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Posted 4 апреля, 08:35

Published 4 апреля, 08:35

Modified 9 сентября, 21:17

Updated 9 сентября, 21:17

Секреты собачьего языка: как научиться понимать своего питомца

Секреты собачьего языка: как научиться понимать своего питомца

4 апреля 2024, 08:35
Фото: techinsider.ru, dogdiary.ru, petstory.ru
Секреты собачьего языка: как научиться понимать своего питомца
Каждый человек может научиться понимать собачий язык. Главное — внимательно наблюдать за своим питомцем и анализировать его эмоции и поступки.

Звуки

Самые распространенные сигналы, которые посылают друг другу и хозяину питомцы — лай и вой. Что они могут означать на собачьем языке:

  • Частый лай — сигнал тревоги. Таким образом питомец оповещает хозяина об опасности. Также это может быть просьба о помощи.
  • Рычание — отстаивание личных границ или границ хозяина, защита. Высокий звук рычания собака может издавать при игре. Ласковое ворчание (без оскала, с сомкнутыми губами) на собачьем языке означает доверие и любовь.
  • Вой — жалобы на одиночество и тоску, привлечение внимания хозяина.
  • Урчание — похоже на кошачье мурлыканье, своеобразное проявление нежности.
  • Визг — на собачьем языке сигнализирует о страхе или неуверенности питомца.
  • Скуление — жалобы на боль или стресс, недовольство.

Мимика и жесты

Поза питомца, изменение положения тела и движения ушами, хвостом, глазами могут многое сказать о настроении, желаниях и эмоциях животного. Всё это нужно оценивать в комплексе, чтобы понять собачий язык.

  • Уши:
  • Прижаты к голове — подчинение, страх, вежливое уважение;
  • Отведены назад — растерянность, беспокойство, неуверенность;
  • Стоят торчком, чуть наклонены вперед — интерес, внимание, любопытство;
  • Развернуты и наклонены вперед — настороженность, может означать готовность к нападению.
  • Глаза:
  • Широко раскрыты, взгляд сфокусирован на объекте — настороженность;
  • Прищурены, пристальный взгляд — готовность к нападению, признак агрессии;
  • Частое моргание — приглашение к игре;
  • Прямой взгляд без мигания — вызов, демонстрация силы;
  • Отведение глаз в сторону — покорность, уважение.

Пасть:

  • Крепко сжатая — животное беспокоится;
  • Оскал — предупреждение, демонстрация угрозы;
  • Губы оттянуты назад — доброжелательность, «улыбка» на собачьем языке;
  • Зевота — раздраженность.

Хвост:

  • Свободно свисает — ровное настроение, спокойствие;
  • Виляет внизу — недомогание, чувство вины, нетерпение, грусть;
  • Виляет параллельно спине — настороженность;
  • Прижимается к животу — передает страх, волнение;
  • Поднят вертикально — уверенность, напряжение;
  • Поднят вертикально и чуть виляет — возбуждение, готовность к атаке.
#Общество#Поведение#Собака#Животные#Все материалы авторов
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