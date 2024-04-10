newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 апреля, 03:00

Published 10 апреля, 03:00

Modified 9 сентября, 21:34

Updated 9 сентября, 21:34

Что такое аллергия и откуда она берётся

10 апреля 2024, 03:00
Согласно исследованиям 2023 года, с аллергией сталкивались 76% жителей РФ. Что собой представляет заболевание и откуда оно берется? Разберемся в предполагаемых механизмах развития патологической реакции в сегодняшнем материале.

Что такое аллергия

Аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые вещества. Причем обычно раздражители не представляют опасности. Сбой в работе иммунитета провоцирует выработку антител, которые и вызывают симптомы болезни. Она может впервые проявиться как в детском, так и во взрослом возрасте. Самые распространенные симптомы — зуд, насморк, слезотечение и кашель. Иногда можно наблюдать развитие более опасных состояний, таких как отек Квинке.

Иногда симптомы начинают возникать тогда, когда в организм попадает продукт, не являющийся аллергеном, но похожий на него. Например, если у яблока и березы есть одно схожее вещество-антиген, то человек с аллергией на березовую пыльцу будет ощущать симптомы болезни, поедая яблоки. Такое состояние называется перекрестная аллергия.

Аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые веществаАллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые вещества
Аллергия представляет собой реакцию иммунной системы на определённые вещества. Фото: Изображение Midjourney

Откуда берется аллергия

Врачи пока не пришли к точному ответу на вопрос, что же провоцирует странную реакцию организма на определенные вещества.

Существует несколько различных теорий ее происхождения:

  • защита от паразитов. Ученые выяснили, что в организме гельминтов, поражающих человеческий организм, есть белок, идентичный белку пыльцы некоторых растений. Предполагается, что аллергическая реакция на это вещество — естественная защита организма от паразитов;
  • защита от ядов. Существует предположение, что аллергия на пыльцу — естественное предохранение организма от ядовитых растений. Иммунитет пытается удалить отравляющее вещество и провоцирует неприятные симптомы;
Существует предположение, что аллергия на пыльцу — естественное предохранение организма от ядовитых растенийСуществует предположение, что аллергия на пыльцу — естественное предохранение организма от ядовитых растений
Существует предположение, что аллергия на пыльцу — естественное предохранение организма от ядовитых растений. Фото: 1MI
  • снижение антигенной нагрузки. Современный человек, соблюдающий все правила гигиены, не испытывает «атаки» антигенов в той степени, в какой их испытывали наши предки. В результате иммунная система часто не состоянии формировать баланс между разными видами ответов на внешнее воздействие;
  • нервное напряжение. Стресс — причина многих болезней, поэтому появилась теория, что аллергия тоже берет начало из-за стресса. Фактором развития болезни может стать продолжительное нервное напряжение или единичный психотравмирующий случай;
  • сбои в обмене веществ. Еще одно предположение гласит, что патологическую реакцию провоцируют нарушения обменных процессов в организме. В ее пользу свидетельствует тот факт, что многие виды аллергий поддаются лечению при подборе диеты специального типа.
Стресс — причина многих болезней, поэтому появилась теория, что аллергия тоже берет начало из-за стрессаСтресс — причина многих болезней, поэтому появилась теория, что аллергия тоже берет начало из-за стресса
Стресс — причина многих болезней, поэтому появилась теория, что аллергия тоже берет начало из-за стресса. Фото: Изображение Midjourney

Некоторые виды патологической реакции на антигены передаются по наследству. Существуют мутации в отдельных генах, которые провоцируют аллергию. Однако не стоит думать, что если в семье кто-то страдает от этого заболевания, то дети в последующих поколениях обязательно получат «в наследство» непереносимость.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Болезнь#Весна
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика