Анфиса Чехова: Я сбросила 30 кило, и теперь мужчины меня боятся

Posted 9 апреля, 17:38
Published 9 апреля, 17:38
Modified 9 сентября, 21:35
Updated 9 сентября, 21:35
Тем более врачи предупреждали, что избыточный вес может негативно сказаться на ее здоровье.
Как сообщает kp.ru, в одно время вес Чеховой даже доходил до 90 килограммов. Однако позже девушка серьезно похудела благодаря правильному питанию и йоге.
Секреты своей обновленной, стройной фигуры Анфиса раскрыла в программе «Шоу Воли». 46-летняя телеведущая предстала перед зрителями передачи в желтом платье в ретростиле с ярко выраженной талией. Ведущего программы Павла Волю заинтересовало, на сколько килограммов похудела его гостья. Анфиса пошутила, что она скинула половину от веса Павла — 30 килограммов. Девушка рассказала, что смогла похудеть без диет и спорта, используя только психологические и духовные практики. Она смогла избавиться от своего маниакального желания стать стройной, и вес начал уходить. Помимо этого, Чехова не употребляет сахар уже девять лет и советует отказаться от сладкой пищи всем, кто хочет оставаться здоровым и стройным.
Как только Анфиса избавилась от своих комплексов, связанных с лишним весом, она обнаружила, что ряды ее поклонников поредели. Раньше телеведущая привлекала мужчин тем, что была неидеальной. Она оставалась остроумной, эрудированной, интересной при своем основном недостатке — лишнем весе. Теперь же Чехова стала практически идеальной и начала догадываться, что мужчин это только отпугивает.
Гостья передачи пожаловалась, что ее последние отношения основывались только на сексуальном притяжении, хотя она хочет встретить мужчину, с которым видела бы свое будущее.
С недавнего времени Чехова заменила супругу Павла Воли Ляйсан Утяшеву в кулинарной передаче «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой». Анфиса утверждает, что умеет отлично готовить, но пока особого стимула делать это у нее нет. Девушка мечтает в будущем готовить для своего мужа.
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