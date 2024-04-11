Чем опасна низкая самооценка и почему важно себя хвалить

Posted 11 апреля, 03:00
Published 11 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Как правило, причины заниженной самооценки кроются в детстве и юном возрасте, утверждают психологи. Именно тогда ребенок впервые сталкивается с оценкой своего поведения, слышит чужое мнение о себе. И если взрослые — родители, бабушки, учителя — чаще делают ему замечания, нежели хвалят, то налицо все предпосылки к тому, что во взрослом возрасте личность будет страдать от заниженной самооценки.
В осознанном возрасте тоже хватает ситуаций, в которых человек испытывает крайнее недовольство собой. Это нереализованные мечты и планы, пробуксовки в карьере, крах в личной жизни… Каждый раз испытывая негативные эмоции после того или иного неудачного опыта, человек пестует в себе чувство вины: «Это я виноват в произошедшем, потому что я неудачник и не гожусь на что-то большее».
В определенный момент ситуация с самобичеванием может стать очень опасной и привести к тому, что человек просто скатится в глубокую депрессию или невроз. Необходимо своевременно обратить внимание на проблему и начать ее прорабатывать, считают психологи. При этом можно обратиться к специалистам, а можно начать работать со своим сознанием самостоятельно.
При этом перво-наперво нужно заменить негативные установки позитивными, то есть сместить фокус со своих слабых сторон и качеств на сильные. На первом этапе психологи советуют завести тетрадь, в которую записывать все свои качества и умения, достойные похвалы, даже самые, на ваш взгляд, незначительные. И по мере того, как страницы будут заполняться, градус самооценки тоже начнет повышаться.
Специалисты предупреждают, что поначалу такая «самотерапия» может даваться нелегко, но нужно заставлять себя заниматься, чтобы сделать свою самооценку более высокой и изменить жизнь к лучшему.
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