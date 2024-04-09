5 идей для коротких путешествий на майские праздники

Те, кто ограничен в направлениях, и хочет найти привлекательное место для отдыха в Центральной России, советуем обратить внимание на Воронеж, где есть все для полноценного семейного досуга. За майские праздники здесь можно посетить океанариум, в котором обитает более 4 тысяч представителей фауны морей, степей и тропиков, корабль-музей, музей «Арсенал», зоопитомник, а также посетить живописные окрестности города, где тоже есть масса интересного.