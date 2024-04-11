Стали известны даты концертов прощального тура Aerosmith

Продюсируемый Live Nation тур по Северной Америке, рассчитанный на 40 дней, помимо перенесенных дат, будет включать три новых концерта. Тур стартует 20 сентября в Питтсбурге на PPG Paints Arena и охватит все Соединенные Штаты и Канаду, включая Kia Forum в Лос-Анджелесе, Madison Square Garden в Нью-Йорке, Moody Center в Остине, Climate Pledge Arena в Сиэтле, United Center в Чикаго, Scotiabank Arena в Торонто и прочие концертные площадки, а последнее выступление состоится 26 января 2025 года в Bell Centre в Монреале. Также планируется особое шоу в Бостоне в преддверии Нового 2025 года.