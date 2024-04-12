В каком положении работать за компьютером эффективнее всего — советуем почитать

Posted 12 апреля, 17:00
Published 12 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
И это не просто слова, а выводы, сделанные врачами-остеопатами. Просто вспомните, как в период плодотворной работы вы можете сидеть в неудобной позе и даже не замечаете этого. Тело приспосабливается, увеличивает нагрузку на мышцы, возникает перенапряжение, а потом и спазм.
Впоследствии это «выливается» в тяжелые формы остеохондроза, межпозвонковые грыжи и пр. Вот самые основные правила, которые надо соблюдать.
Как бы не хотелось нам с комфортом расположиться в кресле или на диване с ноутбуком, делать этого не надо, предостерегают специалисты. Работать за монитором и даже смотреть кино нужно, сидя за столом. При этом ноги должны быть согнуты в коленях под углом 90 градусов, туловище чуть отклонено назад, руки согнуты в локтях, слегка прижаты к бокам, плечи и шея расслаблены.
Если чувствуете, что вам неудобно работать в таком положении, значит, нужно отрегулировать офисную мебель. Поставьте стол так, чтобы компьютер находился на расстоянии вытянутой руки, а клавиатура непосредственно перед вами, чтобы сильно не наклоняться и не вытягивать руки. Кресло тоже нужно отрегулировать на нужной высоте, чтобы монитор компьютера был чуть ниже уровня глаз. Если нужно, снимите подлокотники, установите подголовник или валик под спину.
Как бы не увлекала вас работа или не гнали сроки, нужно периодически вставать с места и отходить от компьютера, чтобы избавиться от тонуса мышц, разгрузить позвоночник. Можно поделать нехитрые упражнения наподобие взмахов руками и приседаний, можно просто пройтись по офису. Также очень полезна будет гимнастика для глаз, потому что они тоже сильно устают от постоянного напряжения.
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