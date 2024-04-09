Обзор туристической кемпинговой мебели для отдыха на природе от редакции Newia

Posted 9 апреля, 16:04
Published 9 апреля, 16:04
Modified 9 сентября, 21:29
Updated 9 сентября, 21:29
Какой ассортимент сегодня предлагается потребителям и как сделать выбор из представленного разнообразия?
Если раньше на загородные пикники брали только походные складные столы и стулья, то сегодня ассортимент кемпинговой мебели очень широк. Можно приобрести и взять с собой на природу шезлонги для загара, кресла для рыбалки и даже кровати для комфортного ночлега. Поскольку процесс подготовки к загородному пикнику всегда сопряжен с хлопотами, то весьма удобно заказывать необходимую кемпинговую мебель по интернету. В каталоге маркетплейсов представлен широкий ассортимент туристической мебели, причем каждый товар имеет гарантию и сопровождается подробными отзывами с фотографиями. После покупки доставка кемпинговой мебели из магазина — что очень выгодно — будет произведена прямо на дом.
Кемпинговая мебель давно перестала быть роскошью. Такая мебель имеет доступную цену, минимальный вес, мобильна, эргономична. Вот самые популярные модели туристической мебели, которые предпочитают использовать россияне, отправляясь в путешествия.
Это основной предмет кемпинговой мебели, который необходимо взять с собой в загородную поездку. И в лесу, и в горах, и на берегу моря обязательно понадобится твердая поверхность, облегчающая приготовление пищи, пространство под столом может служить для хранения продуктов.
Как известно, самая громоздкая составляющая стола — это столешница. Но у этой модели кемпинговой мебели она легко сворачивается в рулон благодаря тому, что состоит из тонких и легких, но прочных бамбуковых пластин-реек. Ножки стола — металлические, складываются крест-накрест и закрепляются при помощи уголков из прочного металла. Конструкция легко собирается практически без инструментов. Все составляющие кемпингового стола легко умещаются в компактный тканевый чехол, который занимает минимум места в багажнике.
Размеры столешницы 120×59 см, ее поверхность имеет глянцевую гладкость и легко моется. Высота собранного стола — 45 см. На пикнике за таким столиком легко разместится небольшая дружеская компания или стандартная семья из 4 человек. В комплекте со складными стульями такой кемпинговый стол может использоваться и на даче.
Эта модель туристической мебели сочетает в себе удобство и минимализм. Вся конструкция изготовлена из алюминиевого сплава, что обеспечивает ей прочность и легкость. Эти качества туристы, часто бывающие в походах, особенно ценят в кемпинговой мебели. Поверхность стола состоит из компактно прилегающих друг к другу пластин, легко складывается наподобие гармошки. Трубчатые ножки туристического стола легко собираются благодаря пластиковым крепежным элементам и болтам. Никаких инструментов не требуется.
Данная модель кемпингового стола не слишком подойдет для больших застолий на природе, а вот в суровых условиях похода, когда нужно быстро сделать привал, станет незаменимой.
Туристический столик представлен в трех компактных размерах: S (41×34,5, высота — 29 см), M (56×40,5, высота 40 см), L (68,5×46,5, высота 40 см). Конструкция защищена от ржавчины, соответственно, ей не страшны дождь, роса, туман.
Сложно себе представить, что этот добротный кемпинговый стол, предназначенный для больших семейных или корпоративных выездов на пикник, может в разобранном виде уместиться в компактный тканевый чехол. Подобная портативность достигается за счет складной столешницы из алюминиевого сплава.
Ножки и детали рамы произведены из легированной стали, известной своей повышенной прочностью. Конструкция собирается при помощи крепежных деталей из пластика: специальные пряжки с пазами надежно фиксируют все комплектующие. Столешница имеет размеры 120×55 см, общая высота кемпингового стола — 69,5 см. Под столешницей устанавливается специальный органайзер из прочной ткани. В нем очень удобно хранить упаковки с продуктами, бутыли с водой, посуду. Данный стол для кемпинга выдерживает вес от 50 до 80 килограммов.
