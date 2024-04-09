Анфиса Чехова: Я сбросила 30 кило, и теперь мужчины меня боятся

Секреты своей обновленной, стройной фигуры Анфиса раскрыла в программе «Шоу Воли». 46-летняя телеведущая предстала перед зрителями передачи в желтом платье в ретростиле с ярко выраженной талией. Ведущего программы Павла Волю заинтересовало, на сколько килограммов похудела его гостья. Анфиса пошутила, что она скинула половину от веса Павла — 30 килограммов. Девушка рассказала, что смогла похудеть без диет и спорта, используя только психологические и духовные практики. Она смогла избавиться от своего маниакального желания стать стройной, и вес начал уходить. Помимо этого, Чехова не употребляет сахар уже девять лет и советует отказаться от сладкой пищи всем, кто хочет оставаться здоровым и стройным.