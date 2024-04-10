Собаку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Posted 10 апреля, 05:00
Published 10 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Как понять, что вашего питомца укусил клещ и что в этом случае следует предпринять, — читайте в статье.
Клещи активизируются сразу после схода снега, в марте — апреле (в зависимости от региона — где-то чуть раньше, где-то чуть позже) и могут представлять опасность до октября включительно. Наиболее активными периодами у них считаются май и сентябрь.
Вопреки расхожему мнению, что клещи водятся только в лесу, этих паукообразных можно встретить практически везде, где есть высокая трава. Нередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городе. Причем в последнем случае вовсе необязательно, чтобы собака гуляла в городском лесопарке — клещ может укусить ее даже во время выгула во дворе у дома.
После того как клещ укусил собаку, он выделяет особый секрет, содержащий анестезирующее вещество, поэтому питомец может сразу ничего не почувствовать и никак не отреагировать. Однако со временем место укуса воспаляется и начинает чесаться, что соответствующим образом скажется на поведении животного.
Если же собаку укусил инфицированный клещ, то спустя непродолжительное время у нее могут наблюдаться признаки заболевания: вялость, отказ от еды, повышение температуры тела и др. И наконец, сам владелец при поглаживании питомца может рукой нащупать присосавшегося клеща.
Укус клеща может вызвать у собаки такие опасные заболевания, как пироплазмоз (бабезиоз), бартонеллез, болезнь Лайма (боррелиоз), энцефалит, гепатозооноз и эрлихиоз. Без своевременного лечения заболевшее животное имеет мало шансов на выздоровление и чаще всего погибает.
Если вы обнаружили на своей собаке присосавшегося клеща, следует незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику, где животное осмотрят и удалят паразита. Но если у вас нет такой возможности, следует как можно скорее снять клеща самостоятельно.
Для этого потребуется специальный инструмент, который можно найти в любой аптеке, либо легко сделать такое устройство из кусочка пластика. Далее этим приспособлением следует захватить клеща как можно ближе к месту, где он укусил, и извлечь его, провернув против часовой стрелки. Важно, чтобы в ранке не остались части клеща, поэтому собаку все же следует как можно быстрее показать ветеринару.
Существуют специальные средства от клещей. Это могут быть капли на холку, таблетки для приема внутрь, ошейники и спреи. Как правило, все они работают не только против клещей, но также против блох, власоедов и других кровососущих насекомых, а некоторые из них могут обладать и противоглистными свойствами.
Обработку животного в период активности клещей нужно проводить строго по инструкции — обычно рекомендуется это делать один раз в месяц, реже — раз в два-три месяца. А «противоблошиный» ошейник защищает собаку от укуса клеща на протяжении трех — шести месяцев. Кроме того, питомца следует после каждой прогулки внимательно осматривать, чтобы убедиться в отсутствии присосавшихся клещей.
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