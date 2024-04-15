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Posted 15 апреля, 10:33

Published 15 апреля, 10:33

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

Названы полезные продукты, от которых на самом деле толстеют

Названы полезные продукты, от которых на самом деле толстеют

15 апреля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Названы полезные продукты, от которых на самом деле толстеют
Полезные продукты далеко не всегда помогают избавиться от лишнего веса. Рассказываем, какие из них точно не помогут сбросить килограммы, более того — способны даже прибавить вес.

От каких полезных продуктов можно набрать вес

Есть категория продуктов, которые считаются полезными для здоровья. Однако в отдельную категорию диетологи выделяют продукты, которые с осторожностью стоит употреблять людям, борющимся с лишним весом. Это семечки, орехи, масло растительного происхождения, в том числе оливковое и подсолнечное. Не так давно к этой категории отнесли и авокадо.

Оптимальная норма семечек и орехов — не больше одной горстиОптимальная норма семечек и орехов — не больше одной горсти
Оптимальная норма семечек и орехов — не больше одной горсти. Фото: Изображение Midjourney

Дело в том, что перечисленные продукты отличаются очень высокой энергетической ценностью. Если употреблять их в пищу регулярно, есть риск перебрать дневную норму калорий и, как следствие, набрать лишний вес. Так что употребление таких продуктов, несмотря на то что они полезные, нужно контролировать.

Безопасная норма

Эндокринологи и диетологи рекомендуют употреблять авокадо в количестве не более двух или трех половинок каждый день. Что касается растительного масла, то употребление этого полезного продукта стоит сократить до двух или трех столовых ложек ежедневно. Оптимальная норма семечек и орехов — не больше одной горсти.

Употребление растительного масла стоит сократить до двух или трех столовых ложек ежедневноУпотребление растительного масла стоит сократить до двух или трех столовых ложек ежедневно
Употребление растительного масла стоит сократить до двух или трех столовых ложек ежедневно. Фото: Изображение Midjourney

С авокадо диетологи советуют быть особенно внимательными, поскольку, помимо высокой энергетической ценности, этот продукт имеет и другие скрытые особенности. К примеру, авокадо считается аллергеном. Реакция может проявляться в виде появления воспалений в ротовой полости, ощущения зуда, першения в горле. Как правило, перечисленные симптомы дают о себе знать спустя полчаса или час после употребления продукта в пищу. Кроме того, аллергия на авокадо может проявляться и в виде рвоты, покраснений отдельных участков кожи.

Рекомендуется употреблять авокадо в количестве не более двух или трех половинок каждый деньРекомендуется употреблять авокадо в количестве не более двух или трех половинок каждый день
Рекомендуется употреблять авокадо в количестве не более двух или трех половинок каждый день. Фото: Изображение Midjourney

Согласно ряду данных и результатам исследований, авокадо обладает способностью вступать в реакцию с определенными лекарственными препаратами. В их числе средства, которые способствуют разжижению крови.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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