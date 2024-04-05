Влад Лисовец: В новом сезоне не нужно носить бежевые колготки

Стилист подчеркнул, что первая реакция на такой тренд у женщин может быть отрицательной, но попросил дать ему шанс, чтобы он по-настоящему удивил. По его словам, колготки с принтом являются произведением искусства. Иногда такие вещи сложно внедрить в образ без риска переборщить, но если это получится, то результат будет ошеломительным.