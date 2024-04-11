Как южнокорейские маркетологи убедили мир, что их косметика нужна всем

Posted 11 апреля, 09:28
Published 11 апреля, 09:28
Modified 9 сентября, 21:40
Updated 9 сентября, 21:40
Уходовые средства с улиточной слизью, пчелиным ядом, вулканической пылью, зеленым чаем — всё это ранее не использовалось производителями косметики. Корейские же разработчики делают упор на компоненты именно природного происхождения. Кроме того, они используют косметические формулы на основе древних рецептов, которые веками использовались в местной народной медицине.
Необычный дизайн упаковок — отличительная фишка K-Beauty. Этот маркетинговый ход дает большой процент спонтанных покупок: яркая и креативная упаковка привлекает внимание покупательниц и заставляет приобрести товар.
Относительно европейских брендов стоимость K-Beauty довольна невысока. Хотя косметика вовсе не уступает по качеству и натуральности ингредиентов.
При этом южнокорейские производители не разрабатывают дешевые аналоги популярных европейских брендов. Просто они не вкладывают большие средства в рекламу своей продукции. К тому же зачастую они используют готовую основу, не затрачивая деньги на ее производство, и лишь добавляют в нее собственные уникальные ингредиенты.
Корейские производители сделали упор на уходовую косметику, то есть не просто на устранение проблемы с внешностью, а на причину ее возникновения. Косметические средства помогают сохранять максимальную естественность с постоянным улучшением состояния кожи, ногтей, волос.
Ежегодно корейские производители косметики повышают расходы на научные исследования. Патчи, кушоны, гидрофильное масло, тинты — всё это появилось у корейских разработчиков задолго до европейского рынка. Сейчас продолжается работа по изучению свойств белка и коллагена, по разработке формул косметики проникающего действия.
Поэтому ассортимент K-Beauty часто обновляется: меняются состав и формулы средств, появляется новая, более современная косметика.
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