5 советов, которые спасут от весеннего авитаминоза

С весенним авитаминозом помогут справиться овощи и фрукты. Позаботьтесь о том, чтобы в рационе их было как можно больше. Причем желательно употреблять их в свежем виде. Таким образом организм получит больше полезных и питательных веществ, которые теряются после кулинарной обработки.