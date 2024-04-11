Бьюти-шпаргалка: какие процедуры для лица и тела делать у косметолога весной

Posted 11 апреля, 04:00
Published 11 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:38
Updated 9 сентября, 21:38
На самом деле у косметологических процедур нет понятия сезонности. Просто некоторые из них лучше всего сделать именно весной, когда действие ультрафиолета еще незначительно. А сильные УФ-лучи, как известно, негативно влияют на кожу после процедур, провоцируя гиперпигментацию, повреждения и даже ожоги.
Многие воспринимают пилинг как чистку лица. Это не совсем так. Пилинг — это многоступенчатая процедура по очищению кожи. В ходе действий косметолога отшелушиваются отмершие клетки, глубоко очищаются поры, удаляются черные точки и излишки кожного сала. Одновременно с этим активируется микроциркуляция кожи, она увлажняется, насыщается витаминами и питательными веществами.
Топовая процедура в салонах красоты. Особенно часто женщины делают ее весной, чтобы восстановить кожу после зимы, когда она вследствие ветров, морозов, и сухого воздуха в помещениях нуждается в хорошем питании и увлажнении. Косметологический эффект достигается за счет специальных мезококтейлей (из витаминов, аминокислот, минералов), которые вводятся подкожно.
Очень похожа на мезотерапию с той лишь разницей, что под кожу пациенткам вводятся не мезококтейли, а препараты на основе гиалуроновой кислоты, которая, как известно, интенсивно увлажняет кожу, разглаживает первые морщины, улучшает цвет лица. Стоит помнить, что и мезотерапию, и биоревитализацию должен производить дипломированный врач-косметолог.
Очень популярная процедура, направленная на эффективное омоложение и являющаяся достойной альтернативой пластике. Производится на специальном аппарате с помощью ультразвука, который перестраивает процессы в дерме и эпидермисе, стимулируя выработку коллагена и эластина, которые подтягивают кожу, делают ее упругой.
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