Влад Соколовский назвал дату свадьбы и детали торжества

Как пишет starhit.ru, звезда хотел собрать гостей на свадьбу еще год назад, но торжество пришлось отложить из-за плотного графика артиста — он снимался в сериале. По словам Соколовского, он хочет выделить на празднование свадьбы и медовый месяц достаточно много времени, чтобы съездить на море, отдохнуть в горах, посетить Азию.