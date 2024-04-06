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Posted 6 апреля, 17:00

Published 6 апреля, 17:00

Modified 9 сентября, 21:22

Updated 9 сентября, 21:22

Магнитики на холодильнике более важны, чем мы думаем: открытие психологов

Магнитики на холодильнике более важны, чем мы думаем: открытие психологов

6 апреля 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Магнитики на холодильнике более важны, чем мы думаем: открытие психологов
Покупая в других странах традиционные сувениры, мы даже не задумываемся о том, что они несут в себе определенный смысл. Так, психологи утверждают, что обычные магниты на холодильнике являются ярким напоминанием о совершенном путешествии, и это положительным образом сказывается на нашем настроении.

В чем феномен магнитов?

Пожалуй, самые популярные сувениры, которые человек привозит из поездки по зарубежью, — это магнитики на холодильник. Эти яркие вещицы как бы символизируют итог путешествия, являются собирательным образом полученных впечатлений, а потому каждый раз напоминают нам о них, погружая в приятные воспоминания о том времени.

Не так давно Джон Байром из Ливерпульского университета (Великобритания) инициировал исследование, в ходе которого было опрошено 19 местных жителей, которые являются заядлыми путешественниками — объездили множество стран и отовсюду привозили сувениры в виде симпатичных магнитов на холодильник.

Они признались, что, каждый раз получают сильный эмоциональный отклик, когда смотрят на эти памятные сувениры. Причем отклик этот не всегда положительный и позитивный. Так, одна из респонденток призналась, что магнит, привезенный из неудачного путешествия, вызывает в ней не лучшие воспоминания и даже порождает тревогу и стресс.

Ученый отмечает, что даже сотни фотоснимков, привезенных из путешествия, не вызывают у людей такого душевного отклика, как маленький кусочек пластика, на который падает взгляд каждый раз, когда открываешь дверцу холодильного шкафа.

О каких чертах путешественника говорит магнит?

Некоторые психологи считают, что магниты могут многое рассказать о складе характера человека. Так, сразу можно определить персону с хорошим чувством юмора: он, как правило, привозит сувениры с веселым контентом — изображением или цитатой. Сторонники постоянного развития и самосовершенствования берут магниты с изображением видов незнакомой страны.

#Общество#Все материалы авторов#Психология
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