У 60-летнего Александра Домогарова обнаружили неизлечимую болезнь

Posted 9 апреля, 08:29
Published 9 апреля, 08:29
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
Спондилоартроз — дегенеративное поражение суставов, находящихся между отростками позвонков. Преимущественно разрушение суставов происходит в поясничной области. Оно затрагивает, помимо костной и хрящевой ткани, ещё и связки. Характерным признаком данного заболевания являются сильные боли и онемение ног, пишет muz-tv.ru.
У актёра есть и другие проблемы со спиной. На одном из межпозвоночных дисков выявлена грыжа. Отмечается, что Домогаров и раньше не очень любил появляться на публике, а эти заболевания вообще могут вывести его из публичного поля.
Впереди у Александра Домогарова длительная терапия, включающая в себя уколы, таблетки и специальную гимнастику.
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