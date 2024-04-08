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Posted 8 апреля, 12:38

Published 8 апреля, 12:38

Modified 9 сентября, 21:30

Updated 9 сентября, 21:30

5 советов, которые спасут от весеннего авитаминоза

5 советов, которые спасут от весеннего авитаминоза

8 апреля 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
5 советов, которые спасут от весеннего авитаминоза
Как избежать весеннего авитаминоза и помочь организму адаптироваться после холодного времени года? Простые правила для восстановления организма в весенний период.

Овощи и фрукты

С весенним авитаминозом помогут справиться овощи и фрукты. Позаботьтесь о том, чтобы в рационе их было как можно больше. Причем желательно употреблять их в свежем виде. Таким образом организм получит больше полезных и питательных веществ, которые теряются после кулинарной обработки.

Диетологи советуют есть больше сезонных овощей и зелени — шпинат и салат, зеленый лук и редис. Если нет такой возможности, то ешьте при весеннем авитаминозе квашеную капусту: она стоит недорого и является просто кладезем витаминов и полезных веществ. Из фруктов рекомендуется есть яблоки — в сыром либо запеченном виде.

С весенним авитаминозом помогут справиться овощи и фруктыС весенним авитаминозом помогут справиться овощи и фрукты
С весенним авитаминозом помогут справиться овощи и фрукты. Фото: Изображение Midjourney

Не ограничивайте рацион

Весной многие стремятся сесть на диету и похудеть к лету. Врачи предупреждают, что для организма это опасно, поскольку резкие ограничения приведут к весеннему авитаминозу.

Переведите рацион на «растительный режим», уменьшите потребление сладкого и мучного, но не ограничивайте себя в еде. Ежедневно в меню должны присутствовать мясо или рыба. Их желательно готовить на пару или тушить.

Скорректируйте режим

Правильный режим дня — часть восстановления организма после зимнего периода. Признаки авитаминоза, такие как хроническая усталость, сонливость, апатия, развиваются чаще именно в весенний период. Зачастую человек, почувствовав такие симптомы, игнорирует прогулки на свежем воздухе. И совершенно напрасно. Небольшой ежедневный моцион позволяет вернуть силы и бодрость и насытить организм кислородом.

Избавьтесь от недосыпа. Именно в весенний период важно спать не менее 8-9 часов в сутки. Скорректируйте свой режим дня таким образом, чтобы оставалось время на отдых.

Правильный режим дня — часть восстановления организма после зимнего периодаПравильный режим дня — часть восстановления организма после зимнего периода
Правильный режим дня — часть восстановления организма после зимнего периода. Фото: Изображение Midjourney

Применяйте народные средства

При весеннем авитаминозе употребляйте напитки, обогащенные витамином С, витаминами группы А, витаминами Р и Е. Потребность организма в этих веществах поможет восполнить чай с шиповником, свежевыжатые овощные и фруктовые соки, натуральные морсы, настои из ягод калины или рябины.

Ультрафиолет и эфир

Солнечные ванны — отличное укрепляющее средство при весеннем авитаминозе. Старайтесь хотя бы 20 минут в день уделять пребыванию на свежем воздухе в дневное время.

Помогает справиться с симптомами авитаминоза и ароматерапия. Добавляйте эфирные масла в ванны, включайте на несколько минут в день аромалампу со свежими запахами — например цитрусовых.

#Общество#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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