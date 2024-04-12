Влад Соколовский назвал дату свадьбы и детали торжества

Posted 12 апреля, 10:14
Published 12 апреля, 10:14
Modified 9 сентября, 21:44
Updated 9 сентября, 21:44
Как пишет starhit.ru, звезда хотел собрать гостей на свадьбу еще год назад, но торжество пришлось отложить из-за плотного графика артиста — он снимался в сериале. По словам Соколовского, он хочет выделить на празднование свадьбы и медовый месяц достаточно много времени, чтобы съездить на море, отдохнуть в горах, посетить Азию.
Говоря о конкретной дате свадьбы, певец заявил, что она состоится в субботу, 20 апреля. Соколовский сказал, что тихих и скромных посиделок не будет.
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