Что отличает скромного человека от аутиста

Posted 8 апреля, 12:35
Published 8 апреля, 12:35
Modified 9 сентября, 21:29
Updated 9 сентября, 21:29
Аутист — это человек, который имеет соответствующий диагноз. Под аутизмом понимается группа психических расстройств. Они заключаются в том, что человек испытывает существенные трудности во взаимодействии с окружающим миром. При этом такие люди крайне ранимы, эмоционально чувствительны и уязвимы. Как правило, первые признаки этого заболевания начинают проявлять себя еще в детстве. Диагноз медики начинают ставить пациентам в возрасте от трех лет.
Если человек был признан аутистом на основании диагноза еще в детстве, то заболевание, скорее всего, сохранится на годы, при этом его симптомы могут и ослабевать, и, напротив, усугубляться. Нередко аутистами признаются и взрослые люди, если соответствующие симптомы появляются в зрелом возрасте. Причем часто взрослый аутист может вести себя как человек, переживающий депрессию, либо как классический интроверт.
Скромный человек может испытывать сложности в общении, тогда как внутри себя он на самом деле не против новых знакомств. Аутист же испытывает серьезный дискомфорт в процессе общения и сознательно избегает его, уклоняется, в частности, от вербального общения.
Скромный по своей природе человек может испытывать трудности в общении с малознакомыми и незнакомыми людьми, при этом в общении с родственниками у него таких проблем, как правило, нет. Аутист избегает даже членов семьи и игнорирует их. Кроме того, он становится пассивным, рассеянным, утрачивает интерес к тому, что интересовало его раньше. Скромному человеку без диагноза «аутизм» это, как правило, несвойственно.
Аутист, если ему поставили такой диагноз в зрелом возрасте, как член общества сохраняет свою функциональность. В частности, он может обходиться без помощи со стороны и, даже несмотря на сложности с общением, сделать неплохую карьеру, добиться успехов в жизни.
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