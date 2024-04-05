56-летняя Памела Андерсон снялась для обложки своей новой книги без косметики

Posted 5 апреля, 14:53
Published 5 апреля, 14:53
Modified 9 сентября, 21:25
Updated 9 сентября, 21:25
Эта фотография станет обложкой для новой книги авторства 56-летней актрисы и экоактивистки. На снимке Андерсон, признанный секс-символ Америки 90-х, предстала без макияжа и укладки, демонстрируя свою естественную, зрелую красоту. Ее книга посвящена любимым блюдам, которые она предпочитает готовить самостоятельно, чтобы читатели могли своими глазами увидеть процесс готовки и найти для себя новые рецепты.
В последнее время Памела Андерсон все чаще посещает публичные мероприятия без декоративной косметики.
Звезда рассказала, что испытывает потребность фотографироваться без особого освещения и других уловок, которые будут подавать ее красоту в более выгодном свете. Презентация себя с чистым лицом помогает звезде оставаться собой и доносить до аудитории, кем она была и кем является сейчас, и только в таком виде она ощущает себя полностью свободной.
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