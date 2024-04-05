Роза Сябитова раскрыла подробности общения Ларисы Гузеевой и Гарика Харламова

Как сообщает muz-tv.ru, двух звезд, крайне непохожих друг на друга, объединила работа над кинокартиной «Теща». Они тесно общались на съемочной площадке, а после перенесли хорошие отношения и в свою повседневность. Лариса и Гарик стали настолько близко дружить, что актриса теперь пытается найти для своего приятеля подходящую спутницу жизни, но, увы, без особых успехов.