Данную модель туристического стола можно считать универсальной. Она прекрасно подойдет для привала, когда надо быстро отдохнуть и перекусить. Также ее можно использовать в качестве подставки для портативного мангала или гриля на даче или на выездном пикнике.
В комплектацию этого предмета кемпинговой мебели входят сетчатая столешница, состоящая из двух частей, ножки, перекладины, крепежные детали. Кемпинговый стол создан из прочного алюминиевого сплава, выдерживает вес до 40 килограммов. Столешница в собранном виде имеет размер 89×58 см, оснащена удобными ручками для переноски. Высота туристического столика — 63 см. Легкая мобильная конструкция даже не нуждается в отдельном чехле для переноски, обе части столешницы складываются наподобие кейса.
Стулья, как известно, незаменимы в быту. Вот и выезжая на природу, туристы должны заранее позаботиться о том, чтобы этот предмет кемпинговой мебели обязательно был в наличии.
Эта модель кемпинговой мебели больше похожа на полноценное кресло. У нее имеются устойчивые металлические ножки, широкие подлокотники. Спинка и сиденье туристического стула сшиты из плотного тканого материала с небольшой прослойкой наполнителя для дополнительной мягкости, имеется подголовник.
Складной туристический стул являет собой модифицированный образец, который оснащен рядом технических возможностей: спинку можно регулировать, создавая комфортное для себя положение, можно вообще превратить стул в полноценный пляжный шезлонг. Также эта модель туристической мебели имеет ряд аксессуаров: навесная сумка для разных мелочей, крепления для удочки и снастей, магнитная мини-тарелка для приманки рыбы.
Данная модель кемпинговой мебели может выдержать до 120 килограммов. Полная высота изделия — 88 см, высота спинки — 60 см, ширина сиденья — 53 см. Конструкция полностью разбирается и упаковывается в брезентовую сумку-чехол для переноски.
Эта модель туристической мебели создана специально для тех, кому приходится заниматься офисной работой в условиях выезда на природу или просто на даче.
Прочный каркас туристического стула произведен из металлического сплава, сиденье и спинка — из плотной, водонепроницаемой, но дышащей ткани «Оксфорд». С правой стороны туристический стул оснащен подставкой для ноутбука, книги, бумаг. Подставка имеет углубление для стакана или бутылки с водой. С левой стороны — навесной тканевый карман с отсеками для различных мелочей — сотового телефона, футляра для очков, канцелярских ручек.
Внизу имеется подставка для ног и сетчатый органайзер, куда также можно положить множество нужных для работы вещей — папки, ежедневник и пр. Стандартные размеры кемпинговой стула: высота спинки — 38 см, ширина сиденья — 45 см, общая высота изделия — 86 см.
Легкие складные кемпинговые стулья незаменимы в любой загородной поездке, будь то активный трекинг или пассивный отдых на берегу реки. Такие модели кемпинговой мебели еще называют складными стульями-табуретами, поскольку они не имеют спинки и состоят только из металлической рамы и сиденья, сделанного из высокопрочного тканого материала.
Эти предметы туристической мебели отличают малый вес (всего 270 граммов), прочность и функциональность. Данная модель удобна еще и тем, что ее конструкция предполагает многократное сложение, так что в итоге стул можно уместить в мини-чехол из нейлона, размером немногим больше футляра для очков. Размеры кемпингового стула в разложенном виде: 26×22,4×25 см. Несмотря на мини-формат, он выдерживает вес до 75 килограммов.
Обычно набор таких туристических стульев приобретается сразу со столом для пикника, чтобы застолье на природе получилось действительно полноценным и комфортным. Эти туристические стулья очень удобны благодаря наличию спинки и подлокотников.
Данная модель кемпинговой мебели состоит из металлического каркаса и тканевого основания из высокопрочной ткани «Оксфорд». Легкость обеспечивает алюминиевый сплав, из которого произведены складные детали, — вес туристического стула всего 2 килограмма. При этом его конструкция способна выдержать до 120 килограммов.
