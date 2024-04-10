Собаку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Вопреки расхожему мнению, что клещи водятся только в лесу, этих паукообразных можно встретить практически везде, где есть высокая трава. Нередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городе. Причем в последнем случае вовсе необязательно, чтобы собака гуляла в городском лесопарке — клещ может укусить ее даже во время выгула во дворе у дома.