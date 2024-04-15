5 фильмов и сериалов создателя «Слово пацана», которые стоит посмотреть

В этом проекте Крыжовников стал одним из продюсеров. Сериал отличается от предыдущих работ с участием Жоры. Жёсткий, местами даже душераздирающий, с закрученным детективным сюжетом и нарастающей интригой — проект получился очень мощным и вовсе не похожим на ремейк израильского киносериала, чей оригинальный сюжет лег в основу картины.