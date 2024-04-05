Избавление от К-ПТСР — долгий, сложный и индивидуальный путь

Posted 5 апреля, 07:21
Published 5 апреля, 07:21
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
Психологи часто слышат вопрос: «Сколько времени понадобится на излечение К-ПТСР и возможно ли вообще избавление от него?». К сожалению, точного ответа на этот вопрос не существует, поскольку всё крайне индивидуально. То есть даже самый знаменитый психотерапевт не сможет ответить, будь у него хоть 10 дипломов.
Сказать по этому поводу можно только одно — это не спринт, а марафон. Очень важно понимать, что в работе с ПТСР важно постепенно добиваться ощутимого прогресса, а не ускоренного достижения финиша. На пути к исцелению есть ориентиры этого прогресса. И эти вехи надо чётко отслеживать.
Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, согласно классификации ВОЗ, это неровные последствия сложной травмы, сосредоточенные в трех основных областях.
Кроме этого, страдающие К-ПТСР могут испытывать трудности с адаптацией, которые могут привести к проблемам в социализации и последующей самоизоляции. У них может развиться чувство вины и поражения. А ещё они могут чувствовать себя загнанными в ловушку, из которой нет выхода.
Нередко ПТСР приводит к саморазрушительным действиям и к тому, что люди начинают принимать различные препараты. Это приносит временное облегчение, но в долгосрочной перспективе — однозначный вред. Проще говоря, попытка бороться не с причиной, а с проявлениями — однозначно деструктивный путь.
К-ПТСР ведёт к нарушениям в самоорганизации. Это может проявляться в невозможности чётко формулировать цели, размытости устремлений и так далее. Страдает производительность труда, что вызывает дополнительный стресс, из-за ухудшения финансового положения.
Очень важно понимать, что осознание наличия К-ПТСР — это уже шаг к выздоровлению. Вторым важным шагом является обращение к специалистам, потому что в одиночку с посттравматическим синдромом бороться крайне сложно.
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