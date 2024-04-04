В Москве состоялась премьера кинофильма «Золото Умальты»

Posted 4 апреля, 10:43
Published 4 апреля, 10:43
Modified 9 сентября, 21:19
Updated 9 сентября, 21:19
В фильме снимались Софья Эрнст, Павел Деревянко и другие знаменитые актеры. Режиссер — Андрей Богатырев.
Премьеру посетили сами актеры. Софья Эрнст предстала на ковровой дорожке в переливающемся жаккардовом платье в сопровождении своего супруга. Павел Деревянко появился в достаточно свободном образе — широких брюках, свитшоте лимонного цвета и очках в стиле Гарри Поттера.
На премьеру пришли также актер Александр Самойленко, сыгравший одну из главных ролей в кинокартине, и Бьянка. За последнее время певица похудела на тридцать килограммов и появилась на мероприятии в комбинезоне, который подчеркивал ее стройную фигуру.
Ведущая и писательница Лена Ленина удивила публику необычной прической, которая напоминала пчелиный улей. Одним из гостей мероприятия стал и певец Прохор Шаляпин.
На премьеру также прибыл Михаил Дегтярев. Стоит отметить, что губернатор Хабаровского края выступил автором идеи проекта, а часть съемок проходила в Хабаровске.
Кроме этого, на мероприятии были замечены Ирина Безрукова и Елена Захарова, Артем Ткаченко и Дана Борисова.
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