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Posted 10 апреля, 05:00

Published 10 апреля, 05:00

Modified 9 сентября, 21:35

Updated 9 сентября, 21:35

Собаку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Собаку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

10 апреля 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Собаку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение
Ежегодно ранней весной, с повышением температуры на улице до +3…+5 °С, просыпаются клещи. Существует множество видов этих паукообразных, и хотя опасны не все из них, в ряде случаев присасывание клеща может привести к развитию тяжелых инфекционных заболеваний у собаки и даже к ее гибели.

Как понять, что вашего питомца укусил клещ и что в этом случае следует предпринять, — читайте в статье.

Когда клещи наиболее активны

Клещи активизируются сразу после схода снега, в марте — апреле (в зависимости от региона — где-то чуть раньше, где-то чуть позже) и могут представлять опасность до октября включительно. Наиболее активными периодами у них считаются май и сентябрь.

Где собака может подхватить клещей

Вопреки расхожему мнению, что клещи водятся только в лесу, этих паукообразных можно встретить практически везде, где есть высокая трава. Нередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городе. Причем в последнем случае вовсе необязательно, чтобы собака гуляла в городском лесопарке — клещ может укусить ее даже во время выгула во дворе у дома.

Нередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городеНередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городе
Нередки случаи, когда клещ укусил животное на дачном участке или даже в городе. Фото: Изображение Midjourney

Признаки того, что собаку укусил клещ

После того как клещ укусил собаку, он выделяет особый секрет, содержащий анестезирующее вещество, поэтому питомец может сразу ничего не почувствовать и никак не отреагировать. Однако со временем место укуса воспаляется и начинает чесаться, что соответствующим образом скажется на поведении животного.

Если же собаку укусил инфицированный клещ, то спустя непродолжительное время у нее могут наблюдаться признаки заболевания: вялость, отказ от еды, повышение температуры тела и др. И наконец, сам владелец при поглаживании питомца может рукой нащупать присосавшегося клеща.

Чем опасен укус клеща для собаки

Укус клеща может вызвать у собаки такие опасные заболевания, как пироплазмоз (бабезиоз), бартонеллез, болезнь Лайма (боррелиоз), энцефалит, гепатозооноз и эрлихиоз. Без своевременного лечения заболевшее животное имеет мало шансов на выздоровление и чаще всего погибает.

Сам владелец при поглаживании питомца может рукой нащупать присосавшегося клещаСам владелец при поглаживании питомца может рукой нащупать присосавшегося клеща
Сам владелец при поглаживании питомца может рукой нащупать присосавшегося клеща. Фото: 1MI

Помощь питомцу при укусе клеща

Если вы обнаружили на своей собаке присосавшегося клеща, следует незамедлительно обратиться в ветеринарную клинику, где животное осмотрят и удалят паразита. Но если у вас нет такой возможности, следует как можно скорее снять клеща самостоятельно.

Для этого потребуется специальный инструмент, который можно найти в любой аптеке, либо легко сделать такое устройство из кусочка пластика. Далее этим приспособлением следует захватить клеща как можно ближе к месту, где он укусил, и извлечь его, провернув против часовой стрелки. Важно, чтобы в ранке не остались части клеща, поэтому собаку все же следует как можно быстрее показать ветеринару.

Как защитить собаку от нападения клещей

Существуют специальные средства от клещей. Это могут быть капли на холку, таблетки для приема внутрь, ошейники и спреи. Как правило, все они работают не только против клещей, но также против блох, власоедов и других кровососущих насекомых, а некоторые из них могут обладать и противоглистными свойствами.

Обработку животного в период активности клещей нужно проводить строго по инструкции — обычно рекомендуется это делать один раз в месяц, реже — раз в два-три месяца. А «противоблошиный» ошейник защищает собаку от укуса клеща на протяжении трех — шести месяцев. Кроме того, питомца следует после каждой прогулки внимательно осматривать, чтобы убедиться в отсутствии присосавшихся клещей.

#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов#Клещи
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