Собрали интересные уличные светильники для дизайна ландшафтного освещения

Степень водонепроницаемости этого уличного светильника для ландшафтного освещения — IP65, что гарантирует защиту от воды и пыли. Его корпус изготовлен из железа, алюминия и акрила, а срок службы, установленный производителем, — не менее 50 тыс. часов. На прибор действует гарантия 3 года. Благодаря тому, что светильник выпускается девяти разных размеров, его легко можно установить практически на любую стену.