Стали известны даты концертов прощального тура Aerosmith

Posted 10 апреля, 21:42
Published 10 апреля, 21:42
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Теперь же Aerosmith объявили, что вновь возвращаются с концертами, чтобы доиграть незаконченный тур.
Как сообщает people.com, в среду, 10 апреля, рокеры объявили даты прощального тура Peace Out, который был перенесен с сентября 2023 года.
Продюсируемый Live Nation тур по Северной Америке, рассчитанный на 40 дней, помимо перенесенных дат, будет включать три новых концерта. Тур стартует 20 сентября в Питтсбурге на PPG Paints Arena и охватит все Соединенные Штаты и Канаду, включая Kia Forum в Лос-Анджелесе, Madison Square Garden в Нью-Йорке, Moody Center в Остине, Climate Pledge Arena в Сиэтле, United Center в Чикаго, Scotiabank Arena в Торонто и прочие концертные площадки, а последнее выступление состоится 26 января 2025 года в Bell Centre в Монреале. Также планируется особое шоу в Бостоне в преддверии Нового 2025 года.
В туре Peace Out, приуроченном к 50-летнему юбилею хитов группы, будут участвовать специальные гости The Black Crowes и Тедди Свимс, которые присоединятся к гастролям только единожды на стартовом концерте в Питтсбурге.
Билеты, купленные ранее, будут действительны для перенесенных концертов.
Билеты на перенесенные и добавленные концерты начнут продаваться с пятницы, 12 апреля, с 10:00 по местному времени на сайте ticketmaster.com.
В пятницу, 29 сентября, в Инстаграме Aerosmith появилась новость о переносе тура по причине перелома гортани лидера рок-группы Стивена Тайлера. Действующие участники коллектива — Брэд Уитфорд, Джо Перри, Том Хэмилтон и Тайлер, а также новый ударник Джон Дуглас — отчитались об ухудшении здоровья вокалиста в обращении к своим фанатам. Оказалось, что наряду с повреждением голосовых связок у Тайлера выявили перелом гортани, из-за чего ему требуется постоянный уход. Также уточняется, что восстановление голосового аппарата требует много времени.
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