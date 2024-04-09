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Posted 9 апреля, 14:23

Published 9 апреля, 14:23

Modified 9 сентября, 21:19

Updated 9 сентября, 21:19

Профессиональные средства, которые сделают волосы как после салонного ухода

Профессиональные средства, которые сделают волосы как после салонного ухода

9 апреля 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Профессиональные средства, которые сделают волосы как после салонного ухода
Профессиональными средствами для волос пользуются парикмахеры и работники салонов красоты, так как такая продукция имеет более концентрированный состав и эффективную формулу. Но женщины могут пользоваться ими и дома, главное — знать, как их правильно выбрать.

В этой статье мы расскажем о средствах, после применения которых ваши волосы будут красивыми и здоровыми.

Профессиональные средства по уходу за волосами

Представляем вашему вниманию пятнадцать профессиональных средств для поддержания волос в порядке, чтобы надолго сохранить их красивыми, пышными и всегда выглядеть на пять с плюсом.

Стайлинг-гель для укладки волос Petrova

Этот профессиональный стайлинг-гель надежно закрепит прическу и защитит волосы от ветра и дождя. Кроме того, средство обеспечивает локонам блеск и ухоженный вид и подходит для любых волос.

Стайлинг-гель для укладки волос PetrovaСтайлинг-гель для укладки волос Petrova
Стайлинг-гель для укладки волос Petrova. Фото: market.yandex.ru
Стайлинг-гель для укладки волос PetrovaСтайлинг-гель для укладки волос Petrova
Стайлинг-гель для укладки волос Petrova. Фото: hollypro.ru

Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти»

Профессиональный лак для волос «Эффект памяти» зафиксирует прическу на целые сутки, какой бы замысловатой она ни была. Волосы останутся красиво уложенными, даже если на улице будет сыро. Помимо фиксации, лак укрепляет волосы и оберегает их от ломкости, быстро сохнет, защищает шевелюру от пересушивания и от УФ-излучения.

Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти»Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти»
Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти». Фото: market.yandex.ru
Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти»Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти»
Лак для волос «Прелесть» Professional «Эффект памяти». Фото: makeup.ru

Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1»

Крем-спрей насыщает волосы кератином и защищает их при попадании в неблагоприятные внешние условия. Кроме того, это профессиональное средство предотвращает сечение кончиков и делает волосы более блестящими и глянцевыми, а также подпитывает их влагой и облегчает процесс расчесывания.

Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1»Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1»
Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1». Фото: market.yandex.ru
Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1»Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1»
Несмываемый крем-спрей Ollin Professional «12 в 1». Фото: harpersbazaar.kz

Сыворотка от выпадения волос VERDAD

Применение этой сыворотки будет полезно людям обоих полов для лечения выпадения волос. Натуральные вещества в составе этого профессионального средства регулируют деятельность сальных желез, стабилизируют обмен веществ и делают волосы эластичнее. А входящие в сыворотку пантенол и сульфат магния помогают успешно справляться с сухостью кожи головы и перхотью.

Сыворотка от выпадения волос VERDADСыворотка от выпадения волос VERDAD
Сыворотка от выпадения волос VERDAD. Фото: market.yandex.ru
Сыворотка от выпадения волос VERDADСыворотка от выпадения волос VERDAD
Сыворотка от выпадения волос VERDAD. Фото: rhana.ru

Моделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technics

Профессиональный моделирующий спрей отлично подойдет для формирования объемных укладок. С его помощью можно укладывать волосы феном и брашингом, а также накручивать на бигуди. Средство помогает сделать объемной прическу даже на тонких волосах, приподнимая их и зрительно делая гуще. Спрей также защищает волосы от УФ-лучей.

Моделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technicsМоделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technics
Моделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technics. Фото: market.yandex.ru
Моделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technicsМоделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technics
Моделирующий спрей-объем для укладки волос Compliment Pro-expert technics. Фото: dzen.ru

Гель для укладки волос Compliment Styling Pro

Использование геля для быстрой укладки дает долговременный результат без склеивания волос. Прозрачный состав профессионального геля быстро и надежно фиксирует прическу.

