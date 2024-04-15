5 фильмов и сериалов создателя «Слово пацана», которые стоит посмотреть

Posted 15 апреля, 07:50
Published 15 апреля, 07:50
Modified 9 сентября, 21:48
Updated 9 сентября, 21:48
Первая полнометражная работа режиссера Крыжовникова и первый его успех в российском кинематографе. Комедийный фильм нашел отклик у отечественного зрителя — кому не знаком размах и разгул российской свадьбы? Практически каждый россиянин узнал себя или своих знакомых в героях картины.
Фильм Крыжовникова стал хитом проката и получил заслуженную оценку от мэтров российского кинематографа — продюсеров Сергея Светлакова и Тимура Бекмамбетова.
Трогательная и смешная история любви провинциального гаишника снята в необычном формате караоке-комедии. Много любимых песен, известных актеров (в том числе Инна Чурикова, Дмитрий Нагиев, Михаил Боярский), добрый юмор завоевали сердца российских зрителей.
Фильм уступает успеху предыдущей работы режиссера Крыжовникова «Горько!», но тем не менее стал успешным в прокате.
Еще одна работа режиссера Жоры Крыжовникова была признана отечественными кинокритиками лучшим российским сериалом 2018 года. Это уникальный проект, снятый в стиле молодого режиссера — рваный монтаж, едкая сатира над современным обществом, комедия, перемежающаяся с драмой.
Фильм назван одним из самых провокационных, смелых и ярких российских проектов последних лет.
В этом проекте Крыжовников стал одним из продюсеров. Сериал отличается от предыдущих работ с участием Жоры. Жёсткий, местами даже душераздирающий, с закрученным детективным сюжетом и нарастающей интригой — проект получился очень мощным и вовсе не похожим на ремейк израильского киносериала, чей оригинальный сюжет лег в основу картины.
Еще одно неоспоримое достоинство фильма — сильный актерский состав с легендами отечественного кинематографа Олегом Меньшиковым и Алексеем Серебряковым.
Жуткий детективный сериал на основе реальных событий снят максимально реалистично и отличается от других отечественных детективов. Кинолента про серийного маньяка проникнута давящей, тягостной атмосферой, но тем не менее получила высокую оценку российских зрителей.
Жора Крыжовников стал одним из продюсеров киноленты. Интересно, что в проекте участвуют и актеры нашумевшей киноленты «Слово пацана» — Иван Янковский и Андрей Максимов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14