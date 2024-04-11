Актриса Ольга Будина не рекомендует российским детям смотреть «Гарри Поттера»

Posted 11 апреля, 07:14
Published 11 апреля, 07:14
Modified 9 сентября, 21:39
Updated 9 сентября, 21:39
Знаменитость много раз проявляла свою патриотическую точку зрения, комментируя события в Российской Федерации и в других странах. Актриса оказывает активную поддержку Российской армии, часто посещает зону СВО.
Актриса придерживается мнения, что кинематограф способствует формированию определенных поведенческих моделей у зрителей. Будина отметила, что западные кинофильмы сняты очень качественно. Однако за каждым таким проектом стоит какая-то идеология крупных международных организаций. Любое кино — это всегда пропаганда, и у транслируемых через кинематограф ценностей и моделей поведения всегда есть конкретные спонсоры.
Так, артистка выступила с критикой фильмов о Гарри Поттере. Она считает, что такое кино воспитывает в подрастающем поколении беспомощность и неуверенность в себе. Кроме этого, дети растут отстраненными друг от друга. Например, в критической ситуации у главного персонажа вдруг появляется какой-то магический предмет или обладающий волшебной силой герой. При этом без них ни сам Гарри Поттер, ни его окружение не представляют собой ничего особенного.
«Люди сверху», которые спонсируют подобные проекты, имеют целью воспитать беспомощное, бессильное поколение. Будина обратила внимание на поведение детей в этих фильмах — ни улыбок, ни объятий. В них присутствует отстраненность. Артистка назвала таких героев «немножко роботами».
По словам Ольги Будиной, в русских сказках в решающие моменты герои используют не волшебство, а свои личные качества. Несмотря на помощь волшебных сил, в отечественных сказочных историях победа главными персонажами достигается именно благодаря человеческим качествам.
Актриса придерживается мнения, что российским детям не следует смотреть зарубежные экранизации фэнтези вроде «Гарри Поттера». А если смотреть, то нужно обязательно обсуждать их с ними, чтобы у ребенка в памяти и мироощущении запечатлелся правильный посыл.
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