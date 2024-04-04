Счастье за МКАДом: Юрий Стоянов перебрался в деревню

Юрий заявляет, что для него выглядит странным, если кто-то в 50 лет старается выглядеть на 30. Но у него есть одна хитрость. «Хочешь выглядеть на 10 лет моложе? Просто говори, что ты на 10 лет старше», — смеется жизнерадостный артист.