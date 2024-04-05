«Ей было 14»: Авербух раскрыл подробности отношений с Арзамасовой

Posted 5 апреля, 07:34
Published 5 апреля, 07:34
Modified 9 сентября, 21:21
Updated 9 сентября, 21:21
По словам экс-фигуриста, он снялся в «Папиных дочках», потому что сериал очень близок его семье. Также он отметил, что играл себя и справился неплохо. Что касается карьеры в кино, то Авербух заявил, что начинать её не намерен, пишет kp.ru.
Хореограф сообщил, что с будущей женой он познакомился на катке, куда Лиза пришла с матерью. В тот момент как раз снималось шоу «Ледниковый период». Тогда юной избраннице зрелого уже шоумена было 14 лет. Что касается начала ухаживаний за будущей супругой и её возраста на тот момент, то Илья Авербух об этом умолчал.
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