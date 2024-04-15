Арт-терапия — способ справиться с переживаниями через занятия творчеством

С давних времен люди искали разные способы передачи событий, историй и идей. Сам термин «арт-терапия» появился в 1942 году, когда лечившийся от туберкулеза британский художник почувствовал, что творчество способствует его восстановлению. Позже этот метод перешел в сферу психического здоровья, и в 1964 году появилась Британская ассоциация арт-терапевтов — первая организация, специализирующаяся на использовании изобразительного искусства в лечебных целях.