Что отличает скромного человека от аутиста

Скромный по своей природе человек может испытывать трудности в общении с малознакомыми и незнакомыми людьми, при этом в общении с родственниками у него таких проблем, как правило, нет. Аутист избегает даже членов семьи и игнорирует их. Кроме того, он становится пассивным, рассеянным, утрачивает интерес к тому, что интересовало его раньше. Скромному человеку без диагноза «аутизм» это, как правило, несвойственно.