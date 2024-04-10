Собрали интересные уличные светильники для дизайна ландшафтного освещения

Posted 10 апреля, 09:54
Published 10 апреля, 09:54
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Большой выбор таких товаров представлен на известном китайском ресурсе, где можно выбрать уличный светильник на любой вкус и бюджет. Покупки здесь совершать безопасно, а доставка в РФ осуществляется бесплатно.
Представляем вашему вниманию семь уличных светодиодных светильников для ландшафтного освещения с различными размерами и мощностью, с разными вариантами монтажа и по бюджетным ценам.
Этот уличный светодиодный светильник для ландшафтного освещения с креплением на стену отличается футуристическим внешним видом. Он дает мягкий рассеянный свет, яркость и оттенок которого регулируются с помощью пульта дистанционного управления. Всего можно выбрать два оттенка белого света: теплый и холодный, а светового потока в 350 Лм достаточно, чтобы осветить довольно большое пространство.
Степень водонепроницаемости этого уличного светильника для ландшафтного освещения — IP65, что гарантирует защиту от воды и пыли. Его корпус изготовлен из железа, алюминия и акрила, а срок службы, установленный производителем, — не менее 50 тыс. часов. На прибор действует гарантия 3 года. Благодаря тому, что светильник выпускается девяти разных размеров, его легко можно установить практически на любую стену.
Пользователи, купившие настенный уличный светильник для ландшафтного освещения, в своих отзывах отмечают привлекательный его внешний вид и высокое качество изготовления, а также надежную упаковку и быструю доставку. Светильник может быть доставлен в Россию почтой за 21 день с момента его приобретения, доставка бесплатная.
Уличный светодиодный светильник для ландшафтного освещения TIMULT предназначен для установке на газонах. Он продается трех размеров — 27 см, 40 см и 60 см, что позволяет установить прибор практически в любом месте дачного участка. Корпус уличного светодиодного светильника TIMULT изготовлен из алюминия и имеет защиту от пыли и воды (IP65). Гарантия на прибор — 3 года.
Газонный светильник может быть бесплатно доставлен покупателям из России за 17—20 дней, в зависимости от выбранного способа доставки.
Этот настенный уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен из алюминия. Он пыле- и водонепроницаем, что позволяет не опасаться за его работоспособность даже во время непогоды. Мощность светильника — 6 или 10 Вт в зависимости от выбранной модели, а радиус освещения составляет, соответственно, 10—20 метров.
Предлагаемый уличный светильник для ландшафтного освещения может давать освещение нескольких цветов: теплого и холодного белого, красного, зеленого, синего, желтого и фиолетового. Производитель гарантирует, что прибор при правильной эксплуатации прослужит не менее 50 тыс. часов. Светильник может быть бесплатно доставлен в Россию за 2—2,5 недели, сроки зависят от способа доставки.
Этот уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен в современном скандинавском стиле, имеет степень защиты IP65 и рекомендуется для освещения сада, балкона, террасы и других открытых помещений и пространств. Корпус прибора изготовлен из алюминия, а источником освещения выступает светодиод, который может излучать теплый или холодный белый свет.
Мощность светильника составляет 9W, а световой поток распространяется на расстояние 30 см. Кроме того, у него имеется диффузор. Срок службы прибора — не менее 25 тыс. часов. Доставка в Россию занимает от 2 до 2,5 недель в зависимости от выбранного способа, и она бесплатна.
Кроме того, продавец гарантирует, что в течение 15 дней примет товар обратно независимо от причины возврата. На светильник дается гарантия на срок до 2 лет. Купившие уличный светильник для ландшафтного освещения хвалят качество прибора и внешний вид, а также надежную упаковку и быструю доставку.
Этот уличный светильник для ландшафтного освещения предназначен для освещения садовых дорожек, лестниц, перил и ограждений. Он изготовлен из АБС-пластика и оснащен светодиодом, а мощность прибора может составлять от 1 до 24 PCS — в зависимости от выбранной конфигурации.
Уличный светильник для ландшафтного освещения работает на солнечных батареях и имеет пыле- и водозащиту IP65, что делает его отличным вариантом для использования на свежем воздухе. Магазин гарантирует доставку прибора покупателям из России в срок от 18 до 21 дня — это будет зависеть от выбранного способа доставки.
Купившие светильник на солнечных батареях Jeannette отмечают в своих отзывах высокое качество товара и быструю доставку.
Конструкция этого уличного светильника для ландшафтного освещения предусматривает наличие датчика движения, который включает свет при появлении человека в 3—6 метрах от прибора. После того, как человек пройдет мимо, свет автоматически погаснет примерно через полминуты. Светильник работает только в условиях слабой освещенности и в дневное время неактивен.
Мощность уличного светильника для ландшафтного освещения — 20 Вт. Корпус прибора изготовлен из черного пластика, его размеры — 24,5×11,2×8,8 см, у него имеется защита от пыли и воды (IP65). В Россию светильник может быть доставлен в срок от 7 до 17 дней, доставка бесплатная.
Уличный светильник для ландшафтного освещения изготовлен в алюминиевом корпусе с пыле- и водозащитой IP65, а источником света служит светодиодный чип COB. Оттенки белого света могут быть теплым, натуральным и холодным, а яркость освещения составляет 500 Лм для теплого и 550 Лм для холодного белого. Прибор работает от сети 85—265 В. В конструкции светильника предусмотрен диффузор.
Размер прибора — 12×6×4 см. Производителем установлена гарантия на светильник на срок до 3 лет. Доставка бесплатная и занимает от 18 до 21 дня в зависимости от способа транспортировки.
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