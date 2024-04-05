Появились подробности вооруженного нападения на губернатора Мурманской области

Posted 5 апреля, 04:32
Published 5 апреля, 04:32
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
После встречи с жителями города Апатиты на губернатора набросился мужчина и нанес удар ножом. Сотрудники Росгвардии начали их разнимать и ранили нападавшего.
Сейчас на месте происшествия находятся следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства. Также они установят мотивы местного жителя, напавшего на главу области. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства эту ситуацию.
Между тем, в правительстве региона сообщили, что губернатору была проведена операция, пока он находится в реанимации. Что касается его состояния, то оно оценивается, как тяжелое.
Местных жителей призвали доверять только официальной информации.
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