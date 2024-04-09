Кошку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Сам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезни, которые часто заканчиваются смертью кошки. В их числе — гемобартонеллез, тейлериоз, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия. Кроме того, кошки и коты, которых укусил клещ, могут заразиться также пироплазмозом (бабезиозом), хотя это заболевание встречается у них немного реже, чем у собак.