Арт-терапия — способ справиться с переживаниями через занятия творчеством

Posted 15 апреля, 08:41
Published 15 апреля, 08:41
Modified 9 сентября, 21:49
Updated 9 сентября, 21:49
С давних времен люди искали разные способы передачи событий, историй и идей. Сам термин «арт-терапия» появился в 1942 году, когда лечившийся от туберкулеза британский художник почувствовал, что творчество способствует его восстановлению. Позже этот метод перешел в сферу психического здоровья, и в 1964 году появилась Британская ассоциация арт-терапевтов — первая организация, специализирующаяся на использовании изобразительного искусства в лечебных целях.
Со временем это направление стало набирать обороты и применяться в детской психотерапии. Занимаясь творчеством, дети могли выражать свои чувства, мысли, переживания, и это сполна компенсировало их ограниченный словарный запас.
Позже арт-терапия стала широко востребованной среди психотерапевтов. Этот метод использовался для лечения пациентов с различными психическими расстройствами, а также в случаях острого переживании горя, тревоги и депрессии.
Занятия творчеством используются в качестве вспомогательного метода психотерапии при лечении различных психических расстройств у взрослых и детей. Активно этим инструментом пользуются и психологи, помогая клиентам справляться со стрессами и дистрессами, эмоциональной неустойчивостью, чувством одиночества, нарушением коммуникативных навыков, а также при решении многих других проблем.
Эффект от арт-терапии может проявляться в следующих моментах:
Арт-терапию используют в качестве немедикаментозного метода при лечении серьезных соматических заболеваний для снижения эмоциональной нагрузки, поскольку в этих случаях пациенты склонны к сильным переживаниям и часто испытывают подавленность.
Вопрос о том, нужно ли использовать при лечении пациента арт-терапию, зависит от многих факторов. Например, этот метод показан людям, которые с трудом вербализируют травму или эмоционально закрыты, но при этом склонны к творчеству. Данная техника помогает разрушить коммуникативные барьеры и стать более сговорчивыми.
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