Профессиональные средства, которые сделают волосы как после салонного ухода

Posted 9 апреля, 14:23
Published 9 апреля, 14:23
Modified 9 сентября, 21:19
Updated 9 сентября, 21:19
В этой статье мы расскажем о средствах, после применения которых ваши волосы будут красивыми и здоровыми.
Представляем вашему вниманию пятнадцать профессиональных средств для поддержания волос в порядке, чтобы надолго сохранить их красивыми, пышными и всегда выглядеть на пять с плюсом.
Этот профессиональный стайлинг-гель надежно закрепит прическу и защитит волосы от ветра и дождя. Кроме того, средство обеспечивает локонам блеск и ухоженный вид и подходит для любых волос.
Профессиональный лак для волос «Эффект памяти» зафиксирует прическу на целые сутки, какой бы замысловатой она ни была. Волосы останутся красиво уложенными, даже если на улице будет сыро. Помимо фиксации, лак укрепляет волосы и оберегает их от ломкости, быстро сохнет, защищает шевелюру от пересушивания и от УФ-излучения.
Крем-спрей насыщает волосы кератином и защищает их при попадании в неблагоприятные внешние условия. Кроме того, это профессиональное средство предотвращает сечение кончиков и делает волосы более блестящими и глянцевыми, а также подпитывает их влагой и облегчает процесс расчесывания.
Применение этой сыворотки будет полезно людям обоих полов для лечения выпадения волос. Натуральные вещества в составе этого профессионального средства регулируют деятельность сальных желез, стабилизируют обмен веществ и делают волосы эластичнее. А входящие в сыворотку пантенол и сульфат магния помогают успешно справляться с сухостью кожи головы и перхотью.
Профессиональный моделирующий спрей отлично подойдет для формирования объемных укладок. С его помощью можно укладывать волосы феном и брашингом, а также накручивать на бигуди. Средство помогает сделать объемной прическу даже на тонких волосах, приподнимая их и зрительно делая гуще. Спрей также защищает волосы от УФ-лучей.
Использование геля для быстрой укладки дает долговременный результат без склеивания волос. Прозрачный состав профессионального геля быстро и надежно фиксирует прическу.
Этот профессиональный спрей оберегает волосы от перегрева при применении утюжка, фена и плойки. Кроме того, средство помогает избавиться от пушистости и придает здоровый и ухоженный вид волосам.
Крем-спрей для профессионального применения заменяет сразу несколько уходовых средств. Он увлажняет сухие волосы, оберегает и подпитывает их, устраняет повреждения. Кроме того, крем-спрей является антистатиком и придает волосам послушность, блеск и мягкость.
Профессиональная маска для волос создана для использования на поврежденных и ослабленных волосах. Она питает и усиливает локоны, а для большего эффекта следует наносить средство на волосы до двух раз в неделю.
Этот спрей с кокосом увлажняет волосы, сохраняя их гладкими и облегчая расчесывание. Профессиональное средство рекомендуется для использования на тонких и сухих волосах.
Кератиновая маска Кератиновая маска укрепляет волосы за счет глубокого проникновения в их структуру. Благодаря этому профессиональное средство делает волосы более крепкими и упругими.
Это профессиональное средство при нанесении глубоко проникает в поврежденные участки волос, разглаживая их и придавая блеск. В основе маски лежит уникальная формула, благодаря которой результат можно наблюдать уже после первого применения.
Это еще один лак «Прелесть» в нашем списке, но с другой степенью фиксации. Профессиональное средство способно сохранить укладку как минимум на протяжении 24 часов даже в условиях повышенной влажности. Также лак придает волосам дополнительный объем и защищает от УФ-излучения.
Этот набор для профессионального ухода за волосами состоит из увлажняющего шампуня и бальзама-кондиционера с экстрактом банана. Они глубоко очищают и питают волосы, восстанавливают их структуру после окрашивания, а также избавляют от ломкости и придают мягкость и объем. Оба средства подходят для всех типов волос и любых тонов окрашивания, как для женщин, так и для мужчин.
Эта укрепляющая профессиональная маска прямо-таки создана для тонких и ослабленных волос, которые она делает более сильными и здоровыми. Для достижения желаемого эффекта средство необходимо использовать два раза в неделю сразу после мытья головы.
Здесь вы сможете подробнее узнать о пяти обычных, непрофессиональных средствах по уходу за волосами, которые показали себя ничуть не хуже профессиональных. Они также могут вам пригодиться для поддержания красоты и здоровья волос.
Это средство не предназначено для профессионального применения, но оно тоже хорошо работает, укрепляя волосы и восстанавливая их структуру. Такое действие оказывается благодаря входящему в состав бальзама-ополаскивателя масла индийского крыжовника амла, которое покрывает поврежденные чешуйки тонкой пленкой, устраняет сечение и повышает эластичность волос.
Маска оздоровит и восстановит поврежденные волосы за счет глубокого проникновения в их структуру. Средство увлажняет и питает волосы, придавая им блестящий и ухоженный вид.
Это средство хотя и не является профессиональным, тоже обеспечивает волосам бережный уход сразу по нескольким направлениям: устраняет повреждения и сечение, придает волосам объем и мягкость, а также защищает от высоких температур при использовании фена, плойки и утюжка.
Маска с аминокислотами и керамидами восстанавливает и укрепляет волосы, делая их устойчивыми к воздействиям внешней среды. Кроме того, это средство придает волосам шелковистость и блеск.
Кондиционер, в состав которого входят кератин и масло марулы, как бы запечатывает каждый волос в невидимую пленку, сглаживая неровности. Таким образом, это средство облегчает расчесывание, делает волосы мягкими и блестящими.
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