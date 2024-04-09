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Posted 9 апреля, 10:38

Published 9 апреля, 10:38

Modified 9 сентября, 21:34

Updated 9 сентября, 21:34

Кошку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Кошку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

9 апреля 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Кошку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение
Домашние кошки реже, чем собаки, рискуют получить укус клеща, так как они зачастую не покидают квартиру. Но в случаях, когда вы летом вывозите кошку на дачу или отпускаете гулять, у нее есть все шансы подхватить клеща.

И если вовремя не распознать, что кошку укусил клещ, и не оказать ей помощь, животное может погибнуть от инфекции. Чем опасен укус клеща и как защитить питомца — читайте в статье.

Период активности клещей

Клещи просыпаются сразу после того, как растает снег, а температура поднимется до +3…+5 °С, и в разных частях страны этот период может различаться. Например, в средней полосе России клещи активизируются в конце марта — начале апреля и впадают в спячку при первых заморозках — то есть примерно в конце октября.

Сам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезниСам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезни
Сам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезни. Фото: Изображение Midjourney

Чем укус клеща опасен для кошки

Сам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезни, которые часто заканчиваются смертью кошки. В их числе — гемобартонеллез, тейлериоз, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия. Кроме того, кошки и коты, которых укусил клещ, могут заразиться также пироплазмозом (бабезиозом), хотя это заболевание встречается у них немного реже, чем у собак.

Где кошку может укусить клещ

Укусить кошку клещ может на даче или даже во время прогулки в городском дворе. Кроме того, возможно попадание клеща с улицы в квартиру с другим животным, если в доме их несколько, либо на обуви или одежде владельца.

Укусить кошку клещ может на даче или даже во время прогулки в городском двореУкусить кошку клещ может на даче или даже во время прогулки в городском дворе
Укусить кошку клещ может на даче или даже во время прогулки в городском дворе. Фото: Изображение Midjourney

Признаки того, что вашу кошку укусил клещ

Если кошку укусил инфицированный клещ, то в течение двух-трех недель с момента укуса у нее могут проявиться такие симптомы, как вялость, отказ от еды, повышение температуры тела, слюнотечение, дрожь и др. Во всех случаях изменения поведения или внешнего вида животного необходимо срочно показать кошку ветврачу.

Как помочь кошке при укусе клеща

После присасывания клещ не сразу заражает животное, поэтому у владельца кошки есть немного времени, чтобы доехать с ней до ветеринарной клиники или, в случае невозможности быстро это сделать, вытащить паразита самостоятельно. Инструмент для извлечения клеща можно купить в аптеке или сделать самому. Клеща подцепляют как можно ближе к месту укуса и аккуратно выкручивают против часовой стрелки.

Клещ не сразу заражает животное, поэтому есть немного времени, чтобы доехать с питомцем до ветклиникиКлещ не сразу заражает животное, поэтому есть немного времени, чтобы доехать с питомцем до ветклиники
Клещ не сразу заражает животное, поэтому есть немного времени, чтобы доехать с питомцем до ветклиники. Фото: Изображение Midjourney

Важно! При самостоятельном извлечении клеща необходимо действовать осторожно, чтобы под кожей кошки не остались части паукообразного, так как в этом случае возможно нагноение ранки. Поэтому после удаления клеща своими силами кошку необходимо как можно скорее доставить к ветеринару, который проверит, все ли вы правильно сделали, и оценит состояние питомца.

Способы защиты кошки от клещей

Максимально обезопасить кошку от клещей можно, регулярно обрабатывая ее специальными средствами (капли на холку, ошейники, таблетки и спреи) в период клещевой активности. Кроме того, важно следить за состоянием животного и после того, как оно побывало на улице, проверять, не укусил ли его клещ.

#Общество#Кошки#Животные#Все материалы авторов#Клещи
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