Почему вредно рисовать негативные сценарии и как выбросить их из головы

В борьбе с негативным мышлением хорошо помогает медитация. Такая практика учит человека концентрироваться и отстраняться от непродуктивных мыслей. Если сочетать медитацию с аутотренингами, направленными на формирование позитивного мышления, можно справиться с негативом самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных психологов. Говоря проще, мозгу нужно предложить альтернативу: а что, если произойдет не плохое, а хорошее? Чем чаще это делать, тем активнее сознание начнет продуцировать позитив.