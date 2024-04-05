«Ей было 14»: Авербух раскрыл подробности отношений с Арзамасовой

Хореограф сообщил, что с будущей женой он познакомился на катке, куда Лиза пришла с матерью. В тот момент как раз снималось шоу «Ледниковый период». Тогда юной избраннице зрелого уже шоумена было 14 лет. Что касается начала ухаживаний за будущей супругой и её возраста на тот момент, то Илья Авербух об этом умолчал.