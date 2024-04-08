Как понять, что вы экстраверт. 5 признаков

У экстраверта может быть любой характер, однако его отличительная черта и важный признак — легкость. Как правило, экстраверты — это люди, с которыми приятно общаться, они не доставляют дискомфорт окружающим и не заполняют собой все пространство. Если вы экстраверт, то точно знаете, когда дружеская беседа будет уместна, а когда к человеку лучше не подходить и тем более когда лучше не навязывать ему обсуждение чего-либо.