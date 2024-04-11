Бьюти-шпаргалка: какие процедуры для лица и тела делать у косметолога весной

На самом деле у косметологических процедур нет понятия сезонности. Просто некоторые из них лучше всего сделать именно весной, когда действие ультрафиолета еще незначительно. А сильные УФ-лучи, как известно, негативно влияют на кожу после процедур, провоцируя гиперпигментацию, повреждения и даже ожоги.