтизны. Особенно это касается блондинок с чувствительной кожей головы. При проблемной коже такие средства ухода могут провоцировать обострения, если ими пользоваться чаще чем 1-2 раза в неделю».
В состав шампуня входят натуральные ингредиенты, позволяющие использовать средство для сухих, тусклых, ломких, поврежденных волос. Восстанавливает блонд, избавляет от желтизны, придавая локонам приятный благородный оттенок.
Средство для ухода за блондом обладает накопительным эффектом, что позволяет длительное время поддерживать цветовой результат.
Основные характеристики:
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Назначение
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Восстановление и защита цвета для окрашенных и ломких волос, уход
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Не содержит сульфатов, силиконов, парабенов. Хороший объем за небольшую цену
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Минусы
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Сильно сушит
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Доставка
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По всей России
Даниил Фоменко, бьюти-эксперт:
«Для сохранения блонда выбирайте бессульфатные шампуни. Они не только помогают убрать желтизну, но и способствуют правильному уходу за волосами. Это средство просто необходимо тем, кто регулярно красит локоны и обесцвечивает их».
Пользователи отзываются о средстве, как о самом безопасном и быстром варианте устранения желтизны и обновления оттенка блонд. Использовать его нужно после мытья головы обычным шампунем. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно равномерно распределить по прядям и хорошенько вспенить.
Благодаря пантенолу и кератину, средство для ухода смягчает и увлажняет волосы. Но нужно применять его не чаще двух раз в неделю.
Основные характеристики:
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Назначение
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защита цвета, уход за блондом
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Хорошая цена, быстрый эффект
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Минусы
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Не является моющим средством
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Доставка
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По всей России
Юлия Дробышева, косметолог, молекулярный биолог:
«При выборе шампуня учтите, что лучше всего желтизну устраняют фиолетовый (violet) и синий (basic blue) пигменты. Подбирайте средства для ухода за блондом с содержанием этих пигментов, если вы хотите избавиться от желтого оттенка и надолго сохранить цвет».
Средство для ухода отлично убирает желтизну и придает волосам натуральный цвет блонд со слегка розоватым оттенком. Интенсивность цвета зависит от времени выдержки маски.
Пользователи отмечают приятный запах и текстуру маски. Благодаря растительным маслам локоны после применения мягкие и шелковистые.
Основные характеристики:
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Назначение
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Тонирование окрашенных в блонд локонов, уход
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Натуральный состав
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Минусы
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Для получения эффекта волосы должны быть не ниже 10 глубины уровня тона
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Доставка
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По всей России
Игорь Ханин, топ-стилист, колорист, основатель салона красоты:
«Для сохранения холодного блонда достаточно 1-2 раза в неделю пользоваться оттеночным шампунем. Часто это делать не стоит, потому что цвет может потерять свой блеск и стать тусклым».
Равномерно нейтрализует желтые тона, восстанавливает структуру и усиливает рост локонов. Благодаря эксклюзивным компонентам помогает надолго сохранить оттенок блонд — пигмент запечатывается внутри кутикулы.
Средство для ухода за цветом блонд подходит для гиперчувствительной кожи. Придает волосам мягкость и предотвращает их ломкость и выпадение.
Основные характеристики:
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Назначение
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Увлажнение, питание, уход окрашенных локонов
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Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
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Содержит природные антиоксиданты
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Минусы
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Плохо оттеняет теплый блонд
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Доставка
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По всей России
Мария Невская, косметолог, трихолог:
«В процессе осветления в волосах разрушаются дисульфидные связи, и поэтому локонам требуется восстановление. Этого можно добиться с помощью специального ухода — бальзамов и масок. Обязательно пользуйтесь этими средствами для ухода за блондом хотя бы раз в неделю».
Быстро убирает желтизну на обесцвеченных, седых, мелированных, осветленных прядях. Натуральные компоненты уходового средства защищают локоны от неблагоприятного воздействия внешних факторов.
Содержит природные компоненты: масло макадамии, гранат, землянику лесную, экстракт фиалки трехцветной.
Основные характеристики:
|
Назначение
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Тонизирование, питание, уход
|
Тип кожи
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Для всех типов
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Плюсы
|
Приятный аромат, длительный эффект
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Минусы
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Высокая цена по сравнению с аналогами
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Доставка
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По всей России
Евгения Пастушкова, парикмахер-колорист:
«Тонирующие средства для ухода за блондом необходимы. Они поддерживают оттенок волос, закрывают пустоты и поры в волосах, придают локонам упругость и гладкость. Я рекомендую использовать именно маски, так как это средство имеет хорошую концентрацию пигментов и ухаживающих ингредиентов».
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