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Posted 4 апреля, 11:34

Published 4 апреля, 11:34

Modified 9 сентября, 21:19

Updated 9 сентября, 21:19

Пригожин прокомментировал поведение Пугачевой в эмиграции

4 апреля 2024, 11:34
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что певица Алла Пугачева могла спокойно отправиться в эмиграцию вслед за своим супругом. Однако ей не следовало выступать с жесткой критикой своих коллег, которые остались работать в России.

По словам Пригожина, в течение последних двух лет Пугачева натворила столько ошибок, которые не соответствуют ни сложившемуся образу артистки, ни масштабу ее личности. Это вызывает разочарование.

Как отметил продюсер, когда-то Пугачева была крайне влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Если бы она приняла решение остаться в родной стране, это влияние сохранилось бы. Однако артистка предпочла другой путь.

Поведение Пугачевой в период после эмиграции Пригожин назвал «не слишком-то красивым». Например, артистка сказала, что нормальные люди уже покинули Россию и не намерены возвращаться. Это заявление прозвучало в видео, которое певица адресовала Стасу Михайлову. Стоит отметить, что, комментируя решение людей, покинувших свою страну, певец не упоминал фамилии Пугачевой.

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