Гель для укладки волос Compliment Styling ProГель для укладки волос Compliment Styling Pro
Гель для укладки волос Compliment Styling Pro. Фото: market.yandex.ru
Гель для укладки волос Compliment Styling ProГель для укладки волос Compliment Styling Pro
Гель для укладки волос Compliment Styling Pro. Фото: bogatyr.club

Спрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technics

Этот профессиональный спрей оберегает волосы от перегрева при применении утюжка, фена и плойки. Кроме того, средство помогает избавиться от пушистости и придает здоровый и ухоженный вид волосам.

Спрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technicsСпрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technics
Спрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technics. Фото: market.yandex.ru
Спрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technicsСпрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technics
Спрей-выпрямитель с термозащитой для горячей укладки Compliment Pro-expert technics. Фото: efrumos.md

Несмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care Colorage

Крем-спрей для профессионального применения заменяет сразу несколько уходовых средств. Он увлажняет сухие волосы, оберегает и подпитывает их, устраняет повреждения. Кроме того, крем-спрей является антистатиком и придает волосам послушность, блеск и мягкость.

Несмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care ColorageНесмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care Colorage
Несмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care Colorage. Фото: market.yandex.ru
Несмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care ColorageНесмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care Colorage
Несмываемый крем-спрей для сухих волос Professional Care Colorage. Фото: ont.by

Маска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-V

Профессиональная маска для волос создана для использования на поврежденных и ослабленных волосах. Она питает и усиливает локоны, а для большего эффекта следует наносить средство на волосы до двух раз в неделю.

Маска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-VМаска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-V
Маска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-V. Фото: market.yandex.ru
Маска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-VМаска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-V
Маска для интенсивного восстановления ослабленных и поврежденных волос Pantene Pro-V. Фото: mygazeta.com

Несмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua Light

Этот спрей с кокосом увлажняет волосы, сохраняя их гладкими и облегчая расчесывание. Профессиональное средство рекомендуется для использования на тонких и сухих волосах.

Несмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua LightНесмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua Light
Несмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua Light. Фото: market.yandex.ru
Несмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua LightНесмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua Light
Несмываемый спрей для увлажнения сухих волос Pantene Pro-V Aqua Light. Фото: hqbeauty.by

Кератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair care

Кератиновая маска Кератиновая маска укрепляет волосы за счет глубокого проникновения в их структуру. Благодаря этому профессиональное средство делает волосы более крепкими и упругими.

Кератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair careКератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair care
Кератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair care. Фото: market.yandex.ru
Кератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair careКератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair care
Кератиновая маска для ослабленных волос «Контроль над потерей волос» Stylist Pro Hair care. Фото: beautyhack.ru

Интенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional Care

Это профессиональное средство при нанесении глубоко проникает в поврежденные участки волос, разглаживая их и придавая блеск. В основе маски лежит уникальная формула, благодаря которой результат можно наблюдать уже после первого применения.

Интенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional CareИнтенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional Care
Интенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional Care. Фото: market.yandex.ru
Интенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional CareИнтенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional Care
Интенсивная маска для восстановления структуры волос Ollin Professional Care. Фото: bogatyr.club

Лак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra Power

Это еще один лак «Прелесть» в нашем списке, но с другой степенью фиксации. Профессиональное средство способно сохранить укладку как минимум на протяжении 24 часов даже в условиях повышенной влажности. Также лак придает волосам дополнительный объем и защищает от УФ-излучения.

Лак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra PowerЛак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra Power
Лак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra Power. Фото: market.yandex.ru
Лак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra PowerЛак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra Power
Лак для волос экстремальной фиксации «Прелесть» Professional Ultra Power. Фото: market.yandex.ru

Профессиональный набор косметики для волос Mixit Super Food

Этот набор для профессионального ухода за волосами состоит из увлажняющего шампуня и бальзама-кондиционера с экстрактом банана. Они глубоко очищают и питают волосы, восстанавливают их структуру после окрашивания, а также избавляют от ломкости и придают мягкость и объем. Оба средства подходят для всех типов волос и любых тонов окрашивания, как для женщин, так и для мужчин.