Общая высота кемпингового стула — 62 см, ширина сиденья — 52×43 см. Представлен он в двух актуальных цветах — черный и хаки. Данная модель кемпинговой мебели отлично подойдет для пикников, рыбалки, поездки на пляж.
Зачем покупать туристические кресла, когда уже есть стулья? Многие могут задать этот резонный вопрос, ведь оба предмета туристической мебели предназначены для сидения. Предпочтение туристическим креслам отдают люди, которые обычно много времени проводят на природе — рыбачат, загорают, наслаждаются живописными пейзажами. Туристические кресла обеспечивают отдыхающим максимум комфорта, безопасны для позвоночника.
Эта модель кемпинговой мебели выдерживает до 150 килограммов нагрузки. Каркас туристического кресла выполнен из прочного алюминиевого сплава, защищен от коррозии и окисления, ножки оснащены накладками из полиуретана — они не стираются и не скользят.
Сама основа туристического кресла сшита с использованием особой технологии из суперпрочной ткани «Оксфорд» — натуральной и износостойкой. Она устойчива к загрязнениям и легко моется. По бокам имеются дышащие вставки из сетчатого материала, что позволяет комфортно отдыхать в туристическом кресле даже в жаркую погоду.
Высота кемпингового кресла — 98 см, ширина сиденья — 47 см, ширина спинки — 48 см. В сложенном виде кресло легко помещается в небольшой чехол размером 50×13 см.
Модель с усиленным металлическим каркасом оценят не только любители загородных пикников, но и владельцы частных домов, дачных участков. Туристическое кресло создано в стиле минимализма, имеет нейтральный серый цвет и прекрасно впишется в интерьер современных домов. Этот предмет туристической мебели украсит любую террасу, мансарду.
Стандартная высота кемпингового кресла — 70 см, ширина сиденья — 52 см, глубина сиденья — 55 см. Конструкция из алюминия имеет подлокотники, что очень удобно, довольно массивные складные ножки. Спинка туристического кресла имеет наклон назад, что позволяет сидящему максимально расслабиться и не дает спине затекать.
В собранном виде кемпинговое кресло легко умещается в портативный чехол, размеры которого 90×60 см.
Такое туристическое кресло незаменимо в загородной поездке — оно легкое, портативное, дарит комфортный отдых, да еще и обладает полезным функционалом — имеет несколько карманов, в которых можно положить журналы, бутылку воды.
Основные комплектующие этой мебельной модели — это каркас, созданный в виде X-образной металлической рамы, и мягкая тканая основа из износостойкого материала «Оксфорд». Основа туристического кресла повторяет изгибы человеческой спины и имеет сетчатые дышащие вставки, что обеспечивает комфортное сидение даже в течение длительного времени.
Размеры данной модели: высота — 70 см, ширина сиденья — 60 см, длина спинки вместе с сиденьем — 65 см. Выдерживает нагрузку 120 килограммов. Туристическое кресло не нужно монтировать и демонтировать, достаточно просто сложить его особым образом и упаковать в чехол.
Эта модель кемпинговой мебели больше, чем просто кресло, так как обеспечит отдыхающему высокий уровень комфорта за счет дополнительного подголовника, широких подлокотников с характерным изгибом. Спинка кемпингового кресла откидывается назад и фиксируется в трех положениях: сидя, полулежа, лежа. Тело принимает естественное положение, способствующее расслаблению и отдыху.
Каркас туристического кресла выполнен из металлического сплава в технике имитации под дерево, подлокотники — из цельного массива бука. Тканое основание — из износостойкого материала «Оксфорд». Ножки туристического кресла оснащены резиновыми накладками.
Высота туристического кресла — 88 см, ширина сиденья — около 50 см. Максимальная нагрузка, которые выдерживает кресло, — 140 килограммов.
Шезлонги берут с собой не только на пляжи — любой загородный отдых станет в разы комфортнее с этим предметом туристической мебели.
Эта универсальная модель портативной мебели подойдет не только для отдыха на природе. Она станет дополнительным спальным местом в доме, когда нужно приготовиться к приему гостей. При этом конструкция складывается и убирается в шкаф. Такое кемпинговое кресло-шезлонг решает проблему ночлега в больницах, когда нужен уход за пациентом.
