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Posted 5 апреля, 07:34

Published 5 апреля, 07:34

Modified 9 сентября, 21:21

Updated 9 сентября, 21:21

«Ей было 14»: Авербух раскрыл подробности отношений с Арзамасовой

5 апреля 2024, 07:34
Когда Авербух впервые увидел Арзамасову, той было всего 14 лет, и она пришла в сопровождении матери. Разница в возрасте между супругами составляет 22 года, но это не мешает счастливой семейной жизни.

По словам экс-фигуриста, он снялся в «Папиных дочках», потому что сериал очень близок его семье. Также он отметил, что играл себя и справился неплохо. Что касается карьеры в кино, то Авербух заявил, что начинать её не намерен, пишет kp.ru.

Хореограф сообщил, что с будущей женой он познакомился на катке, куда Лиза пришла с матерью. В тот момент как раз снималось шоу «Ледниковый период». Тогда юной избраннице зрелого уже шоумена было 14 лет. Что касается начала ухаживаний за будущей супругой и её возраста на тот момент, то Илья Авербух об этом умолчал.

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов#Авербух#Арзамасова#Шоу Ледниковый период
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