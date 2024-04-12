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Posted 12 апреля, 10:14

Published 12 апреля, 10:14

Modified 9 сентября, 21:44

Updated 9 сентября, 21:44

Влад Соколовский назвал дату свадьбы и детали торжества

12 апреля 2024, 10:14
Осенью 2023 года Влад Соколовский сообщил, что расписался с матерью своего сына Ангелиной. Молодожены решили перенести торжественную часть на текущий год, и вот сейчас музыкант рассказал, когда и как они собираются праздновать.

Как пишет starhit.ru, звезда хотел собрать гостей на свадьбу еще год назад, но торжество пришлось отложить из-за плотного графика артиста — он снимался в сериале. По словам Соколовского, он хочет выделить на празднование свадьбы и медовый месяц достаточно много времени, чтобы съездить на море, отдохнуть в горах, посетить Азию.

Говоря о конкретной дате свадьбы, певец заявил, что она состоится в субботу, 20 апреля. Соколовский сказал, что тихих и скромных посиделок не будет.

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