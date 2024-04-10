Подборка стильных подвесных кресел, которые идеальны для фотосессий

Прошло немало лет, однако кресла в форме шара, или кресла-яйца, как их часто называют, не утрачивают своей актуальности. В последние годы они переживают новую волну популярности: ими украшают интерьеры своих квартир и домов трендсеттеры, мебель часто можно увидеть в рамках модных фотосессий. В таких креслах часто позируют блогеры, снимая видео для своих каналов, что также влияет на рост популярности мебели.