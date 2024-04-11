Один в один: Поклонников растрогали первые кадры фильма о Майкле Джексоне

Он отметил, что у каждого, кто хотя бы немного знаком с творчеством и личностью Майкла Джексона, при упоминании его имени возникают собственные ассоциации и складывается особое мнение. Теперь же зрители смогут изнутри взглянуть на жизненный путь одного из самых талантливых артистов за всю историю музыки.