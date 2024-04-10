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Posted 10 апреля, 09:54

Published 10 апреля, 09:54

Modified 9 сентября, 21:37

Updated 9 сентября, 21:37

Собрали интересные уличные светильники для дизайна ландшафтного освещения

Собрали интересные уличные светильники для дизайна ландшафтного освещения

10 апреля 2024, 09:54
Фото: aliexpress.ru
Собрали интересные уличные светильники для дизайна ландшафтного освещения
Многие владельцы дач испытывают сложности, связанные с отсутствием освещения на участке в темное время суток. Эту проблему помогут решить уличные светильники для ландшафтного освещения.

Большой выбор таких товаров представлен на известном китайском ресурсе, где можно выбрать уличный светильник на любой вкус и бюджет. Покупки здесь совершать безопасно, а доставка в РФ осуществляется бесплатно.

Представляем вашему вниманию семь уличных светодиодных светильников для ландшафтного освещения с различными размерами и мощностью, с разными вариантами монтажа и по бюджетным ценам.

Светодиодный настенный светильник

Этот уличный светодиодный светильник для ландшафтного освещения с креплением на стену отличается футуристическим внешним видом. Он дает мягкий рассеянный свет, яркость и оттенок которого регулируются с помощью пульта дистанционного управления. Всего можно выбрать два оттенка белого света: теплый и холодный, а светового потока в 350 Лм достаточно, чтобы осветить довольно большое пространство.

Степень водонепроницаемости этого уличного светильника для ландшафтного освещения — IP65, что гарантирует защиту от воды и пыли. Его корпус изготовлен из железа, алюминия и акрила, а срок службы, установленный производителем, — не менее 50 тыс. часов. На прибор действует гарантия 3 года. Благодаря тому, что светильник выпускается девяти разных размеров, его легко можно установить практически на любую стену.

Пользователи, купившие настенный уличный светильник для ландшафтного освещения, в своих отзывах отмечают привлекательный его внешний вид и высокое качество изготовления, а также надежную упаковку и быструю доставку. Светильник может быть доставлен в Россию почтой за 21 день с момента его приобретения, доставка бесплатная.

Светодиодный настенный светильникСветодиодный настенный светильник
Светодиодный настенный светильник. Фото: aliexpress.ru
Светодиодный настенный светильникСветодиодный настенный светильник
Светодиодный настенный светильник. Фото: aliexpress.ru
Светодиодный настенный светильникСветодиодный настенный светильник
Светодиодный настенный светильник. Фото: aliexpress.ru

Газонный светодиодный светильник TIMULT

Уличный светодиодный светильник для ландшафтного освещения TIMULT предназначен для установке на газонах. Он продается трех размеров — 27 см, 40 см и 60 см, что позволяет установить прибор практически в любом месте дачного участка. Корпус уличного светодиодного светильника TIMULT изготовлен из алюминия и имеет защиту от пыли и воды (IP65). Гарантия на прибор — 3 года.

Газонный светильник может быть бесплатно доставлен покупателям из России за 17—20 дней, в зависимости от выбранного способа доставки.

Газонный светодиодный светильник TIMULTГазонный светодиодный светильник TIMULT
Газонный светодиодный светильник TIMULT. Фото: aliexpress.ru
Газонный светодиодный светильник TIMULTГазонный светодиодный светильник TIMULT
Газонный светодиодный светильник TIMULT. Фото: aliexpress.ru
Газонный светодиодный светильник TIMULTГазонный светодиодный светильник TIMULT
Газонный светодиодный светильник TIMULT. Фото: aliexpress.ru

Водонепроницаемый настенный светильник

Этот настенный уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен из алюминия. Он пыле- и водонепроницаем, что позволяет не опасаться за его работоспособность даже во время непогоды. Мощность светильника — 6 или 10 Вт в зависимости от выбранной модели, а радиус освещения составляет, соответственно, 10—20 метров.

Предлагаемый уличный светильник для ландшафтного освещения может давать освещение нескольких цветов: теплого и холодного белого, красного, зеленого, синего, желтого и фиолетового. Производитель гарантирует, что прибор при правильной эксплуатации прослужит не менее 50 тыс. часов. Светильник может быть бесплатно доставлен в Россию за 2—2,5 недели, сроки зависят от способа доставки.

