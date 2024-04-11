Как южнокорейские маркетологи убедили мир, что их косметика нужна всем

При этом южнокорейские производители не разрабатывают дешевые аналоги популярных европейских брендов. Просто они не вкладывают большие средства в рекламу своей продукции. К тому же зачастую они используют готовую основу, не затрачивая деньги на ее производство, и лишь добавляют в нее собственные уникальные ингредиенты.