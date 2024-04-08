Как понять, что вы экстраверт. 5 признаков

Posted 8 апреля, 05:00
Published 8 апреля, 05:00
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
Если вы с большим удовольствием и охотой общаетесь с людьми, это признак того, что вы экстраверт. Для вас не составит труда завязать беседу даже с незнакомым человеком, вы с радостью заводите знакомства, живо интересуетесь другими людьми и их жизнью, ее подробностями. Круг ваших знакомств может расширяться буквально с каждым днем.
Общение вас буквально вдохновляет и заряжает энергией. Если это так, то речь идет о признаке экстравертов, и вы к их числу, скорее всего, относитесь. Одиночество действует на вас губительно — вы начинаете скучать, может даже ухудшиться ваше самочувствие. Если перед вами стоит выбор, остаться дома или пойти куда-либо, где будут люди, вы вне всяких сомнений предпочтете второй вариант.
Если вы охотно делитесь вашими переживаниями и проблемами с другими людьми, это признак того, что вы экстраверт. При этом вы рассказываете о своих делах с определенной целью — это помогает вам понять, как действовать дальше, разобраться в ситуации. Кроме того, обсуждение снижает вашу тревожность и позволяет успокоиться.
Вы с легкостью знакомитесь с новыми людьми, для вас не составляет труда первым подойти к незнакомцу и завести с ним беседу, причем задушевную. Это тоже считается признаком экстраверта. Стоит отметить, что такая манера поведения способна расположить к вам окружающих в большинстве случаев.
У экстраверта может быть любой характер, однако его отличительная черта и важный признак — легкость. Как правило, экстраверты — это люди, с которыми приятно общаться, они не доставляют дискомфорт окружающим и не заполняют собой все пространство. Если вы экстраверт, то точно знаете, когда дружеская беседа будет уместна, а когда к человеку лучше не подходить и тем более когда лучше не навязывать ему обсуждение чего-либо.
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