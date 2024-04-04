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Posted 4 апреля, 10:43

Published 4 апреля, 10:43

Modified 9 сентября, 21:19

Updated 9 сентября, 21:19

В Москве состоялась премьера кинофильма «Золото Умальты»

4 апреля 2024, 10:43
4 апреля вышла в прокат кинокартина «Золото Умальты». В основе сюжета лежит реальная история о похищении золота, произошедшая в далеком 1917 году на Дальнем Востоке — там, где сейчас находится Хабаровский край.

В фильме снимались Софья Эрнст, Павел Деревянко и другие знаменитые актеры. Режиссер — Андрей Богатырев.

Премьеру посетили сами актеры. Софья Эрнст предстала на ковровой дорожке в переливающемся жаккардовом платье в сопровождении своего супруга. Павел Деревянко появился в достаточно свободном образе — широких брюках, свитшоте лимонного цвета и очках в стиле Гарри Поттера.

На премьеру пришли также актер Александр Самойленко, сыгравший одну из главных ролей в кинокартине, и Бьянка. За последнее время певица похудела на тридцать килограммов и появилась на мероприятии в комбинезоне, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Ведущая и писательница Лена Ленина удивила публику необычной прической, которая напоминала пчелиный улей. Одним из гостей мероприятия стал и певец Прохор Шаляпин.

На премьеру также прибыл Михаил Дегтярев. Стоит отметить, что губернатор Хабаровского края выступил автором идеи проекта, а часть съемок проходила в Хабаровске.

Кроме этого, на мероприятии были замечены Ирина Безрукова и Елена Захарова, Артем Ткаченко и Дана Борисова.

«Золото Умальты» — это история об удивительном похищении сорока пудов золота. Преступники скрыли свои лица под масками шаманов. Золотопромышленник из Петербурга предполагает, что это могли быть тунгусы-кочевники, и направляет отряд головорезов, чтобы вернуть груз и отомстить. Однако виды на золото есть еще кое у кого…

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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