Водонепроницаемый настенный светильникВодонепроницаемый настенный светильник
Водонепроницаемый настенный светильник. Фото: aliexpress.ru
Водонепроницаемый настенный светильникВодонепроницаемый настенный светильник
Водонепроницаемый настенный светильник. Фото: aliexpress.ru
Водонепроницаемый настенный светильникВодонепроницаемый настенный светильник
Водонепроницаемый настенный светильник. Фото: aliexpress.ru

Светодиодный светильник для сада GAVT

Этот уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен в современном скандинавском стиле, имеет степень защиты IP65 и рекомендуется для освещения сада, балкона, террасы и других открытых помещений и пространств. Корпус прибора изготовлен из алюминия, а источником освещения выступает светодиод, который может излучать теплый или холодный белый свет.

Мощность светильника составляет 9W, а световой поток распространяется на расстояние 30 см. Кроме того, у него имеется диффузор. Срок службы прибора — не менее 25 тыс. часов. Доставка в Россию занимает от 2 до 2,5 недель в зависимости от выбранного способа, и она бесплатна.

Кроме того, продавец гарантирует, что в течение 15 дней примет товар обратно независимо от причины возврата. На светильник дается гарантия на срок до 2 лет. Купившие уличный светильник для ландшафтного освещения хвалят качество прибора и внешний вид, а также надежную упаковку и быструю доставку.

Светодиодный светильник для сада GAVTСветодиодный светильник для сада GAVT
Светодиодный светильник для сада GAVT. Фото: aliexpress.ru
Светодиодный светильник для сада GAVTСветодиодный светильник для сада GAVT
Светодиодный светильник для сада GAVT. Фото: aliexpress.ru
Светодиодный светильник для сада GAVTСветодиодный светильник для сада GAVT
Светодиодный светильник для сада GAVT. Фото: aliexpress.ru

Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette

Этот уличный светильник для ландшафтного освещения предназначен для освещения садовых дорожек, лестниц, перил и ограждений. Он изготовлен из АБС-пластика и оснащен светодиодом, а мощность прибора может составлять от 1 до 24 PCS — в зависимости от выбранной конфигурации.

Уличный светильник для ландшафтного освещения работает на солнечных батареях и имеет пыле- и водозащиту IP65, что делает его отличным вариантом для использования на свежем воздухе. Магазин гарантирует доставку прибора покупателям из России в срок от 18 до 21 дня — это будет зависеть от выбранного способа доставки.

Купившие светильник на солнечных батареях Jeannette отмечают в своих отзывах высокое качество товара и быструю доставку.

Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек JeannetteСветильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette
Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette. Фото: aliexpress.ru
Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек JeannetteСветильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette
Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette. Фото: aliexpress.ru
Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек JeannetteСветильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette
Светильник на солнечных батареях для лестниц и дорожек Jeannette. Фото: aliexpress.ru

Светодиодная уличная настенная лампа

Конструкция этого уличного светильника для ландшафтного освещения предусматривает наличие датчика движения, который включает свет при появлении человека в 3—6 метрах от прибора. После того, как человек пройдет мимо, свет автоматически погаснет примерно через полминуты. Светильник работает только в условиях слабой освещенности и в дневное время неактивен.

Мощность уличного светильника для ландшафтного освещения — 20 Вт. Корпус прибора изготовлен из черного пластика, его размеры — 24,5×11,2×8,8 см, у него имеется защита от пыли и воды (IP65). В Россию светильник может быть доставлен в срок от 7 до 17 дней, доставка бесплатная.

Светодиодная уличная настенная лампаСветодиодная уличная настенная лампа
Светодиодная уличная настенная лампа. Фото: aliexpress.ru
Светодиодная уличная настенная лампаСветодиодная уличная настенная лампа
Светодиодная уличная настенная лампа. Фото: aliexpress.ru
Светодиодная уличная настенная лампаСветодиодная уличная настенная лампа
Светодиодная уличная настенная лампа. Фото: aliexpress.ru

Уличный светильник с COB-матрицей

Уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен в алюминиевом корпусе с пыле- и водозащитой IP65, а источником света служит светодиодный чип COB. Оттенки белого света могут быть теплым, натуральным и холодным, а яркость освещения составляет 500 Лм для теплого и 550 Лм для холодного белого. Прибор работает от сети 85—265 В. В конструкции светильника предусмотрен диффузор.

Размер прибора — 12×6×4 см. Производителем установлена гарантия на светильник на срок до 3 лет. Доставка бесплатная и занимает от 18 до 21 дня в зависимости от способа транспортировки.

Уличный светильник с COB-матрицейУличный светильник с COB-матрицей
Уличный светильник с COB-матрицей. Фото: aliexpress.ru
Уличный светильник с COB-матрицейУличный светильник с COB-матрицей
Уличный светильник с COB-матрицей. Фото: aliexpress.ru
Уличный светильник с COB-матрицейУличный светильник с COB-матрицей
Уличный светильник с COB-матрицей. Фото: aliexpress.ru
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