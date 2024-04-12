Почему вредно рисовать негативные сценарии и как выбросить их из головы

Posted 12 апреля, 08:04
Published 12 апреля, 08:04
Modified 9 сентября, 21:43
Updated 9 сентября, 21:43
По данным Psychologies, 80% наших повседневных мыслей являются негативными. При этом 95% всех мыслей человек склонен прокручивать в голове повторно. Чем хуже и страшнее сценарий, тем чаще наша психика к нему возвращается. Это вызвано попытками психики переосмыслить боль, уменьшить ее.
Когда человека беспокоит больной зуб, он постоянно думает об этой боли, трогает десну или щеку. Также и с болью эмоциональной — она беспокоит нас, и мы постоянно пытаемся как-то справиться с этим чувством. Не менее часто мы фантазируем на тему «а вдруг случится что-то плохое» и переживаем несуществующий негатив.
Такое мышление отнимает у человека много внутренних ресурсов. Постепенно привычка переживать заново старые проблемы или выдумывать новые ведет к тревожности, постоянному беспокойству. Человек перестает видеть позитив вокруг себя, вдобавок заряжая негативом окружающих.
Важно осознать ирреальность негативных мыслей. То, о чем вы думаете, либо случилось уже давно, либо не случится никогда. Нет смысла тратить силы на переживания. Ваша тревожность — результат разыгравшегося воображения, на самом деле проблемы не существует.
В борьбе с негативным мышлением хорошо помогает медитация. Такая практика учит человека концентрироваться и отстраняться от непродуктивных мыслей. Если сочетать медитацию с аутотренингами, направленными на формирование позитивного мышления, можно справиться с негативом самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных психологов. Говоря проще, мозгу нужно предложить альтернативу: а что, если произойдет не плохое, а хорошее? Чем чаще это делать, тем активнее сознание начнет продуцировать позитив.
Если самостоятельно побороть негативное мышление не получается, не бойтесь обращаться за помощью к психотерапевту.
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