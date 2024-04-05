56-летняя Памела Андерсон снялась для обложки своей новой книги без косметики

Звезда рассказала, что испытывает потребность фотографироваться без особого освещения и других уловок, которые будут подавать ее красоту в более выгодном свете. Презентация себя с чистым лицом помогает звезде оставаться собой и доносить до аудитории, кем она была и кем является сейчас, и только в таком виде она ощущает себя полностью свободной.