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Posted 5 апреля, 04:32

Published 5 апреля, 04:32

Modified 9 сентября, 21:21

Updated 9 сентября, 21:21

Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение

Появились подробности вооруженного нападения на губернатора Мурманской области

5 апреля 2024, 04:32
Фото: 1MI

Губернатор Мурманской области Чибис получил ножевое ранение

В Мурманской области мужчина с ножом ранил губернатора Андрея Чибиса, следует из информации СКР.

После встречи с жителями города Апатиты на губернатора набросился мужчина и нанес удар ножом. Сотрудники Росгвардии начали их разнимать и ранили нападавшего.

Сейчас на месте происшествия находятся следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства. Также они установят мотивы местного жителя, напавшего на главу области. Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства эту ситуацию.

Между тем, в правительстве региона сообщили, что губернатору была проведена операция, пока он находится в реанимации. Что касается его состояния, то оно оценивается, как тяжелое.

Местных жителей призвали доверять только официальной информации.

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#Илья Протвинов#Происшествия#Губернатор#СКР#Мурманская область#Вооруженное нападение#Андрей Чибис
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