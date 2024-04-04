В Москве состоялась премьера кинофильма «Золото Умальты»

«Золото Умальты» — это история об удивительном похищении сорока пудов золота. Преступники скрыли свои лица под масками шаманов. Золотопромышленник из Петербурга предполагает, что это могли быть тунгусы-кочевники, и направляет отряд головорезов, чтобы вернуть груз и отомстить. Однако виды на золото есть еще кое у кого…