Шезлонг имеет достаточно массивный каркас, состоящий из металлических трубок, толщиной 40 мм. Он позволяет конструкции выдерживать нагрузку до 150 килограммов. Длина шезлонга в разложенном виде — 178 см, ширина — 52 см.
Изделие имеет подлокотники, рычаги регулировки, позволяющие опускать спинку на нужный уровень. Шезлонг полностью раскладывается по типу раскладушки. Он имеет несколько покрытий: тонкая стеганая накидка из хлопка, коврик из ротанга, тонкая подстилка из воздухопроницаемой ткани, толстый ватный матрас высотой 6 см. Сверху эта модель портативной мебели оснащена мягким подголовником, который можно поднимать и опускать на нужную высоту. Внизу сконструирована подставка для ног.
Каркас этой портативной модели сделан из нержавеющей стали, имеющей надежную защиту от коррозии. Основание — из прочной синтетической ткани, которая является водонепроницаемой и легко очищается.
Длина шезлонга составляет 176 см, ширина — 40 см. Разработчики предусмотрели разные способы трансформации изделия. Спинка имеет разные уровни наклона, также варьируется и положение ног — подставку можно опустить или, наоборот, поднять. Эргономичные подлокотники обеспечивают удобное положение рук во время отдыха. Съемный подголовник можно установить под голову или шею, а также опустить его в область поясницы.
Этот предмет мебели оснащен безопасным механизмом фиксации, компактен в сложенном состоянии, имеет небольшой вес.
Отправляться на пляж лучше налегке, поэтому производители пляжных стульев сделали все, чтобы этот атрибут с легкостью уместился в походном рюкзаке. Вес складного пляжного стула — всего 2,8 килограмма. При этом польза и комфорт, которую он дарит на пляже, невозможно переоценить.
Эта модель кемпинговой мебели имеет следующие размеры: высота — 80 см, ширина — 57 см, глубина — около 60 см. Сиденье из ткани «Оксфорд» оснащено прочным подкладом и держится на стальном каркасе. Подлокотники отделаны мягким синтетическим материалом. Справа прикреплен карман для банок или бутылок с прохладительными напитками. Стул-шезлонг выдерживает нагрузку до 120 килограммов. Легко собирается и укладывается в тонкий чехол из нейлона, который можно нести на одном плече.
Туристические кровати, или, как их называют, туристические раскладушки, способны обеспечить максимально комфортный ночлег в условиях дикого отдыха.
Практичная и простая модель состоит из сборной металлической рамы-каркаса, 10 опорных ножек и высокопрочного тканевого полотна. Ножки имеют пластиковые упоры — они обеспечивают устойчивость спальной конструкции и не дают ей проваливаться в грунт. Синтетическое полотно обладает водонепроницаемыми свойствами, устойчиво к растяжению.
Длина кемпинговой кровати — 187 см, ширина — 60 см, высота опорных ножек — 14 см. Складная кровать выдерживает вес до 150 килограммов. Имеется небольшой карман — туда можно поместить сотовый телефон, фонарик и другие мелкие вещи.
Особенностью этой модели является ее компактность в собранном виде и минимальный вес — всего 2,2 килограмма. Прекрасный вариант для тех, кто ценит поездки за город налегке и с минимумом вещей.
Эта модель кемпинговой мебели по своему устройству очень похожа на раскладушку, с той лишь разницей, что имеет более основательный и прочный каркас из стального сплава. Предмет туристической мебели состоит из рамы с натянутым сверхпрочным полотном (спальное место) и 4-х опорных конструкций с широким основанием, благодаря чему кровать прочно стоит даже на неровной поверхности и не шатается.
Самая верхняя опора поднимается и имеет регуляторы высоты, что позволяет человеку принять положение сидя или полулежа. Кровать имеет длину 190 см, ширину — 75 см. У этой модели имеется съемный мягкий подголовник. Кровать не требует многократной сборки, она легко складывается и помещается в багажник, в домашних условиях ее можно хранить в стенном шкафу или просто прислонив к стене.
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