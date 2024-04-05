Роза Сябитова раскрыла подробности общения Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова

Posted 5 апреля, 17:31
Published 5 апреля, 17:31
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
Как сообщает muz-tv.ru, двух звезд, крайне непохожих друг на друга, объединила работа над кинокартиной «Теща». Они тесно общались на съемочной площадке, а после перенесли хорошие отношения и в свою повседневность. Лариса и Гарик стали настолько близко дружить, что актриса теперь пытается найти для своего приятеля подходящую спутницу жизни, но, увы, без особых успехов.
Роза Сябитова прокомментировала отношения новоявленных друзей как «шуры-муры», то есть доверительные и поддерживающие. Телесваха также высказалась о личной жизни Харламова, отметив, что он успешный и самодостаточный молодой человек, который пока не созрел для нового брака.
По мнению Розы, каждый человек представляет счастье по-своему, и на данный момент комик считает себя вполне довольным судьбой, радуясь тому, что в его жизни есть дочь от экс-супруги Кристины Асмус. Ведущая дала свою оценку и характеру Асмус, посчитав его непростым и своенравным.
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