Магнитики на холодильнике более важны, чем мы думаем: открытие психологов

Posted 6 апреля, 17:00
Published 6 апреля, 17:00
Modified 9 сентября, 21:22
Updated 9 сентября, 21:22
Пожалуй, самые популярные сувениры, которые человек привозит из поездки по зарубежью, — это магнитики на холодильник. Эти яркие вещицы как бы символизируют итог путешествия, являются собирательным образом полученных впечатлений, а потому каждый раз напоминают нам о них, погружая в приятные воспоминания о том времени.
Не так давно Джон Байром из Ливерпульского университета (Великобритания) инициировал исследование, в ходе которого было опрошено 19 местных жителей, которые являются заядлыми путешественниками — объездили множество стран и отовсюду привозили сувениры в виде симпатичных магнитов на холодильник.
Они признались, что, каждый раз получают сильный эмоциональный отклик, когда смотрят на эти памятные сувениры. Причем отклик этот не всегда положительный и позитивный. Так, одна из респонденток призналась, что магнит, привезенный из неудачного путешествия, вызывает в ней не лучшие воспоминания и даже порождает тревогу и стресс.
Ученый отмечает, что даже сотни фотоснимков, привезенных из путешествия, не вызывают у людей такого душевного отклика, как маленький кусочек пластика, на который падает взгляд каждый раз, когда открываешь дверцу холодильного шкафа.
Некоторые психологи считают, что магниты могут многое рассказать о складе характера человека. Так, сразу можно определить персону с хорошим чувством юмора: он, как правило, привозит сувениры с веселым контентом — изображением или цитатой. Сторонники постоянного развития и самосовершенствования берут магниты с изображением видов незнакомой страны.
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