5 вариантов стрижек, которые вовсе не нуждаются в укладке

Posted 9 апреля, 06:52
Published 9 апреля, 06:52
Modified 9 сентября, 21:31
Updated 9 сентября, 21:31
Вечная классика всегда придет на помощь. Многие женщины знают, что любимая прическа имеет множество вариаций, среди которых всегда можно найти оптимальную для себя. К примеру, короткий или средний градуированный боб отлично подойдет тем, кого очень уж пугает необходимость укладки. Подстриженные в технике многослойности кончики волос легко примут нужную форму и направление при помощи стайлинга. Если у вас тонкие волосы, требующие объема, то проблему решит легкая биозавивка.
Еще одна прическа, которую ее обладательницы ценят за простоту и универсальность, а также за то, что выглядит она всегда свежо и стильно. Эта стрижка предполагает короткий затылок и виски, а также слегка удлиненную градуированную челку от макушки, которую можно носить по-разному: строго зачесать на прямой пробор, открыв лицо, или взлохматить небрежными прядями при помощи мусса. Пикси дарит женщинам вариативность образов.
Часто женщины не хотят расставаться с длиной волос, поэтому просят стилиста предложить им беспроблемной стрижки для средних волос. В этом случае каскад является наиболее подходящим вариантом для любого типа лица. При каскаде удлиненные от макушки пряди красиво ложатся на разных уровнях, обрамляя лицо. Для дополнительного объема модницам нужно лишь нанести стайлинг у корней и слегка подуть на них феном — как видите, ничего сложного.
Альтернатива каскаду — модная стрижка шегги. Главная фишка этой прически — небрежность. Это значит, что укладкой тут даже не пахнет. Достаточно нанести на волосы стайлинговое средство и слегка взлохматить локоны — получится тот самый эффект. Шегги отличают сильно профилированные пряди, поэтому на густых волосах она будет смотреться более выигрышно.
Дерзкая стрижка с практически выбритым затылком. «Шапочка» стрижется в технике многослойности, что позволяет не заморачиваться с укладкой — волосы и так лягут послушными прядями, особенно если применить качественное стайлинговое средство.
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