Что такое аллергия и откуда она берётся

Аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые вещества. Причем обычно раздражители не представляют опасности. Сбой в работе иммунитета провоцирует выработку антител, которые и вызывают симптомы болезни. Она может впервые проявиться как в детском, так и во взрослом возрасте. Самые распространенные симптомы — зуд, насморк, слезотечение и кашель. Иногда можно наблюдать развитие более опасных состояний, таких как отек Квинке.