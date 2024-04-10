Что такое аллергия и откуда она берётся

Posted 10 апреля, 03:00
Published 10 апреля, 03:00
Modified 9 сентября, 21:34
Updated 9 сентября, 21:34
Аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые вещества. Причем обычно раздражители не представляют опасности. Сбой в работе иммунитета провоцирует выработку антител, которые и вызывают симптомы болезни. Она может впервые проявиться как в детском, так и во взрослом возрасте. Самые распространенные симптомы — зуд, насморк, слезотечение и кашель. Иногда можно наблюдать развитие более опасных состояний, таких как отек Квинке.
Иногда симптомы начинают возникать тогда, когда в организм попадает продукт, не являющийся аллергеном, но похожий на него. Например, если у яблока и березы есть одно схожее вещество-антиген, то человек с аллергией на березовую пыльцу будет ощущать симптомы болезни, поедая яблоки. Такое состояние называется перекрестная аллергия.
Врачи пока не пришли к точному ответу на вопрос, что же провоцирует странную реакцию организма на определенные вещества.
Существует несколько различных теорий ее происхождения:
Некоторые виды патологической реакции на антигены передаются по наследству. Существуют мутации в отдельных генах, которые провоцируют аллергию. Однако не стоит думать, что если в семье кто-то страдает от этого заболевания, то дети в последующих поколениях обязательно получат «в наследство» непереносимость.
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