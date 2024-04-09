Кошку укусил клещ: симптомы, последствия и лечение

Posted 9 апреля, 10:38
Published 9 апреля, 10:38
Modified 9 сентября, 21:34
Updated 9 сентября, 21:34
И если вовремя не распознать, что кошку укусил клещ, и не оказать ей помощь, животное может погибнуть от инфекции. Чем опасен укус клеща и как защитить питомца — читайте в статье.
Клещи просыпаются сразу после того, как растает снег, а температура поднимется до +3…+5 °С, и в разных частях страны этот период может различаться. Например, в средней полосе России клещи активизируются в конце марта — начале апреля и впадают в спячку при первых заморозках — то есть примерно в конце октября.
Сам по себе укус опасности не представляет, но иксодовые клещи могут переносить опасные инфекционные болезни, которые часто заканчиваются смертью кошки. В их числе — гемобартонеллез, тейлериоз, болезнь Лайма (боррелиоз), туляремия. Кроме того, кошки и коты, которых укусил клещ, могут заразиться также пироплазмозом (бабезиозом), хотя это заболевание встречается у них немного реже, чем у собак.
Укусить кошку клещ может на даче или даже во время прогулки в городском дворе. Кроме того, возможно попадание клеща с улицы в квартиру с другим животным, если в доме их несколько, либо на обуви или одежде владельца.
Если кошку укусил инфицированный клещ, то в течение двух-трех недель с момента укуса у нее могут проявиться такие симптомы, как вялость, отказ от еды, повышение температуры тела, слюнотечение, дрожь и др. Во всех случаях изменения поведения или внешнего вида животного необходимо срочно показать кошку ветврачу.
После присасывания клещ не сразу заражает животное, поэтому у владельца кошки есть немного времени, чтобы доехать с ней до ветеринарной клиники или, в случае невозможности быстро это сделать, вытащить паразита самостоятельно. Инструмент для извлечения клеща можно купить в аптеке или сделать самому. Клеща подцепляют как можно ближе к месту укуса и аккуратно выкручивают против часовой стрелки.
Важно! При самостоятельном извлечении клеща необходимо действовать осторожно, чтобы под кожей кошки не остались части паукообразного, так как в этом случае возможно нагноение ранки. Поэтому после удаления клеща своими силами кошку необходимо как можно скорее доставить к ветеринару, который проверит, все ли вы правильно сделали, и оценит состояние питомца.
Максимально обезопасить кошку от клещей можно, регулярно обрабатывая ее специальными средствами (капли на холку, ошейники, таблетки и спреи) в период клещевой активности. Кроме того, важно следить за состоянием животного и после того, как оно побывало на улице, проверять, не укусил ли его клещ.
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