Пригожин прокомментировал поведение Пугачевой в эмиграции

Posted 4 апреля, 11:34
Published 4 апреля, 11:34
Modified 9 сентября, 21:19
Updated 9 сентября, 21:19
По словам Пригожина, в течение последних двух лет Пугачева натворила столько ошибок, которые не соответствуют ни сложившемуся образу артистки, ни масштабу ее личности. Это вызывает разочарование.
Как отметил продюсер, когда-то Пугачева была крайне влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Если бы она приняла решение остаться в родной стране, это влияние сохранилось бы. Однако артистка предпочла другой путь.
Поведение Пугачевой в период после эмиграции Пригожин назвал «не слишком-то красивым». Например, артистка сказала, что нормальные люди уже покинули Россию и не намерены возвращаться. Это заявление прозвучало в видео, которое певица адресовала Стасу Михайлову. Стоит отметить, что, комментируя решение людей, покинувших свою страну, певец не упоминал фамилии Пугачевой.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14