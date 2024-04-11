Один в один: Поклонников растрогали первые кадры фильма о Майкле Джексоне

Posted 11 апреля, 19:41
Published 11 апреля, 19:41
Modified 9 сентября, 21:46
Updated 9 сентября, 21:46
Примечательно, что поклонникам картины даже не представили трейлер, однако они уже обсуждают, насколько органично племянник короля поп-музыки Джафар Джексон смотрится в главной роли.
Как сообщает people.com, такой большой интерес публики вызвала презентация слайда дистрибьютора Lionsgate для прошедшего 10 апреля в Лас-Вегасе CinemaCon 2024. Адам Фогельсон, председатель Lionsgate Motion Picture Group, рассказал, что в картине будут воспроизведены кадры выступлений на сцене и фрагменты личной жизни певца.
Продюсер «Майкла» Грэм Кинг, который приложил руку к экранизации биографии Фредди Меркьюри, — речь идет о получившей множество наград «Богемской рапсодии», также наряду с Фогельсоном выступил на сцене Caesars Palace.
Он отметил, что у каждого, кто хотя бы немного знаком с творчеством и личностью Майкла Джексона, при упоминании его имени возникают собственные ассоциации и складывается особое мнение. Теперь же зрители смогут изнутри взглянуть на жизненный путь одного из самых талантливых артистов за всю историю музыки.
Кинг подчеркивает, что эта крайне насыщенная история займет немало экранного времени. Также он обратился к тем, кто считал, что невозможно найти исполнителя на роль Майкла Джексона, отметив, что создатели байопика справились с этой задачей идеально.
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