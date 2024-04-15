Названы полезные продукты, от которых на самом деле толстеют

Posted 15 апреля, 10:33
Published 15 апреля, 10:33
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
Есть категория продуктов, которые считаются полезными для здоровья. Однако в отдельную категорию диетологи выделяют продукты, которые с осторожностью стоит употреблять людям, борющимся с лишним весом. Это семечки, орехи, масло растительного происхождения, в том числе оливковое и подсолнечное. Не так давно к этой категории отнесли и авокадо.
Дело в том, что перечисленные продукты отличаются очень высокой энергетической ценностью. Если употреблять их в пищу регулярно, есть риск перебрать дневную норму калорий и, как следствие, набрать лишний вес. Так что употребление таких продуктов, несмотря на то что они полезные, нужно контролировать.
Эндокринологи и диетологи рекомендуют употреблять авокадо в количестве не более двух или трех половинок каждый день. Что касается растительного масла, то употребление этого полезного продукта стоит сократить до двух или трех столовых ложек ежедневно. Оптимальная норма семечек и орехов — не больше одной горсти.
С авокадо диетологи советуют быть особенно внимательными, поскольку, помимо высокой энергетической ценности, этот продукт имеет и другие скрытые особенности. К примеру, авокадо считается аллергеном. Реакция может проявляться в виде появления воспалений в ротовой полости, ощущения зуда, першения в горле. Как правило, перечисленные симптомы дают о себе знать спустя полчаса или час после употребления продукта в пищу. Кроме того, аллергия на авокадо может проявляться и в виде рвоты, покраснений отдельных участков кожи.
Согласно ряду данных и результатам исследований, авокадо обладает способностью вступать в реакцию с определенными лекарственными препаратами. В их числе средства, которые способствуют разжижению крови.
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