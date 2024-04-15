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Posted 15 апреля, 08:41

Published 15 апреля, 08:41

Modified 9 сентября, 21:49

Updated 9 сентября, 21:49

Арт-терапия — способ справиться с переживаниями через занятия творчеством

Арт-терапия — способ справиться с переживаниями через занятия творчеством

15 апреля 2024, 08:41
Фото: 1MI
Арт-терапия — способ справиться с переживаниями через занятия творчеством
Арт-терапия — это гармонизация психического состояния через занятия искусством: музыкой, живописью, лепкой, разнообразными ремеслами. Данный инструмент психологи и психотерапевты используют тогда, когда клиент или пациент затрудняется вербально выразить свое эмоциональное состояние.

История арт-терапии

С давних времен люди искали разные способы передачи событий, историй и идей. Сам термин «арт-терапия» появился в 1942 году, когда лечившийся от туберкулеза британский художник почувствовал, что творчество способствует его восстановлению. Позже этот метод перешел в сферу психического здоровья, и в 1964 году появилась Британская ассоциация арт-терапевтов — первая организация, специализирующаяся на использовании изобразительного искусства в лечебных целях.

Со временем это направление стало набирать обороты и применяться в детской психотерапии. Занимаясь творчеством, дети могли выражать свои чувства, мысли, переживания, и это сполна компенсировало их ограниченный словарный запас.

Позже арт-терапия стала широко востребованной среди психотерапевтов. Этот метод использовался для лечения пациентов с различными психическими расстройствами, а также в случаях острого переживании горя, тревоги и депрессии.

Где и когда применяют арт-терапию сегодня?Где и когда применяют арт-терапию сегодня?
Где и когда применяют арт-терапию сегодня?. Фото: 1MI

Где и когда применяют арт-терапию сегодня?

Занятия творчеством используются в качестве вспомогательного метода психотерапии при лечении различных психических расстройств у взрослых и детей. Активно этим инструментом пользуются и психологи, помогая клиентам справляться со стрессами и дистрессами, эмоциональной неустойчивостью, чувством одиночества, нарушением коммуникативных навыков, а также при решении многих других проблем.

Эффект от арт-терапии может проявляться в следующих моментах:

  • улучшение сенсомоторных и когнитивных функций;
  • повышение самооценки;
  • формирование эмоциональной устойчивости;
  • улучшение социальных навыков;
  • разрешение конфликтных ситуаций и др.

Арт-терапию используют в качестве немедикаментозного метода при лечении серьезных соматических заболеваний для снижения эмоциональной нагрузки, поскольку в этих случаях пациенты склонны к сильным переживаниям и часто испытывают подавленность.

Вопрос о том, нужно ли использовать при лечении пациента арт-терапию, зависит от многих факторов. Например, этот метод показан людям, которые с трудом вербализируют травму или эмоционально закрыты, но при этом склонны к творчеству. Данная техника помогает разрушить коммуникативные барьеры и стать более сговорчивыми.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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