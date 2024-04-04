Счастье за МКАДом: Юрий Стоянов перебрался в деревню

Posted 4 апреля, 13:21
Published 4 апреля, 13:21
Modified 9 сентября, 21:20
Updated 9 сентября, 21:20
Сейчас Юрий занят в ряде проектов, а выходные дни посвящает отдыху на лоне природы. Частный дом в деревне Ромашково является пристанищем семьи артиста еще с пандемийных времен. В доме есть «место силы» — столярная мастерская, где Стоянов делает свои знаменитые табуреты.
Он в шутку называет себя «замкадышем» и признается, что дом больше напоминает обычную дачу и не похож на помпезные особняки его коллег по цеху, пишет muz-tv.ru.
Юрий заявляет, что для него выглядит странным, если кто-то в 50 лет старается выглядеть на 30. Но у него есть одна хитрость. «Хочешь выглядеть на 10 лет моложе? Просто говори, что ты на 10 лет старше», — смеется жизнерадостный артист.
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