Подборка стильных подвесных кресел, которые идеальны для фотосессий

Posted 10 апреля, 07:20
Published 10 апреля, 07:20
Modified 9 сентября, 21:36
Updated 9 сентября, 21:36
Однако и с точки зрения удобства они оптимальны, и это подтверждается отзывами, которые оставляют покупатели, выбравшие кресла-качели подвесные и прочие разновидности. В этом обзоре знакомим вас с самыми стильными и удобными моделями, включая кресло садовое подвесное и варианты для интерьера квартиры, дома, дачи.
Напольное кресло в оригинальной форме шара разработал Ээро Аарнио, дизайнер из Финляндии. Поскольку он жил в очень небольшой и тесной квартире, то мечтал обрести укромный уголок, где мог бы отдыхать в тишине и в спокойствии. Так и появилась новая модель мебели — кресло особой круглой формы, за счет которой обеспечивалась специфическая акустика: звуки внутри него становились более тихими и глухими.
Дизайнер часто экспериментировал с материалами для своего оригинального кресла — в частности, он начал использовать для производства пластик, а затем и прочное, безопасное стекло. Позднее появились не только напольные, но и подвесные кресла, которые фиксировались посредством цепочки на потолке. Оба варианта стали популярными и востребованными, а вскоре и вовсе получили статус культовых — после выхода на экраны фильма «Люди в черном».
Прошло немало лет, однако кресла в форме шара, или кресла-яйца, как их часто называют, не утрачивают своей актуальности. В последние годы они переживают новую волну популярности: ими украшают интерьеры своих квартир и домов трендсеттеры, мебель часто можно увидеть в рамках модных фотосессий. В таких креслах часто позируют блогеры, снимая видео для своих каналов, что также влияет на рост популярности мебели.
Подвесное кресло представляет собой нечто среднее между известным многим креслом-качалкой и обычными качелями. Достоинства такой мебели — эффектный и стильный внешний вид, а также удобство. Можно с уверенностью утверждать, что любое подвесное кресло из этой подборки станет любимым местом для расслабляющего отдыха.
Настоящий хит продаж — кресло садовое подвесное, которое можно использовать и дома, и на даче. С первого взгляда оно покоряет эффектным исполнением — каркас мебели изготовлен из прочного металла с красивым и изысканным блеском, похожим на медный. Внутри каркаса — мягкий диван, на котором без проблем поместятся несколько человек, а также декоративные подушки.
Подвесное кресло фиксируется на потолке посредством прочной цепи, которая выдерживает внушительный вес. Мягкий диван в конструкции модели предлагается в нескольких цветовых решениях, что позволяет подобрать оптимальный оттенок под любой интерьер и даже под настроение.
Особенность этой модели — ее изысканное и оригинальное исполнение. Кресло выглядит плетеным, однако этот эффект обеспечивается за счет особого расположения металлических элементов в его конструкции.
В зависимости от предпочтений и пожеланий можно выбрать наиболее удобный тип крепления — балочный, потолочный и стационарный (штативный). В случае с балочной моделью фиксация обеспечивается за счет потолочной балки на прочной цепи, которая оборачивается вокруг нее. Благодаря такому типу крепления кресло можно передвигать в разные стороны или варьировать высоту, на которой подвешивается аксессуар.
Изысканное и стильное подвесное кресло, которое идеально впишется в любой интерьер, в том числе выдержанный в чертах стиля бохо. В конструкцию модели входят само кресло-качалка, две декоративные подушки. Особую изысканность этому креслу придает его исполнение — плетеное в технике, напоминающей макраме.
Кресло фиксируется на потолке, имеет устойчивую основу и конструкцию, благодаря чему отдыхать в нем можно с комфортом и безопасно. По сравнению с другими моделями из этого обзора кресло менее вместительное. В частности, в нем может разместиться только один человек, поэтому модель наверняка понравится тем, кто любит побыть в одиночестве и предпочитает уединенный, по-настоящему приватный отдых.
Классический гамак, который можно использовать как на даче, так и дома, в том числе в квартире, по тому же принципу, что и подвесное кресло. Размер аксессуара позволяет с комфортом разместиться в нем вдвоем.
Гамак выполнен из прочного и устойчивого к изнашиванию материала, который предлагается в нескольких вариантах исполнения — с яркими, броскими и эффектными принтами в виде полос. Гамак способен выдержать достаточно внушительный вес — до 350 кг. Размеры аксессуара — 180 на 150 сантиметров. Зафиксировать его можно двумя способами — на специальном металлическом кронштейне, прочном и устойчивом, либо привязав к деревьям или к другим подобным опорам.
Классическое кресло-шар, которое стало интерьерным хитом. Сама конструкция и дизайн были разработаны в середине 60-х годов и с тех пор практически не претерпели существенных изменений. Не изменились и размеры — стандартным вариантом остается кресло от 60 до 90 см.
В числе плюсов такого кресла, помимо его оригинального и футуристичного дизайна, — устойчивость. Оно прочно фиксируется на любой поверхности и сохраняет положение даже в том случае, если корпус разворачивается резко, например на 360 градусов.
Кресло доступно в двух вариантах исполнения и фиксации — оно может быть напольным или фиксироваться на потолке посредством прочной цепи.
Стильное футуристичное кресло-качалка с прозрачным шаровидным корпусом. Модель дополнена мягкими подушками, которые предлагаются в нескольких вариантах цветового исполнения.
Кресло можно устанавливать прямо на полу, используя специальное приспособление, либо подвешивать на потолке, используя крюк и цепь. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений и представлений о комфортном отдыхе, а также от стиля, в котором выдержан интерьер.
В числе плюсов кресла стоит отметить его звукоизолирующие свойства, которые обеспечиваются за счет структуры материала изготовления и особой формы мебели. Что касается вариантов установки, то можно выбрать любой способ: по цене напольные и потолочные модели практически не отличаются. Однако покупатели в своих отзывах отмечают, что напольные кресла проще устанавливать, для чего требуется всего лишь вкрутить в ножку корпус мебели.
Корпус кресла выполнен из специального материала — акрилового стекла, которое отличается легкостью и высокой прочностью. Материал прозрачный, за счет чего обеспечивается уникальный эффект: подвесное кресло напоминает шар, буквально парящий в воздухе. Это придает особую легкость всему интерьеру. Что касается свойств акрилового стекла, то оно требует аккуратного обращения, поскольку не отличается устойчивостью к появлению царапин и к другим механическим повреждениям.
Стильное кресло-шар, выполненное из качественного оргстекла, прозрачного, легкого и прочного. Свойства этого материала делают его особо устойчивым к деформации и механическим повреждениям.
Кресло представлено в двух вариантах — это потолочная и штативная модели. В потолочном исполнении кресло фиксируется на раствор с использованием специального крюка и только после определения прочности и устойчивости потолочных плит. Штативная модель считается универсальной — такое кресло устанавливается в любом помещении. В комплекте идут штатив в виде прочной ножки и сам предмет интерьера.
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