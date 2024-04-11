Чем опасна низкая самооценка и почему важно себя хвалить

В осознанном возрасте тоже хватает ситуаций, в которых человек испытывает крайнее недовольство собой. Это нереализованные мечты и планы, пробуксовки в карьере, крах в личной жизни… Каждый раз испытывая негативные эмоции после того или иного неудачного опыта, человек пестует в себе чувство вины: «Это я виноват в произошедшем, потому что я неудачник и не гожусь на что-то большее».