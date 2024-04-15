Названы полезные продукты, от которых на самом деле толстеют

С авокадо диетологи советуют быть особенно внимательными, поскольку, помимо высокой энергетической ценности, этот продукт имеет и другие скрытые особенности. К примеру, авокадо считается аллергеном. Реакция может проявляться в виде появления воспалений в ротовой полости, ощущения зуда, першения в горле. Как правило, перечисленные симптомы дают о себе знать спустя полчаса или час после употребления продукта в пищу. Кроме того, аллергия на авокадо может проявляться и в виде рвоты, покраснений отдельных участков кожи.