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Posted 9 апреля, 08:29

Published 9 апреля, 08:29

Modified 9 сентября, 21:32

Updated 9 сентября, 21:32

У 60-летнего Домогарова разрушаются позвонки, и ему трудно сниматься

У 60-летнего Александра Домогарова обнаружили неизлечимую болезнь

9 апреля 2024, 08:29
Фото: kinopoisk.ru
У 60-летнего Домогарова разрушаются позвонки, и ему трудно сниматься
Звезда «Бандитского Петербурга» и «Марша Турецкого» практически не играет в театре и совсем оставил съёмки в кино. Причина в болезни, из-за которой у Домогарова разрушается позвоночник.

Спондилоартроз — дегенеративное поражение суставов, находящихся между отростками позвонков. Преимущественно разрушение суставов происходит в поясничной области. Оно затрагивает, помимо костной и хрящевой ткани, ещё и связки. Характерным признаком данного заболевания являются сильные боли и онемение ног, пишет muz-tv.ru.

У актёра есть и другие проблемы со спиной. На одном из межпозвоночных дисков выявлена грыжа. Отмечается, что Домогаров и раньше не очень любил появляться на публике, а эти заболевания вообще могут вывести его из публичного поля.

Впереди у Александра Домогарова длительная терапия, включающая в себя уколы, таблетки и специальную гимнастику.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Болезнь#Таблетки#Уколы#Терапия
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