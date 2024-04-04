Пригожин прокомментировал поведение Пугачевой в эмиграции

Поведение Пугачевой в период после эмиграции Пригожин назвал «не слишком-то красивым». Например, артистка сказала, что нормальные люди уже покинули Россию и не намерены возвращаться. Это заявление прозвучало в видео, которое певица адресовала Стасу Михайлову. Стоит отметить, что, комментируя решение людей, покинувших свою страну, певец не упоминал фамилии Пугачевой.