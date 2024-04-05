Как понять, что вы интроверт, — 5 признаков

Еще один признак того, что вы интроверт, — это нежелание участвовать в различных обсуждениях, тогда как при этом вы прекрасно говорите и в целом владеете речью, умеете выступать на публике. Однако делаете это с явной неохотой и пользуетесь любой возможностью для того, чтобы избежать публичных выступлений. Вы с большим вдохновением составите доклад в письменном виде, презентацию, но озвучивать ваши тезисы наверняка поручите кому-то другому.