Магнитики на холодильнике более важны, чем мы думаем: открытие психологов

Они признались, что, каждый раз получают сильный эмоциональный отклик, когда смотрят на эти памятные сувениры. Причем отклик этот не всегда положительный и позитивный. Так, одна из респонденток призналась, что магнит, привезенный из неудачного путешествия, вызывает в ней не лучшие воспоминания и даже порождает тревогу и стресс.