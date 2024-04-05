Избавление от К-ПТСР — долгий, сложный и индивидуальный путь

Кроме этого, страдающие К-ПТСР могут испытывать трудности с адаптацией, которые могут привести к проблемам в социализации и последующей самоизоляции. У них может развиться чувство вины и поражения. А ещё они могут чувствовать себя загнанными в ловушку, из которой нет выхода.