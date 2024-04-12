В каком положении работать за компьютером эффективнее всего — советуем почитать

Как бы не хотелось нам с комфортом расположиться в кресле или на диване с ноутбуком, делать этого не надо, предостерегают специалисты. Работать за монитором и даже смотреть кино нужно, сидя за столом. При этом ноги должны быть согнуты в коленях под углом 90 градусов, туловище чуть отклонено назад, руки согнуты в локтях, слегка прижаты к бокам, плечи и шея расслаблены.