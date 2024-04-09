5 вариантов стрижек, которые вовсе не нуждаются в укладке

Вечная классика всегда придет на помощь. Многие женщины знают, что любимая прическа имеет множество вариаций, среди которых всегда можно найти оптимальную для себя. К примеру, короткий или средний градуированный боб отлично подойдет тем, кого очень уж пугает необходимость укладки. Подстриженные в технике многослойности кончики волос легко примут нужную форму и направление при помощи стайлинга. Если у вас тонкие волосы, требующие объема, то проблему решит легкая биозавивка.