Как понять, что вы интроверт, — 5 признаков

Posted 5 апреля, 14:30
Published 5 апреля, 14:30
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
Если вы заводите новые знакомства без энтузиазма, это верный признак того, что вы интроверт. При этом с общением у вас может не быть никаких проблем, равно как и с умением дружить.
Еще один признак того, что вы интроверт, — это нежелание участвовать в различных обсуждениях, тогда как при этом вы прекрасно говорите и в целом владеете речью, умеете выступать на публике. Однако делаете это с явной неохотой и пользуетесь любой возможностью для того, чтобы избежать публичных выступлений. Вы с большим вдохновением составите доклад в письменном виде, презентацию, но озвучивать ваши тезисы наверняка поручите кому-то другому.
Часто интроверты дружат с экстравертами, общительными людьми. Это может показаться странным, однако на самом деле вполне нормально, ведь противоположности, как известно, притягиваются. Впрочем, интроверты общаются с экстравертами дозированно, и, если друзей становится слишком много, они начинают уходить в себя и сокращать общение. Одним словом, интроверты ориентируются на свои личные ощущения и, как только начинают чувствовать дискомфорт, прекращают общаться.
Если вы при любой возможности избегаете мест скопления людей, это тоже можно назвать признаком того, что вы интроверт. Собрания, вечеринки, различные мероприятия — все это не для вас, поскольку в таких условиях вы чувствуете свою уязвимость. О панических атаках речи, конечно, нет, однако вы можете испытывать серьезный дискомфорт.
Ни собеседования, ни интервью вас не вдохновляют, вы быстро устаете от таких мероприятий. И это еще один признак того, что вы интроверт. Собеседования требуют общения с людьми, новыми для вас. Поэтому, если есть возможность, вы предпочтете решить все вопросы заочно или в письменном виде.
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