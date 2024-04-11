Актриса Ольга Будина не рекомендует российским детям смотреть «Гарри Поттера»

Так, артистка выступила с критикой фильмов о Гарри Поттере. Она считает, что такое кино воспитывает в подрастающем поколении беспомощность и неуверенность в себе. Кроме этого, дети растут отстраненными друг от друга. Например, в критической ситуации у главного персонажа вдруг появляется какой-то магический предмет или обладающий волшебной силой герой. При этом без них ни сам Гарри Поттер, ни его окружение не представляют собой ничего особенного.