Профессиональный набор косметики для волос Mixit Super FoodПрофессиональный набор косметики для волос Mixit Super Food
Профессиональный набор косметики для волос Mixit Super Food. Фото: market.yandex.ru
Профессиональный набор косметики для волос Mixit Super FoodПрофессиональный набор косметики для волос Mixit Super Food
Профессиональный набор косметики для волос Mixit Super Food. Фото: gastronom.ru

Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина»

Эта укрепляющая профессиональная маска прямо-таки создана для тонких и ослабленных волос, которые она делает более сильными и здоровыми. Для достижения желаемого эффекта средство необходимо использовать два раза в неделю сразу после мытья головы.

Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина»Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина»
Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина». Фото: market.yandex.ru
Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина»Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина»
Маска для тонких и ослабленных волос Pantene Pro-V 3 «Защита кератина». Фото: gastronom.ru

Непрофессиональные средства по уходу за волосами, которые ничуть не хуже профессиональных

Здесь вы сможете подробнее узнать о пяти обычных, непрофессиональных средствах по уходу за волосами, которые показали себя ничуть не хуже профессиональных. Они также могут вам пригодиться для поддержания красоты и здоровья волос.

Бальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOS

Это средство не предназначено для профессионального применения, но оно тоже хорошо работает, укрепляя волосы и восстанавливая их структуру. Такое действие оказывается благодаря входящему в состав бальзама-ополаскивателя масла индийского крыжовника амла, которое покрывает поврежденные чешуйки тонкой пленкой, устраняет сечение и повышает эластичность волос.

Бальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOSБальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOS
Бальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOS. Фото: market.yandex.ru
Бальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOSБальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOS
Бальзам-ополаскиватель для восстановления и укрепления секущихся и поврежденных волос Garnier Fructis SOS. Фото: market.yandex.ru

Восстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP Treatment

Маска оздоровит и восстановит поврежденные волосы за счет глубокого проникновения в их структуру. Средство увлажняет и питает волосы, придавая им блестящий и ухоженный вид.

Восстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP TreatmentВосстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP Treatment
Восстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP Treatment. Фото: market.yandex.ru
Восстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP TreatmentВосстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP Treatment
Восстанавливающая маска для волос Lador Eco Hydro LPP Treatment. Фото: gastronom.ru

Сыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOS

Это средство хотя и не является профессиональным, тоже обеспечивает волосам бережный уход сразу по нескольким направлениям: устраняет повреждения и сечение, придает волосам объем и мягкость, а также защищает от высоких температур при использовании фена, плойки и утюжка.

Сыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOSСыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOS
Сыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOS. Фото: market.yandex.ru
Сыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOSСыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOS
Сыворотка-спрей для поврежденных волос Garnier Fructis SOS. Фото: lifestylemedia.biz

Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5»

Маска с аминокислотами и керамидами восстанавливает и укрепляет волосы, делая их устойчивыми к воздействиям внешней среды. Кроме того, это средство придает волосам шелковистость и блеск.

Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5»Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5»
Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5». Фото: market.yandex.ru
Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5»Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5»
Маска для поврежденных волос L'Oreal Paris Elseve «Полное восстановление 5». Фото: brazil-prof.com

Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск»

Кондиционер, в состав которого входят кератин и масло марулы, как бы запечатывает каждый волос в невидимую пленку, сглаживая неровности. Таким образом, это средство облегчает расчесывание, делает волосы мягкими и блестящими.

Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск»Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск»
Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск». Фото: market.yandex.ru
Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск»Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск»
Разглаживающий кондиционер с кератином и маслом марулы Tresemme Keratin Smooth «Гладкость и блеск». Фото: okraska-volos.ru
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